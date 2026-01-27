Тепло до +2°С надвигается на Полтаву: когда холод покинет область

Синоптики предупреждают, что вместе с потеплением в ближайшие дни ожидаются осадки.

Прогноз погоды в Полтавской области на 27-28 января / фото: Pixabay.com/tfrdic

На Полтавщину сегодня, 27 января, начинает заходить теплая воздушная масса с юго-запада. Но вместе с долгожданным теплом она принесет осложнение погодных условий.

Об этом сообщили в Полтавском областном центре по гидрометеорологии. Днем 27 января в южных и западных районах области, а ночью 28 января на большей части территории ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололед.

Теплая воздушная масса на Полтавщине / фото: facebook.com/pgdpoltava?locale=uk_UA

"Ночью и утром 28 января местами будут наблюдаться туманы, а в дневные часы температура воздуха повысится до 0-2° тепла. По предварительным данным, оттепель продлится до конца рабочей недели, а на выходных температурный режим снова пойдет на понижение", - говорится в сообщении.

Прогноз на 27 января

Сегодня ожидается облачная погода, во второй половине дня в южных и западных районах области небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 2-7 градусов мороза.

Прогноз погоды в Полтаве 27 января / фото: скриншот с meteoprog

Прогноз на 28 января

В среду в Полтаве и области все еще будет облачно и будет идти небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром прогнозируют местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне 2-7 градусов мороза, а днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Прогноз погоды в Полтаве 28 января / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украине потеплеет - прогноз синоптика

Главред писал, что по словам синоптика Натальи Диденко, погода в Украине начинает меняться. В некоторые регионы уже начало заходить потепление, которое в ближайшие дни усилится.

В западных областях сегодня, 27 января, будет теплее всего. Там температура воздуха повысится до 1-6 градусов тепла. На востоке температура воздуха опустится до -9 градусов, на севере - 3-6 градусов мороза. В центральных областях температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по прогнозам синоптиков, погода в Тернопольской области 27 января будет облачной. Также ожидаются небольшие осадки и слабый гололед.

Ранее сообщалось, что погода в Украине до 1 февраля будет сопровождаться туманом и осадками преимущественно в виде дождя. По всей территории ожидается оттепель.

Накануне стало известно, что 27 января в Днепре морозы несколько ослабнут, однако город по-прежнему будет оставаться в холодной зоне. Днем прогнозируют до -4°C, ночью — до -7°C.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии - региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

