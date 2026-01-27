Поздравления со Сретением Господним 2026 - теплые пожелания и картинки

В день Сретения Господнего хочется делиться светом и добрыми словами.

Сретение Господне — светлый и важный христианский праздник. В подборке вы найдёте тёплые поздравления, искренние пожелания и красивые картинки, которыми можно поделиться со своими близкими в 2026 году.

В день Сретения Господнего хочется делиться светом и добрыми словами. Мы собрали тёплые поздравления и красивые открытки, чтобы вы могли подарить радость родным и друзьям в 2026 году.

Поздравления со Сретением Господним стихи

Со Сретением Господним!

Веры Вам, добра, тепла,

Счастья много и здоровья,

Чтоб любовь в сердцах жила.

Пускай Господь укажет путь,

Чтоб не упасть и не свернуть.

Пусть укрепит святой лик веру,

Тепла создаст Вам атмосферу.

Настало Сретенье Господне.

Я пожелаю всей душой:

Пусть благодать сойдет сегодня

И в сердце принесет покой!

Поздравления со Сретением Господним в прозе

Поздравляю вас со Сретением Господним! Пусть светлый праздник подарит чувство защищенности, тепла и света. Пусть Господь одарит всех нас добротой, милостью и верой!

Поздравляю со Сретением Господним, желаю, чтобы в жизни случались важные и прекрасные встречи, чтобы люди, несущие счастье и свет не проходили мимо. Пусть сердцу хватает мудрости увидеть чудо в самых простых вещах. Пусть радость каждого дня, подаренного Богом, превращает жизнь в прекрасный праздник. Мира, любви и веры!

Со Сретением Господним поздравляю вас! Пусть в душе всегда будут царить тепло и добро. Уюта вам в доме, успехов в роботе, здоровья вам и вашим родным. Пусть Ангел вас всегда оберегает и помогает найти верный путь. С праздником!

