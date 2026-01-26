Ударит по бюджету украинцев: любимая крупа скоро заметно вырастет в цене

Экономист добавил, что хороший урожай может остановить рост цен.

https://glavred.info/economics/udarit-po-byudzhetu-ukraincev-lyubimaya-krupa-skoro-zametno-vyrastet-v-cene-10735457.html Ссылка скопирована

Цены на гречку в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Цены на гречку в Украине пойдут вверх

Крупа может подорожать на 8-10%

Сезонные колебания могут откорректировать цифру в обе стороны

Одним из бюджетных популярных продуктов в Украине остается гречневая крупа. Хотя цены на нее меняются довольно медленно, подорожание неизбежно. Об этом заявил экономист Владимир Чиж в комментарии Новини.LIVE.

По его словам, в течение следующих месяцев гречка может подорожать на 8-10%.

видео дня

Он также добавил, что не стоит недооценивать потенциальное влияние хорошего урожая.

"Это связано с ожидаемым умеренным ростом стоимости зерновых и перепроизводством некоторых круп в мире, что уменьшает давление на цену гречки. В то же время сезонные колебания могут откорректировать цифру в обе стороны", — говорит экономист.

Он напомнил, что существуют факторы, которые влияют на рост потребительских цен в Украине. В частности, среди внутренних — высокая себестоимость производства, безумные энергетические затраты и логистика. К внешним факторам относятся мировые колебания цен на сырье и продовольствие.

Подорожание круп в Украине

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что сейчас происходит подорожание гречки, но оно незначительное.

"А с остальными крупами пока все должно быть стабильно, и роста цен я бы не прогнозировал", — добавил он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине существенно выросла стоимость яблок. Сейчас они конкурируют по цене с цитрусовыми, бананами и другими импортными фруктами.

Эксперт говорил, что в Украине в 2026 году сохранится тенденция к подорожанию продуктов питания. В течение января-февраля яйца подорожают на 10%, а крупы в ближайшее время на 5%.

Кроме того, на украинском рынке наблюдается тенденция к росту цен на столовую свеклу. Причиной является сокращение запасов корнеплодов надлежащего качества, хотя спрос на эту продукцию растет.

Читайте также:

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук – заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред