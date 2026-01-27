Пригреет до +4 градусов: на Тернопольщину надвигается значительное потепление

В Тернопольской области также пройдут небольшие осадки.

Погода в Тернополе 28 января / фото: pixabay

Какая будет погода в Тернополе в среду

Будет ли на дорогах гололедица

Погода в Тернопольской области в среду, 28 января, будет облачной, но с прояснениями. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, ночью ожидаются небольшие осадки, но днем существенных осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.

В то же время, температура воздуха в области и городе в течение суток будет держаться на уровне от -1 градуса до +4 градусов.

Кроме того, 28 – 30 января на дорогах Тернопольщины сохранится гололедица. Из-за этого в области объявлен желтый уровень опасности (НМЯ І).

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Сколько продлится потепление

Синоптик Наталья Диденко говорила, что в некоторые регионы Украины уже начало заходить потепление, которое со временем усилится.

По ее словам, в ближайшие дни в Украине днем будет плюсовая температура, но с 30 января температура воздуха снова начнет падать до "минусов".

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, на Полтавщину начинает приходить теплая воздушная масса с юго-запада. Но вместе с долгожданным теплом она принесет осложнение погодных условий.

В Днепре ожидаются настоящие "температурные качели": от сильных морозов — до февральской оттепели с дождями и плюсовыми показателями.

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение недели, до 1 февраля, будет сопровождаться туманом и осадками преимущественно в виде дождя.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

