Пенсия в 50 лет и доплата в 1000 гривен: кто из украинцев получит "бонус"

Анна Ярославская
28 января 2026, 10:34
Многодетным мамам в Украине увеличат соцвыплаты и разрешат ранний выход на пенсию.
Деньги, дети, женщины
Право на выплаты может перейти отцу в случае смерти матери или лишения ее родительских прав / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Главное:

  • Многодетные матери в Украине могут получить доплату к пенсии
  • Право на выплаты может перейти отцу - названо условие
  • Надбавка добавляется к любому виду пенсии

В 2026 году многодетные мамы Украины, родившие и воспитавшие детей, могут рассчитывать на существенную прибавку к основной пенсии, а также досрочный выход на пенсию.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, в Украине действует программа социальной поддержки граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Пенсия за особые заслуги перед Украиной назначается в качестве надбавки к основному размеру пенсии. Это касается женщин, родивших пять или более детей и воспитавших их по меньшей мере до шестилетнего возраста.

При этом тип основной пенсии значения не имеет: прибавка добавляется к пенсии по возрасту, инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В зависимости от количества детей сумма надбавки составляет от 35% до 40% от этого показателя.

Какая сумма надбавки

По состоянию на 1 января 2026 года сумма доплаты варьируется от 908,25 грн до 1038 грн.

В ПФУ добавили, что законодательство предусматривает защиту прав отца. Если в случае смерти матери или лишения родительских прав воспитанием пяти и более детей занимался отец, право на пенсию за особые заслуги и соответствующие надбавки переходит к нему.

Досрочный выход на пенсию

Многодетные матери вправе выйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Это право закреплено законодательно, однако требует соблюдения двух ключевых критериев:

  • женщина должна достичь 50-летия;
  • наличие не менее 15 лет страхового стажа.

Когда и как подавать документы

Для оформления досрочной пенсии необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

Заявление можно подать не раньше, чем за месяц до достижения 50-летнего возраста и не позднее трех месяцев со дня рождения.

В случае своевременного обращения (в течение трех месяцев после дня рождения) пенсионные выплаты будут назначены со дня достижения 50 лет. Если же срок пропущен, выплаты будут начислены только с даты подачи заявления.

Специалисты советуют не медлить с представлением документов, чтобы не потерять выплаты.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Соцвыплаты в Украине - последние новости

Как писал Главред, минимальную пенсию в Украине могут поднять до шести тысяч гривен. Повышение коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие - необходима реформа солидарной системы.

Министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин заявил, что в будущем украинцы могут получать не одну, а три пенсии одновременно. Такой подход Кабмин предлагает ввести в рамках пенсионной реформы.

В 2026 году украинцы будут иметь возможность оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Так, для выхода в 60 лет нужно подтвердить не менее 33 лет работы. Если человек решит уйти на пенсию в 63 года, достаточно будет 23 лет стажа, а в 65 лет - только 15. Таким образом, чем раньше планируется выход на заслуженный отдых, тем больше требования к стажу.

Другие новости:

пенсии пенсионеры Пенсионный фонд выплаты пенсии новости Украины
Ученые перевели Часы Судного дня: человечество ближе к "катастрофе"

21:27

Когда не будет света в Запорожье и области 28 января - обновленные графики отключений

21:26

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал РусьВидео

20:30

РФ провела разведку и готовит массированный удар: названы вероятные цели и сроки

20:27

Свет будут отключать по всей стране: украинцев предупредили о графиках на 28 января

20:18

В Киеве разоблачена международная сеть колл-центров: подозреваемые обманули тысячи граждан Турции и ЕС

20:14

Когда для Киева восстановят графики отключений света и какими они будут – КГВАВидео

20:10

Жизнь трех знаков зодиака круто изменится - кому 2026 год подарит счастьеВидео

19:43

Магазинный больше покупать не будете: рецепт домашнего майонеза за 1 минуту

19:39

Есть ли угроза тотального блэкаута: украинцам объяснили, к чему готовиться

