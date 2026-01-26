Ударит по бюджету украинцев: любимая крупа скоро заметно вырастет в цене

Кратко:
- Цены на гречку в Украине пойдут вверх
- Крупа может подорожать на 8-10%
- Сезонные колебания могут откорректировать цифру в обе стороны
Одним из бюджетных популярных продуктов в Украине остается гречневая крупа. Хотя цены на нее меняются довольно медленно, подорожание неизбежно. Об этом заявил экономист Владимир Чиж в комментарии Новини.LIVE.
По его словам, в течение следующих месяцев гречка может подорожать на 8-10%.
Он также добавил, что не стоит недооценивать потенциальное влияние хорошего урожая.
"Это связано с ожидаемым умеренным ростом стоимости зерновых и перепроизводством некоторых круп в мире, что уменьшает давление на цену гречки. В то же время сезонные колебания могут откорректировать цифру в обе стороны", — говорит экономист.
Он напомнил, что существуют факторы, которые влияют на рост потребительских цен в Украине. В частности, среди внутренних — высокая себестоимость производства, безумные энергетические затраты и логистика. К внешним факторам относятся мировые колебания цен на сырье и продовольствие.
Подорожание круп в Украине
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что сейчас происходит подорожание гречки, но оно незначительное.
"А с остальными крупами пока все должно быть стабильно, и роста цен я бы не прогнозировал", — добавил он.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине существенно выросла стоимость яблок. Сейчас они конкурируют по цене с цитрусовыми, бананами и другими импортными фруктами.
Эксперт говорил, что в Украине в 2026 году сохранится тенденция к подорожанию продуктов питания. В течение января-февраля яйца подорожают на 10%, а крупы в ближайшее время на 5%.
Кроме того, на украинском рынке наблюдается тенденция к росту цен на столовую свеклу. Причиной является сокращение запасов корнеплодов надлежащего качества, хотя спрос на эту продукцию растет.
Читайте также:
- Украинцы покупают десятками: в супермаркетах выросли цены на базовый продукт
- Евро может показать характер: украинцев предупредили о скачках стоимости валюты
- Пенсии по-новому, украинцев ждут три новых вида выплат – о чем идет речь
О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук – заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред