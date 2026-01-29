Укр
Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

Ангелина Подвысоцкая
29 января 2026, 16:42
НБУ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 30 января.
курс валют
Курс валют в Украине на 30 февраля

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 30 января 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На пятницу, 30 января, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 42,84 грн/долл., что на 8 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно ослабила свои позиции по отношению к американской валюте.

Курс доллара
Как менялся курс валют в Украине

Курс евро вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 51,24 грн/евро. Таким образом, гривна ослабила свои позиции на 2 копейки.

Курс злотого на 30 января

29 января НБУ установил курс польского злотого на уровне 12,19 грн/злотый. 30 января курс немного вырос - 12,18. Таким образом, гривна укрепила свои позиции по отношению к злотому на 1 копейку.

Что будет с гривной в 2026 году - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны. Сорвать курс могут только плохие события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не худшем или даже лучшем, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривны в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", - отметил Новак.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 27 января НБУ снизил курс доллара до 43,13 грн. В то же время евро подорожал до рекордных 51,06 грн.

Также 26 января курс гривны к евро обновил рекорд в банках. Евро продавали в среднем по 51,41 грн.

Финансовые аналитики советуют украинцам не хранить все сбережения в долларах. Оптимально держать в валюте не более 50% средств, а остальное вкладывать в гривневые инструменты, в частности военные облигации, которые гарантирует государство.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

