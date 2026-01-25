Укр
Город ждут температурные качели: какая будет погода в Днепре на этой неделе

Руслан Иваненко
25 января 2026, 18:45
Синоптики предупреждают об колебаниях температуры и изменениях атмосферных условий на этой неделе.
Конец января в Днепре пройдет под знаком оттепели, дождей и высокой влажности / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Кратко:

  • В Днепре ожидаются резкие температурные перепады
  • Морозы до -16°C сменятся оттепелью до +5°C
  • С середины недели возможны дожди и высокая влажность

Днепр в начале новой недели окажется под влиянием резких погодных контрастов. По данным сервиса sinoptik, горожан ждут настоящие "температурные качели": от сильных морозов — до февральской оттепели с дождями и плюсовыми показателями.

Понедельник, 26 января

Неделя начнется с самой суровой погоды. Температура воздуха будет колебаться в пределах -9…-6°C, однако из-за повышенной влажности и ветра будет ощущаться значительно холоднее — до -13…-16°C.

видео дня

Атмосферное давление достигнет максимальных показателей за неделю — около 755 мм рт. ст. Солнце будет появляться редко, осадки маловероятны.

В народе в этот день внимательно наблюдали за природой: если лес трещит — мороз продержится долго, если шумит — ждали снега и оттепели. Если кошка прячет мордочку — будет мороз, а если собака сворачивается клубком — на холод.

Погода в Днепре 26 января
Погода в Днепре 26 января / Фото: скриншот sinoptik

Вторник, 27 января

Морозы несколько ослабнут, однако город по-прежнему будет оставаться в холодной зоне. Днем прогнозируют до -4°C, ночью — до -7°C. Небо будет затянуто облаками в течение всего дня, а ощутимая температура снова опустится до -13…-14°C.

Наши предки верили: если в ночь на 27 января много звезд — скоро потеплеет и пойдет снег. Если же звезд мало — ждали непогоды и метели. А примета гласит: если петухи утром кричат в мороз — холод скоро отступит.

Погода в Днепре 27 января
Погода в Днепре 27 января / Фото: скриншот sinoptik

Среда, 28 января

Со среды погода резко изменит характер. Морозы отступят, а температура впервые за долгое время перейдет через нулевую отметку. Днем в Днепре ожидается до +3°C.

Влажность возрастет до 93%, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными: из-за таяния снега и льда дороги станут скользкими.

По народным наблюдениям: если звезды тусклые — будет тепло, а северные облака предвещали возвращение морозов.

Погода в Днепре 28 января
Погода в Днепре 28 января / Фото: скриншот sinoptik

Четверг, 29 января

Оттепель закрепится. Столбики термометров поднимутся до +5°C. Вечером возможны осадки в виде дождя, а их вероятность возрастет до 49%.

В народе говорили, что в этот день погоду определяет ветер: если он дует с севера — ожидали сильного мороза.

Погода в Днепре 29 января
Погода в Днепре 29 января / Фото: скриншот sinoptik

Пятница, 30 января

Температурный фон останется стабильным — +4…+5°C. В то же время высокая влажность (91–94%) будет создавать ощущение "сырого холода". В течение дня будет облачно, без существенных осадков. Атмосферное давление продолжит снижаться — до 738 мм рт. ст.

В народе предостерегали: зимнему теплу доверять не стоит — "Перезимник даст надежду, тепло, а потом обманет — все морозом скрутит".

Погода в Днепре 30 января
Погода в Днепре 30 января / Фото: скриншот sinoptik

Суббота, 31 января

Последний день января принесет настоящую непогоду. Несмотря на +5°C, комфортной погоды не ожидается.

Синоптики прогнозируют затяжной мелкий дождь, который продлится с утра и до вечера. Вероятность осадков — до 65%.

Если в этот день закат был пурпурным, ждали сильного снегопада, мороза и ветра. А если вороны летали стаями — готовились к похолоданию.

Погода в Днепре 31 января
Погода в Днепре 31 января / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье, 1 февраля

Начало февраля существенных изменений не принесет. Температура составит +1...+3°C, небо останется облачным, но без значительных осадков. Новый месяц встретит днепрян пасмурной, но относительно спокойной погодой.

По народным приметам, если в этот день ясная погода или капает со стропил — ждали ранней весны: "Если капель — то в весну раннюю верь". А вот звездное небо вечером предвещало, что зима еще не спешит отступать.

Погода в Днепре 1 февраля
Погода в Днепре 1 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Когда наступит потепление в Украине — прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже с понедельника, 26 января, в Украине начнется заметное потепление до оттепели.

По ее словам, на западе температура поднимется до 0...+5°C, на юге — до +3...+7°C, а в Крыму столбики термометров достигнут +7...+12°C.

Наталья Диденко добавляет, что этот период будет отличаться мягкой погодой по сравнению с прошлыми морозными днями.

Как сообщал Главред, в Житомирскую область зайдет теплый фронт с юга, который быстро повысит температуру: ночью прогнозируют слабые морозы, а днем возможен переход в "плюс".

Кроме того, погода в Тернопольской области в понедельник, 26 января, будет облачной. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Напомним, что погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

