Киев и другие регионы превратятся в каток - прогноз погоды в Украине на 28 января

Укргидрометцентр предупреждает, что 28 января почти по всей Украине объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий, тумана и гололеда.

Прогноз погоды в Украине на 28 января - какая будет погода в Киеве завтра/ Фото: ua.depositphotos.com

Почти на всей территории Украины объявлен желтый уровень опасности

Синоптики прогнозируют в Украине 28 января туманы и гололед

На завтра, 28 января, почти по всей территории Украины объявлен желтый уровень опасности из-за опасных метеорологических явлений. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 28 января

Синоптики предупреждают, что 28 января на Правобережье ожидается туман с видимостью 200–500 метров, в большинстве центральных, северных и Харьковской областях прогнозируют гололед, а на дорогах по всей стране, за исключением юга и Закарпатья, будет гололедица. Уровень опасности — желтый.

/ Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды для Киева 28 января

В Укргидрометцентре также сообщили, что в Киевской области и в Киеве 28 января будет облачно, возможны незначительные осадки преимущественно в виде дождя, туман и гололед.

Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 тепла. В столице ночью ожидается 3-5 градусов мороза, днем - около нуля.

/ Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о повышенной опасности для населения из-за тумана с ограниченной видимостью 200–500 метров и гололеда.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в часть регионов Украины уже поступает более теплый воздух, а в ближайшие дни потепление будет усиливаться . Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение следующей недели, с 26 января по 1 февраля, по всей стране прогнозируют оттепель . Погоду будут сопровождать туманы и осадки, преимущественно в виде дождя, сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

В Ровенской области с 27 по 30 января ожидается облачная погода. В начале недели температура повысится, а уже с пятницы синоптики прогнозируют возвращение морозов. Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

