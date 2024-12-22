Как выбрать веник для бани: разновидности, как правильно запаривать веники

Многие люди обожают ходить в баню. Так как баня не только очищает тело человека, но и способствует улучшению здоровья, помогает справиться с болезнями.

https://glavred.info/life/kak-vybrat-venik-dlya-bani-raznovidnosti-kak-pravilno-zaparivat-veniki-10624319.html Ссылка скопирована

Как выбрать веник для бани / коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube-канала Баня у Ткача

Коротко:

Зачем в бане париться веником

Основные разновидности веников

Как запаривать веник правильно

Веник – неотъемлемый атрибут бани. От его качества зависит польза проводимых процедур. А материал веника влияет на создаваемый в помещении микроклимат и оздоровительный эффект. Поэтому выбирать его нужно тщательно, а затем не менее деликатно запаривать и ухаживать за изделием. Главред рассказывает, какие бывают веники для бани и что нужно знать при их использовании.

Автор YouTube-канала Баня у Ткача рассказал о разновидностях веников для бани и как правильно их запаривать.

Если вы отправляетесь за покупкой, тогда обращайте внимание на несколько важных моментов:

Правильное оформление. Внутри должны находиться более толстые прутья, а тонкие их обрамлять. Листья, если они свежие, должны быть чистыми, без повреждений и налета. Сухие листы также должны иметь равномерный окрас без плесени. Вес. Попробуйте поднять и махнуть несколькими вениками, выбрав более легкий. Так у вас не будет уставать рука, а банный атрибут не оставит на коже болезненных следов.

Зачем в бане париться веником?

Данный элемент применяют в бане не просто так. С его помощью выполняется массаж, который способствует удалению шлаков, оздоровлению организма в целом.

Использование банного веника является весьма полезным для здоровья человека. Так как веник:

Стимулирует приток крови к коже, глубоким слоям эпидермиса и внутренним органам;

Очищает организм. Увеличивается скорость движения крови, что способствует выводу токсинов из организма;

Насыщает ткани кислородом. Благодаря этому организм быстрее восстанавливается после физических нагрузок;

Улучшает обмен веществ. Выводятся шлаки, повышается тонус всего организма, улучшается настроение;

Очищает и омолаживает кожу. В листьях веника содержатся различные масла, которые питают эпидермис, насыщают полезными веществами;

Способствует снижению веса. При массаже веником и под действием высокой температуры начинается активное потоотделение;

Позволяет выводить мокроту из легких. Человек меньше кашляет после оздоровительных процедур;

Способствует устранению простудной симптоматики;

Устраняет головные боли и мигрени;

Нормализует артериальное давление;

Укрепляет иммунитет;

Способствует устранению отеков.

Основные разновидности веников:

Березовый. Он достаточно легкий и гибкий, что позволяет проводить активный массаж в парилке. Покупая его, смотрите, чтобы ветки были "пушистые". Использование веника из березы поможет снять боли в мышцах и суставах (особенно эффективно после физических нагрузок и занятий спортом), уменьшить проявления гнойных высыпаний и заживить раны.

Особенно полезными процедуры хлестания станут для тех, кто курит и имеет хронические заболевания дыхательных путей. Эфирные вещества, входящие в состав листов и веток березы, расширяют бронхи, облегчая процесс дыхания, и выводя застоявшуюся мокроту.

Дубовый. Он хуже впитывает пот, но зато дает возможность попариться вдоволь, так как обеспечивает сильный жар. Среди других достоинств отмечают также благотворное влияние дубильных веществ при дерматологических заболеваниях и чрезмерной потливости. А обладателям жирной кожи такие процедуры помогут устранить воспаления, подарить матовость и упругость.

Хвойные (ель, кедр, можжевельник, пихта). Это натуральные, полезные, но в то же время опасные "орудия". Так как большинство из них имеют иголки, то в процессе процедур они могут не только колоться, но и ранить кожу. Лучше всего не хлестать, а аккуратно водить по коже, как мочалкой. Смолы, выделяющиеся в процессе, благотворно влияют на организм в целом и помогают при различных воспалениях и высыпаниях.

Липовый. Он не настолько популярен, как предыдущие, но также обладает целым списком полезных свойств. Использование веника из липы помогает избавиться от головных болей, способствует заживлению ран, помогает в процессе лечения заболевания почек.

Смотрите видео о том, какие бывают веники:

Как запаривать веник правильно?

Нельзя, чтобы веник сильно размокал, поэтому не нужно его долго замачивать. Размокший веник становится тяжелым, от его ударов больно и можно получить ожог, так как в таком состоянии он быстро нагревается и перегревается. Возможно долгое замачивание только для хвойных веников, для все остальных используется запаривание на несколько минут.Не рекомендуется запаривать веник, собранный недавно. От него может возникнуть запах, от которого будет не слишком комфортно париться. Если изделие новое, можно его только погружать в воду, чтобы слегка смочить.Важно: правильное запаривание веника обеспечит не только эффективный массаж, но и его долговечность

Есть два способа запаривания веника: дома и в бане.

Подготовка в домашних условиях включает такие действия:

Погружение в прохладную воду на 30 минут (раз в 5-10 минут веник переворачивается);

Установка листьями вверх;

Переноска в баню в целлофановом пакете (чтобы не потерять влагу).

В парилке дополнительно замачивать веник не нужно. Просто нужно положить его и дать нагреться.

Запаривание в бане выполняется так:

Веник погружается в горячую воду на 10-15 минут;

Затем устанавливается листьями вверх еще на четверть часа.

После этого его можно использовать.

Смотрите видео о том, как правильно запаривать веники:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред