Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Погода резко начнет меняться: названа дата потепления

Ангелина Подвысоцкая
27 января 2026, 03:00
16
Погода в Украине 27 января местами будет теплее. В некоторых регионах ожидается плюсовая погода.
погода
Прогноз погоды в Украине 27 января / фото: УНИАН

Что узнаете:

  • Какая будет погода 27 января
  • В каких областях будут осадки
  • Когда в Украину придет потепление

Погода в Украине начинает меняться. В некоторые регионы уже начало приходить потепление, которое в ближайшие дни усилится. Об этом рассказывает синоптик Наталья Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода 27 января

В западных областях во вторник, 27 января, будет теплее всего. Там температура воздуха повысится до 1-6 градусов тепла. На востоке температура воздуха опустится до -9 градусов, на севере - 3-6 градусов мороза. В центральных областях температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов.

видео дня

В этот день будет облачно. В большинстве областей будет мокрый снег или дождь. Также ожидается сильный юго-восточный ветер.

погода
Прогноз погоды в Украине 27 января / фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 27 января

В Киеве во вторник ожидаются осадки. В этот день может быть мокрый снег или даже ледяной дождь. Это может спровоцировать гололед.

"Рвучий юго-восточный ветер! И ночью, и днем -1-4 градуса", - пишет синоптик.

Известно, что в дальнейшем в Украине днем будет плюсовая погода. В то же время с 30 января температура воздуха снова начнет падать до "минусов". Очередное похолодание продержится до 4 февраля.

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый) из-за сильного ветра, осадков и тумана.

Днепр в начале новой недели окажется под влиянием резких погодных контрастов. Горожан ждут настоящие "температурные качели": от сильных морозов — до февральской оттепели с дождями и плюсовыми показателями.

В то же время, антициклон, принесший в Житомирскую область продолжительные морозы, постепенно ослабевает. Несмотря на это, область еще будет оставаться под его влиянием.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Погода резко начнет меняться: названа дата потепления

Погода резко начнет меняться: названа дата потепления

03:00Синоптик
Как в Киеве будут возвращать тепло и свет после атак: Шмыгаль назвал решение

Как в Киеве будут возвращать тепло и свет после атак: Шмыгаль назвал решение

00:16Энергетика
Трамп может одобрить передачу Украине ракет Tomahawk: СМИ узнали условие

Трамп может одобрить передачу Украине ракет Tomahawk: СМИ узнали условие

23:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

"Зачем ты сказал": Денисенко обратилась к Фединчику после разоблачающего интервью

Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

Последние новости

03:30

Как выбрать качественный диван: пять главных признаков надежной мебели

03:00

Погода резко начнет меняться: названа дата потепления

02:12

Главный тренд 2026 года: цвет маникюра, который притягивает успех и достатокФото

02:02

Звезда "Танцев со звездами" после операции признался, что с ним происходит

01:36

На Львовщине света не будет до 9 часов: графики отключений на 27 января

Дети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – МаксаковаДети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – Максакова
01:24

Вареники и борщ по вкусу: какие украинские блюда понравились британцуВидео

00:31

Известную российскую актрису госпитализировали из-за мучительных приступов икоты

00:27

Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о разводе - детали

00:16

Как в Киеве будут возвращать тепло и свет после атак: Шмыгаль назвал решение

Реклама
26 января, понедельник
23:39

"Вы видите барьеры": оскароносная Натали Портман раскритиковала "Оскар-2026"

23:14

Трамп может одобрить передачу Украине ракет Tomahawk: СМИ узнали условие

22:48

Новый график отключений для Запорожской области - когда не будет света 27 января

22:31

"Пришлось выпекать их": Элтон Джон создал украшение из своей коленной чашечки

21:56

Часов со светом мало: графики отключений для Полтавщины на 27 января

21:54

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 27 января

21:24

"Низко склоняю голову": скончался известный украинский поэт и публицист

21:20

В Украине продлили срок действия военного положения и мобилизации - на какой срок

21:15

Эксперты раскрыли, какой режим стирки "съедает" больше всего света: ответ удивит

20:41

Зачем на унитазе 2 кнопки: истинное назначение удивит многих

20:32

"Мечтайте дальше": Рютте уверен, что Европа не способна защитить себя без США

Реклама
20:20

Когда Украина была империей – новое открытие "ломает" учебники историиВидео

20:07

Россия атаковала Шахедом многоэтажку в Кривом Роге - первые подробности

19:45

Россия ударила ракетами по Харькову, есть перебои с электричеством - что известно

19:30

Почему 27 января нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

19:28

Учительница назвала самый неудачный формат обучения в 2026 году: что известно

19:19

Украина готовится к следующей трехсторонней встрече: Зеленский назвал дату

19:10

Какое главное препятствие мира в Украине?мнение

19:04

"Будут более мягкие графики": эксперт назвал сроки улучшения ситуации с электричеством

18:38

РФ впервые ударила по Киево-Печерской Лавре: в Минкульте бьют тревогу, куда попалиВидео

18:34

Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

18:25

Цены подскочили на 15%: в Украине быстро дорожает базовый продукт

18:20

"Все может быть": нардеп оценил шансы на завершение войны в Украине

17:48

Почему нельзя выливать кипяток в раковину: сантехники предупреждают об опасности

17:46

Почему нельзя приучать кота к туалету – ответ удивит даже опытных хозяевВидео

17:41

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

17:25

Евро впервые взлетел выше 51 грн, доллар дешевеет: новый курс валют на 27 января

17:24

"Качественная перемена, новый виток": Мозговая раскрыла судьбоносную встречу

17:17

Больше не узник постели: в каком состоянии Шумахер, которого не видели 12 лет

17:16

Россия и Китай не партнеры: Максакова рассказала, кем для Пекина является Путин

16:49

Гололед и осадки накроют Тернопольщину: о чем предупреждают синоптики

Реклама
16:35

"Ревность, зависть": Денисенко разорвала отношения со звездной кумой

16:24

Города Украины закроют куполом от Шахедов: что изменится для Киева, Харькова и Одессы

16:18

ВСУ дожали: оккупанты покинули позиции на острове Алексеевка на Херсонщине

16:03

Вместо красного треугольника - маячок: появились новые требования к водителям

16:00

"Надо действовать быстрее": Зеленский требует немедленных решений для Киева

15:57

Почему новая техника так быстро ломается: мастер по ремонту раскрыл "секрет"Видео

15:37

Обритая налысо: онкобольная Симоньян показалась без парика

15:14

Как понять, что человеку нельзя доверять: психологи раскрыли 12 тревожных признаков

15:02

Киевская область вернулась к отключениям света по графикам, но есть нюанс - ДТЭК

14:48

НАБУ засекретило данные о премиях и поощрениях сотрудников - документ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять