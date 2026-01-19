Веник может притянуть проблемы: где его нельзя держать и как правильно выбросить

Хотя приметы не имеют научного подтверждения, многие продолжают их соблюдать.

Где в доме можно и нельзя хранить веник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Где в доме можно и нельзя хранить веник

Как правильно выбросить старый веник

Обычный веник в доме — не просто предмет для уборки. В народных поверьях ему приписывают особую энергетику, способную как защищать жилье, так и притягивать неудачи. Поэтому вопрос где нельзя хранить веник волнует многих, кто обращает внимание на приметы и суеверия.

Где в доме должен стоять веник

Согласно народным традициям, веник считается символом порядка и достатка. Поэтому его рекомендуют хранить:

в кладовке;

на балконе;

в хозяйственном шкафу;

в углу кухни, но подальше от входа.

Часто советуют ставить веник метлой вверх, чтобы он "не выметал" благополучие из дома. Именно так, по поверьям, он выполняет защитную функцию.

В какой части дома нельзя ставить веник

Суеверия четко указывают места, где хранить веник не рекомендуется возле входа и в местах отдыха:

У входной двери — считается, что веник будет "выметать" деньги и удачу из дома.

— считается, что веник будет "выметать" деньги и удачу из дома. В спальне — может нарушать покой, провоцировать ссоры и беспокойный сон.

— может нарушать покой, провоцировать ссоры и беспокойный сон. В ванной или туалете — высокая влажность не только портит веник, но и, по приметам, притягивает негативную энергетику.

— высокая влажность не только портит веник, но и, по приметам, притягивает негативную энергетику. В центре комнаты — символ беспорядка и финансовых потерь.

Где хранить веник: приметы и суеверия

Согласно поверьям:

нельзя переступать через веник — это к ссорам;

не стоит оставлять веник лежать на полу — к утечке энергии;

чужой веник в доме может "принести" чужие проблемы.

Куда девать старый веник из дома

Старый веник тоже требует правильного обращения. Его не рекомендуют:

ломать в доме;

выбрасывать вечером;

оставлять возле мусорных баков у входа.

По народным традициям, старый веник лучше вынести из дома утром, аккуратно выбросив или заменив новым, поблагодарив за службу. Считается, что так вместе с ним уходят накопленные негатив и проблемы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

