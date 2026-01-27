Пригреет до +4 градусов: на Тернопольщину надвигается значительное потепление

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в среду
- Будет ли на дорогах гололедица
Погода в Тернопольской области в среду, 28 января, будет облачной, но с прояснениями. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
По словам синоптиков, ночью ожидаются небольшие осадки, но днем существенных осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточного направления, 5 – 10 м/с.
В то же время, температура воздуха в области и городе в течение суток будет держаться на уровне от -1 градуса до +4 градусов.
Кроме того, 28 – 30 января на дорогах Тернопольщины сохранится гололедица. Из-за этого в области объявлен желтый уровень опасности (НМЯ І).
Сколько продлится потепление
Синоптик Наталья Диденко говорила, что в некоторые регионы Украины уже начало заходить потепление, которое со временем усилится.
По ее словам, в ближайшие дни в Украине днем будет плюсовая температура, но с 30 января температура воздуха снова начнет падать до "минусов".
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, на Полтавщину начинает приходить теплая воздушная масса с юго-запада. Но вместе с долгожданным теплом она принесет осложнение погодных условий.
В Днепре ожидаются настоящие "температурные качели": от сильных морозов — до февральской оттепели с дождями и плюсовыми показателями.
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине в течение недели, до 1 февраля, будет сопровождаться туманом и осадками преимущественно в виде дождя.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
