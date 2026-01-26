Непогода накроет Одессу: каких неприятностей ждать сегодня в регионе

Синоптики предупредили одесситов об опасных погодных условиях 26 января.

В Одесской области прогнозируют туман и порывистый ветер / Фото: УНИАН

Кратко:

26 января в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий

Объявлен желтый уровень опасности

Прогнозируются умеренные осадки, туман и гололедица

Видимость утром — 200–500 метров

В понедельник, 26 января, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый) из-за сильного ветра, осадков и тумана.

Погода на сегодня - Одесса и область

Как сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей, сегодня в Одесской области облачно. Прогнозируются умеренные осадки. Местами гололед, гололедица.

Утром туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура 4-9° тепла, на севере до 0°; в Одессе 4-6° тепла.

На дорогах области гололедица, утром туман, видимость 200-500 м.

По состоянию на 07:00 температура воздуха в Одессе составила -1°. Атмосферное давление 758 мм рт. Относительная влажность 94%. Температура морской воды 2°.

Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности. В течение суток 26 января в Одессе прогнозируются порывы юго-восточного ветра скоростью 15–20 м/с. Такие условия могут быть опасны для пешеходов, транспорта и городской инфраструктуры.

Городские власти призывают жителей и гостей Одессы быть бдительными, по возможности ограничить передвижения, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам. Не рекомендуется парковать автомобили под деревьями и линиями электропередач.

Чем гололед отличается от гололедицы / Инфографика: Главред

Когда в Украине снова похолодает до -17 градусов - прогноз

Погода в Украине с 26 января по 1 февраля будет сопровождаться туманом и осадками преимущественно в виде дождя. По всей территории ожидается оттепель. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, температура воздуха повысится до значений выше 0, а осадки будут наблюдаться в виде дождя, мороси и мокрого снега.

Он добавил, что на выходных температура снова начнет снижаться.

Температура воздуха в северных и восточных областях сегодня ночью составит -12...-17 градусов, днем -5...-11 градусов. На остальной территории страны ночью -7...+1 градус, в дневное время -4...+4 градуса, на крайнем юге и в Закарпатье +5...+9 градусов.

Погода в Одессе в феврале - прогноз

Как писал Главред, погода в Одессее в феврале 2026 года будет контрастной. Синоптики прогнозируют как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды. В целом, месяц пройдет без сильных морозов, однако ожидаются температурные качели и осадки.

В конце февраля в Одессе можно будет почувствовать приближение весны. Пик потепления придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C.

