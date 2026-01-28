Будет по 135 гривен за пачку: цены на востребованный продукт резко подскочат

Производители вынуждены поднимать цены из-за проблем в энергосистеме.

Цены на сливочное масло в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

В течение года в Украине будет дорожать сливочное масло

Цены могут подняться до 125-135 грн за упаковку

На это, в частности, повлияют расходы производителей на электроэнергию

Украинцы продолжат испытывать ценовое давление в течение 2026 года. В частности, восходящий тренд коснется сливочного масла, стоимость которого будет постепенно расти. Об этом заявил экономист Владимир Чиж в комментарии Новини.LIVE.

По его словам, в настоящее время происходят мировые колебания стоимости сырья и продовольствия, а проблемы в энергосистеме провоцируют появление новых расходов у производителей, из-за чего они вынуждены поднимать цены.

Он добавил, что за 2025 год сливочное масло подорожало примерно на 34% - до 107-110 грн за пачку весом 180-200 г.

Чиж считает, что в этом году средние цены могут подняться до 125-135 грн за упаковку, то есть ориентировочно на 12-15%.

"Это, с одной стороны, отражает тенденцию к постепенному подорожанию молочных продуктов в мире, с другой — расходы на электроэнергию, которые несут производители в условиях постоянного отключения света", — говорит экономист.

Цены на молочные продукты

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка говорил, что закупочные цены на молоко-сырье в январе демонстрируют определенную стабильность, но это не приведет к снижению стоимости продуктов.

По его словам, производители сливочного масла и твердых сыров не спешат снижать цены, пытаясь сохранить прибыльность и иметь запас для расходов на работу генераторов в зимний период.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цены на картофель в Украине начали расти, хотя стоимость этого продукта была неизменной с середины декабря прошлого года.

Также на внутреннем рынке Украины повышаются цены на морковь из-за общего сокращения предложения корнеплодов местных производителей.

Кроме того, в течение следующих месяцев гречка может подорожать на 8-10%. Это связано с ожидаемым умеренным ростом стоимости зерновых.

О персоне: Максим Гопка Максим Гопка — аналитик, работающий в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

