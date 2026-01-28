Пенсия в 50 лет и доплата в 1000 гривен: кто из украинцев получит "бонус"

Многодетным мамам в Украине увеличат соцвыплаты и разрешат ранний выход на пенсию.

Право на выплаты может перейти отцу в случае смерти матери или лишения ее родительских прав / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Главное:

Многодетные матери в Украине могут получить доплату к пенсии

Право на выплаты может перейти отцу - названо условие

Надбавка добавляется к любому виду пенсии

В 2026 году многодетные мамы Украины, родившие и воспитавшие детей, могут рассчитывать на существенную прибавку к основной пенсии, а также досрочный выход на пенсию.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, в Украине действует программа социальной поддержки граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Пенсия за особые заслуги перед Украиной назначается в качестве надбавки к основному размеру пенсии. Это касается женщин, родивших пять или более детей и воспитавших их по меньшей мере до шестилетнего возраста.

При этом тип основной пенсии значения не имеет: прибавка добавляется к пенсии по возрасту, инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В зависимости от количества детей сумма надбавки составляет от 35% до 40% от этого показателя.

Какая сумма надбавки

По состоянию на 1 января 2026 года сумма доплаты варьируется от 908,25 грн до 1038 грн.

В ПФУ добавили, что законодательство предусматривает защиту прав отца. Если в случае смерти матери или лишения родительских прав воспитанием пяти и более детей занимался отец, право на пенсию за особые заслуги и соответствующие надбавки переходит к нему.

Досрочный выход на пенсию

Многодетные матери вправе выйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Это право закреплено законодательно, однако требует соблюдения двух ключевых критериев:

женщина должна достичь 50-летия;

наличие не менее 15 лет страхового стажа.

Когда и как подавать документы

Для оформления досрочной пенсии необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

Заявление можно подать не раньше, чем за месяц до достижения 50-летнего возраста и не позднее трех месяцев со дня рождения.

В случае своевременного обращения (в течение трех месяцев после дня рождения) пенсионные выплаты будут назначены со дня достижения 50 лет. Если же срок пропущен, выплаты будут начислены только с даты подачи заявления.

Специалисты советуют не медлить с представлением документов, чтобы не потерять выплаты.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

