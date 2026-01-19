Веник может притянуть проблемы: где его нельзя держать и как правильно выбросить

Вы узнаете:
- Где в доме можно и нельзя хранить веник
- Как правильно выбросить старый веник
Обычный веник в доме — не просто предмет для уборки. В народных поверьях ему приписывают особую энергетику, способную как защищать жилье, так и притягивать неудачи. Поэтому вопрос где нельзя хранить веник волнует многих, кто обращает внимание на приметы и суеверия.
Где в доме должен стоять веник
Согласно народным традициям, веник считается символом порядка и достатка. Поэтому его рекомендуют хранить:
- в кладовке;
- на балконе;
- в хозяйственном шкафу;
- в углу кухни, но подальше от входа.
Часто советуют ставить веник метлой вверх, чтобы он "не выметал" благополучие из дома. Именно так, по поверьям, он выполняет защитную функцию.
В какой части дома нельзя ставить веник
Суеверия четко указывают места, где хранить веник не рекомендуется возле входа и в местах отдыха:
- У входной двери — считается, что веник будет "выметать" деньги и удачу из дома.
- В спальне — может нарушать покой, провоцировать ссоры и беспокойный сон.
- В ванной или туалете — высокая влажность не только портит веник, но и, по приметам, притягивает негативную энергетику.
- В центре комнаты — символ беспорядка и финансовых потерь.
Где хранить веник: приметы и суеверия
Согласно поверьям:
- нельзя переступать через веник — это к ссорам;
- не стоит оставлять веник лежать на полу — к утечке энергии;
- чужой веник в доме может "принести" чужие проблемы.
Куда девать старый веник из дома
Старый веник тоже требует правильного обращения. Его не рекомендуют:
- ломать в доме;
- выбрасывать вечером;
- оставлять возле мусорных баков у входа.
По народным традициям, старый веник лучше вынести из дома утром, аккуратно выбросив или заменив новым, поблагодарив за службу. Считается, что так вместе с ним уходят накопленные негатив и проблемы.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
