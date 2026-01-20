Когда празднуют Сретение 2026: точная дата, история праздника, что нельзя делать

Рассказываем об истории праздника Сретения Господня, а также о приметах и определенных запретах, которых придерживаются верующие.

Ежегодно в конце зимы христиане отмечают Сретение Господне — один из двенадцати праздников, имеющих особое значение в церковном календаре. Он посвящен встрече Бога с человечеством и напоминает о важном евангельском событии. Главред расскажет об истории праздника, приметах и определенных запретах, которых придерживаются верующие.

Когда празднуют Сретение 2026

Согласно новоулианскому календарю, в 2026 году Сретение Господне приходится на 2 февраля. Это связано с переходом Православной Церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоулианский календарь. Все неподвижные праздники сместились на 13 дней раньше, поэтому теперь верующие будут отмечать его именно в начале февраля.

История праздника Сретения

Сретение относится к дванадесятым праздникам, то есть двенадцати самым важным в церковном году. На 40-й день после рождения Иисуса Христа Дева Мария и Иосиф принесли Младенца в Иерусалимский храм. Как отмечают в Коломыйской епархии Православной Церкви Украины, там их встретил праведный старец Симеон, которому было открыто, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Увидев Иисуса, Симеон взял Его на руки и признал Мессией. Свидетелем этого события была пророчица Анна.

Именно поэтому праздник символизирует встречу человечества с Богом и исполнение древних пророчеств. В храмах в этот день происходит особое богослужение, которое напоминает о важности веры и духовного ожидания.

Сретение Господне 2026: главные традиции

В день праздника верующие идут в храм, чтобы освятить воду и свечи. Сретенская свеча считается сильным оберегом: ее зажигают во время грозы, чтобы защитить дом от молнии, или в сложные жизненные моменты. Освященную воду хранят дома и используют для благословения.

Наши предки также внимательно следили за погодой на Сретение. Считалось, что именно в этот день определяется, какой будет весна и урожай. Если погода теплая, весна придет рано, если холодная - зима задержится.

Что нельзя делать в Сретение Господне 2026

Церковь напоминает, что в этот день следует воздержаться от ссор и ругани. Не рекомендуется работать, убирать, стирать или выполнять тяжелую домашнюю работу. Такая традиция берет свое начало еще со времен Киевской Руси, когда людей призывали посвятить праздник молитве и посещению храма.

Существует также народный запрет на мытье в бане или купание. В древности это требовало много физического труда: заготовки дров, ношения воды, растопки печи. Поэтому считалось, что такое занятие противоречит праздничному спокойствию.

Кроме того, в Сретение не советуют отправляться в дальний путь, ведь он может закончиться неудачно. Традиционно люди старались провести этот день дома, рядом с семьей, и обязательно посетить богослужение.

