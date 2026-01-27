Погода резко начнет меняться: названа дата потепления

Погода в Украине 27 января местами будет теплее. В некоторых регионах ожидается плюсовая погода.

Прогноз погоды в Украине 27 января / фото: УНИАН

Погода в Украине начинает меняться. В некоторые регионы уже начало приходить потепление, которое в ближайшие дни усилится. Об этом рассказывает синоптик Наталья Диденко.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода 27 января

В западных областях во вторник, 27 января, будет теплее всего. Там температура воздуха повысится до 1-6 градусов тепла. На востоке температура воздуха опустится до -9 градусов, на севере - 3-6 градусов мороза. В центральных областях температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов.

В этот день будет облачно. В большинстве областей будет мокрый снег или дождь. Также ожидается сильный юго-восточный ветер.

Прогноз погоды в Украине 27 января / фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 27 января

В Киеве во вторник ожидаются осадки. В этот день может быть мокрый снег или даже ледяной дождь. Это может спровоцировать гололед.

"Рвучий юго-восточный ветер! И ночью, и днем -1-4 градуса", - пишет синоптик.

Известно, что в дальнейшем в Украине днем будет плюсовая погода. В то же время с 30 января температура воздуха снова начнет падать до "минусов". Очередное похолодание продержится до 4 февраля.

Как сообщал Главред, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили первый уровень опасности (желтый) из-за сильного ветра, осадков и тумана.

Днепр в начале новой недели окажется под влиянием резких погодных контрастов. Горожан ждут настоящие "температурные качели": от сильных морозов — до февральской оттепели с дождями и плюсовыми показателями.

В то же время, антициклон, принесший в Житомирскую область продолжительные морозы, постепенно ослабевает. Несмотря на это, область еще будет оставаться под его влиянием.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

