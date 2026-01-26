Города Украины закроют куполом от Шахедов: что изменится для Киева, Харькова и Одессы

Минобороны сообщило о начале создания комплексной антидроновой системы защиты над Украиной - эксперты оценили ее эффективность и принципы работы.

Города Украины закроют куполом от Шахедов - что изменится / Коллаж: Главред

Какие изменения предлагает Минобороны для защиты украинских городов

Как будет работать антидроновый купол - реально ли сбивать все российские дроны у границы

Сможет ли купольная система ПВО полностью решить проблему Шахедов и почему неэффективно сбивать дроны на границе

На фоне непрерывных массированных атак российских беспилотников по инфраструктуре и населенным пунктам Украины , новый министр обороны Михаил Федоров анонсировал создание уникальной "антидроновой купольной" системы защиты — масштабного и эшелонированного противодействия вражеским дронам, которая должна не просто реагировать на угрозу после ее появления, а уничтожать ее еще на подлете и создавать практическую защиту воздушного пространства по всей стране.

Главред собрал главное, что стоит знать о новой стратегии противодействия российским дронам.

Какие изменения предлагает Минобороны для защиты украинских городов

Министр обороны Михаил Федоров анонсировал создание антидроновой системы защиты над Украиной, которая должна обезопасить критическую инфраструктуру и мирных жителей.

"Наша задача - построить антидроновую купол над Украиной. Систему, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете", - написал глава Минобороны в Telegram.

Федоров подчеркнул, что ни одно государство в мире не имеет такого практического опыта противодействия воздушным угрозам, как Украина, ведь страна ежедневно и еженочно подвергается массированным атакам вражеских беспилотников. По его словам, к войне такого формата мир не был готов, поэтому Украина вынуждена действовать оперативно, комплексно и с опорой на современные технологии.

Именно поэтому, он сообщил, что по поручению президента, меняется подход к защите воздушного пространства. Хотя создание эффективной системы требует времени, процесс необходимо начинать уже сейчас, чтобы в перспективе полностью решить эту проблему.

Михаил Федоров / Фото: УНИАН

Новоназначенный глава Минобороны также сообщил, что подписал приказ о назначении Павла "Лазаря" Елизарова на должность заместителя командующего Воздушными силами ВСУ. В его зоне ответственности будет развитие малой противовоздушной обороны и направление перехвата дронов.

"Под его (Павла Елизарова – ред.) руководством подразделение Lasar's group стало одним из самых результативных в Силах обороны. Именно эта команда уничтожила техники врага на сумму более 13 млрд долларов", - отметил Федоров.

Федоров добавил, что сейчас ключевой задачей является масштабирование накопленного опыта и построение системы противодействия российским дронам, которая будет работать не локально, а охватывать всю территорию страны.

"Результат не будет завтра, но мы строим систему уже сегодня", - сказал Федоров.

Что нужно сделать для эффективного сбивания дронов

Новоназначенный советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестов заявил, что дроны-камикадзе типа Шахед попадают в Украину через государственную границу, поэтому наиболее логичным и эффективным подходом является построение многоуровневой системы обороны именно вдоль границ, чтобы не допустить их проникновения вглубь страны.

По его словам, для этого необходимо сформировать сплошное радиолокационное покрытие по всей линии границы, разместить там достаточное количество экипажей зенитных дронов и других средств поражения, а также наладить слаженную и эффективную работу всей системы, в частности через четкий механизм распределения воздушных целей.

"Будет ли это победа? Нет. Как только мы это сделаем, Россия сразу перейдет на реактивные БПЛА формата Герань-5. Хотим, чтобы за нами была победа в этой воздушной войне? Нужно уже сейчас разрабатывать решения против Шахедов со скоростью 500 (километров в час, - ред.) плюс. Этими всеми вопросами и будет заниматься Павел Елизаров, а я буду ему помогать", - указал специалист по радиотехнологиям в Telegram.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Как будут сбивать дроны по-новому

Для улучшения противодействия российским воздушным атакам украинские беспилотники планируют оснастить элементами искусственного интеллекта для более эффективного перехвата дронов типа Шахед. Аналитики Defense Express указывают, что речь идет о разработке, над которой работают по крайней мере с 2024 года.

Ранее The Washington Post сообщало, что Украина заключила соглашение с американской компанией Palantir в рамках проекта Dataroom — защищенной платформы для обучения и тестирования ИИ на основе реальных боевых данных. Отмечается, что эта система уже содержит визуальные и тепловые базы данных воздушных целей, в частности вражеских Шахедов, и в дальнейшем будет постоянно пополняться.

В Defense Express считают, что речь идет о давно известной технологии машинного зрения, которую активно обсуждают в военной сфере с 2024 года, и которая, вероятно, будет интегрирована именно в зенитные дроны как система самонаведения, а также в общее управление противовоздушной обороной с использованием таких беспилотников.

"Это позволяет уменьшить зависимость результата атаки от мастерства оператора и создать автономные системы с возможностью роевого использования. Это делает невозможной критическую ситуацию, когда один оператор зенитного дрона фактически имеет один шанс атаковать только одну цель за один раз", - отмечают эксперты.

В то же время аналитики отмечают, что возможности этой системы будут сосредоточены прежде всего на борьбе с обычными дронами типа Шахед. Они добавляют, что, несмотря на ограничения, реализация такого решения может дать значительный эффект, ведь именно эти дроны во время массированных комбинированных атак несут наибольшую суммарную массу боевых частей. Хотя зенитные дроны не смогут эффективно противодействовать крылатым, баллистическим или гиперзвуковым ракетам, они способны снять часть нагрузки с традиционных зенитно-ракетных комплексов и дать им возможность сосредоточиться на более сложных целях.

Как будет работать антидроновый купол

Министр обороны Михаил Федоров сообщил о возможности создания над Украиной антидронового купола, который должен укрепить оборону страны и повысить защиту городов от массированных атак. Народный депутат и секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко в комментарии 24 Каналу пояснил, что речь идет о комплексной системе, которую только планируют построить.

По его словам, в Силах обороны Украины уже имеется значительное количество радиолокационных средств в Воздушных силах, Сухопутных войсках, Десантно-штурмовых подразделениях и, вероятно, в спецслужбах, однако они функционируют в разных, не связанных между собой системах.

Роман Костенко / Фото: rada.gov.ua

Костенко подчеркнул, что эти радары необходимо объединить в единое радиолокационное поле с передачей данных в общие автоматизированные системы управления. Это позволит с одного или сразу с нескольких пунктов точно видеть маршруты полета Шахедов и мгновенно привязывать к этой информации средства поражения для повышения процента сбивания вражеских целей.

"Так вот, у нас часто каждый работает сам по себе. Именно поэтому эта координация и должна появиться. Для этого, насколько мне известно, был назначен Павел Елизаров с позывным "Лазар", заместителем командующего Воздушными силами, который будет отвечать именно за эту координацию", – подчеркнул Костенко.

Реально ли сбивать все российские дроны у границы

Российские беспилотники типа Шахед нужно уничтожать еще вблизи границы, а не уже над Киевом. Для этого, по мнению Романа Костенко, следует применять недорогие средства поражения, что сделает такие атаки экономически невыгодными для России. Об этом секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заявил в эфире Radio NV.

"Ну, смотрите, это можно сделать, и Михаил (министр обороны Михаил Федоров – ред.), который докладывал нам как комитету, он на это также и надеется, он правильно говорит. Смотрите, моя точка зрения, что мы не должны допускать, чтобы "шахиды" сбивались над Киевом, над Одессой, над Херсоном, над другими городами. Они должны все сбиваться при пересечении украинской границы, километр, два, пусть 10. Ну, точно не долетать или залетать в Киев", – указал он.

Сможет ли купольная система ПВО полностью решить проблему Шахедов

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что до завершения эпохи массированных дроновых атак еще очень далеко. По его мнению, заявления о возможности быстро нивелировать угрозу от Шахедов являются слишком оптимистичными и требуют реалистичного взгляда, в частности в контексте применения зенитных дронов для борьбы с ними. Он подчеркнул, что развитие средств противодействия таким беспилотникам является критически важным для Украины, а зенитные дроны стали полноценным элементом системы ПВО в своей отдельной нише.

"Но при этом на сегодняшний день видим ли мы результативность сбивания дронов типа "Шахед" на 100%? Нет. Средний показатель — 83-85% сбитых целей. В прошлом году показатель доходил до 90-95%. Это связано с тем, что враг пытается масштабировать налеты по территории Украины этими средствами поражения", — сказал он в комментарии для ТСН.ua.

Коваленко обратил внимание, что Россия не только наращивает производство и масштабы атак, но и постоянно совершенствует сами дроны. По его словам, только в течение прошлого года было зафиксировано более 50 различных модификаций Shahed-136, а также введен ряд новых тактик применения. Он подчеркнул, что противник постоянно развивается, поэтому технологическое и тактическое соперничество будет продолжаться непрерывно, и минимальной задачей для Украины должно стать достижение паритета в противодействии.

Шахед / Инфографика: Главред

"Теперь о сбивании на границах. У каждого города, например, у Киева, Сум, Харькова, Запорожья, Одессы — особая ситуация. Нельзя относить все города к одной категории. То, что будет хорошо для Киева, не будет хорошо для Одессы. То, что будет хорошо для Харькова, не будет хорошо, например, для Житомира. Например, от государственной границы до Харькова "Шахед" может прилететь за считанные минуты", — добавил он.

Эксперт отметил, что Украине необходимо активно внедрять искусственный интеллект в сфере использования дронов. Он также заметил, что в мире не существует системы ПВО, способной обеспечить стопроцентный перехват целей, ведь часть из них всегда будет прорывать оборону, тем более учитывая постоянные изменения вооружения и тактики со стороны врага.

Какие проблемы украинской ПВО может решить искусственный интеллект

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук и доктор технических наук, профессор и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что использование искусственного интеллекта позволит существенно обновить и усилить систему противовоздушной обороны. По его словам, в течение примерно полугода над ключевыми объектами, прежде всего над Киевом, который находится под особой угрозой и остается приоритетной целью для России, должна быть создана комплексная антидроновая и противовоздушная защита. Для этого необходимо соответствующее вооружение, в частности возможно введение в действие украинских разработок ПВО, ведь страна уже имеет собственные наработки в этой сфере.

Также он добавил, что перспективным направлением является применение искусственного интеллекта именно в дронах-перехватчиках, что со временем может повысить эффективность уничтожения российских Шахедов.

Он обратил внимание, что на данный момент каждый дрон-истребитель требует отдельного оператора, а быстро подготовить такое количество специалистов крайне сложно. В то же время использование ИИ позволило бы одному оператору контролировать сразу несколько перехватчиков, и наработок по интеграции таких решений в систему ПВО уже существует немало.

"Особенно полезен искусственный интеллект на этапе, когда оператору нужно попасть по цели, где-то на расстоянии 200 метров от вражеского дрона. В этот момент управление дроном-истребителем переключается на искусственный интеллект, и он завершает работу. Это позволит несколько автоматизировать процесс, ведь управлять таким дроном сможет оператор со средним уровнем подготовки, и готовить более подготовленных специалистов", — указал он.

Почему неэффективно сбивать дроны на границе

В то же время Романенко скептически оценил идею сбивания российских дронов непосредственно в приграничной зоне.

По его словам, противник способен прорываться, заранее формируя воздушные коридоры. Он подчеркнул, что не стоит рассчитывать на универсальное решение, которое обеспечит полную защиту неба, ведь такого не существует. Вместо этого реальным путем он назвал дальнейшее усиление противовоздушного и противоракетного потенциала Украины.

"Этим нужно заниматься. Создавать огневые группы на основе территориальных общин для защиты своих городов и сел. Для того, чтобы это работало, людям нужно предоставить все необходимые средства, а средств у нас не хватает даже для штатных групп противовоздушной защиты. Государство должно предоставлять средства и обучать людей, но сейчас эта программа, на мой взгляд, пробуксовывает", — отмечает Игорь Романенко.

О персоне: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

