Поздравления со Сретением Господним 2026 - теплые пожелания и картинки

Сергей Кущ
27 января 2026, 14:40
В день Сретения Господнего хочется делиться светом и добрыми словами.

Поздравления со Сретением Господним 2026
Поздравления со Сретением Господним 2026 / Фото: Главред

Сретение Господне — светлый и важный христианский праздник. В подборке вы найдёте тёплые поздравления, искренние пожелания и красивые картинки, которыми можно поделиться со своими близкими в 2026 году.

В день Сретения Господнего хочется делиться светом и добрыми словами. Мы собрали тёплые поздравления и красивые открытки, чтобы вы могли подарить радость родным и друзьям в 2026 году.

Поздравления со Сретением Господним стихи

Со Сретением Господним!

Веры Вам, добра, тепла,

Счастья много и здоровья,

Чтоб любовь в сердцах жила.

Поздравления со Сретением Господним картини
Поздравления со Сретением Господним картинки / Фото: Главред

Пускай Господь укажет путь,

Чтоб не упасть и не свернуть.

Пусть укрепит святой лик веру,

Тепла создаст Вам атмосферу.

Поздравления со Сретением Господним открытки
Поздравления со Сретением Господним открытки / Фото: Главред

Настало Сретенье Господне.

Я пожелаю всей душой:

Пусть благодать сойдет сегодня

И в сердце принесет покой!

Поздравления со Сретением Господним в прозе

Поздравляю вас со Сретением Господним! Пусть светлый праздник подарит чувство защищенности, тепла и света. Пусть Господь одарит всех нас добротой, милостью и верой!

Поздравления со Сретением Господним красивые
Поздравления со Сретением Господним красивые / Фото: Главред

Поздравляю со Сретением Господним, желаю, чтобы в жизни случались важные и прекрасные встречи, чтобы люди, несущие счастье и свет не проходили мимо. Пусть сердцу хватает мудрости увидеть чудо в самых простых вещах. Пусть радость каждого дня, подаренного Богом, превращает жизнь в прекрасный праздник. Мира, любви и веры!

Поздравления со Сретением Господним своими словами
Поздравления со Сретением Господним своими словами / Фото: Главред

Со Сретением Господним поздравляю вас! Пусть в душе всегда будут царить тепло и добро. Уюта вам в доме, успехов в роботе, здоровья вам и вашим родным. Пусть Ангел вас всегда оберегает и помогает найти верный путь. С праздником!

