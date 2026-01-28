Пенсия в 50 лет и доплата в 1000 гривен: кто из украинцев получит "бонус"

Главное:
В 2026 году многодетные мамы Украины, родившие и воспитавшие детей, могут рассчитывать на существенную прибавку к основной пенсии, а также досрочный выход на пенсию.
Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, в Украине действует программа социальной поддержки граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.
Пенсия за особые заслуги перед Украиной назначается в качестве надбавки к основному размеру пенсии. Это касается женщин, родивших пять или более детей и воспитавших их по меньшей мере до шестилетнего возраста.
При этом тип основной пенсии значения не имеет: прибавка добавляется к пенсии по возрасту, инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.
Размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В зависимости от количества детей сумма надбавки составляет от 35% до 40% от этого показателя.
Какая сумма надбавки
По состоянию на 1 января 2026 года сумма доплаты варьируется от 908,25 грн до 1038 грн.
В ПФУ добавили, что законодательство предусматривает защиту прав отца. Если в случае смерти матери или лишения родительских прав воспитанием пяти и более детей занимался отец, право на пенсию за особые заслуги и соответствующие надбавки переходит к нему.
Досрочный выход на пенсию
Многодетные матери вправе выйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Это право закреплено законодательно, однако требует соблюдения двух ключевых критериев:
- женщина должна достичь 50-летия;
- наличие не менее 15 лет страхового стажа.
Когда и как подавать документы
Для оформления досрочной пенсии необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.
Заявление можно подать не раньше, чем за месяц до достижения 50-летнего возраста и не позднее трех месяцев со дня рождения.
В случае своевременного обращения (в течение трех месяцев после дня рождения) пенсионные выплаты будут назначены со дня достижения 50 лет. Если же срок пропущен, выплаты будут начислены только с даты подачи заявления.
Специалисты советуют не медлить с представлением документов, чтобы не потерять выплаты.
Как писал Главред, минимальную пенсию в Украине могут поднять до шести тысяч гривен. Повышение коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие - необходима реформа солидарной системы.
Министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин заявил, что в будущем украинцы могут получать не одну, а три пенсии одновременно. Такой подход Кабмин предлагает ввести в рамках пенсионной реформы.
В 2026 году украинцы будут иметь возможность оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Так, для выхода в 60 лет нужно подтвердить не менее 33 лет работы. Если человек решит уйти на пенсию в 63 года, достаточно будет 23 лет стажа, а в 65 лет - только 15. Таким образом, чем раньше планируется выход на заслуженный отдых, тем больше требования к стажу.
