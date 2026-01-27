Уже на 16% дороже: стоимость одного продукта неожиданно выросла в январе

Кратко:
- В Украине начал дорожать картофель
- Сейчас его уже продают по 7–13 гривен за килограмм
- Это произошло из-за сокращения предложения картофеля на внутреннем рынке
Цены на картофель в Украине начали расти, хотя стоимость этого продукта оставалась неизменной с середины декабря прошлого года. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что в осенние месяцы 2025 года продавцы снижали отпускные цены на имеющиеся партии картофеля, особенно на тот, который уже не подлежал длительному хранению. Но ценовая ситуация начала меняться с середины января.
Так, опираясь на стабильный спрос и заметное сокращение предложения, продавцы повысили отпускные цены на имеющиеся объемы картофеля до уровня 7–13 грн/кг, что в среднем на 16% дороже, чем в конце первой декады января.
Аналитики считают, что главной причиной нынешнего подорожания в этом сегменте стало общее сокращение предложения картофеля на внутреннем рынке.
"Дело в том, что производители, не имеющие мощностей для длительного хранения, завершили продажи картофеля еще до наступления морозов в начале текущего года. С другой стороны, владельцы качественного картофеля продолжают удерживать основные запасы продукции в хранилищах, рассчитывая на более высокие цены уже в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.
Стоит добавить, что несмотря на последнее подорожание, цены на картофель в Украине сегодня в среднем на 60-65% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
Аналитики также убеждены, что нынешние ценовые тенденции в этом сегменте рынка усилятся - если не в ближайшие недели, то в начале весны.
Что влияет на стоимость продуктов
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в Украине в 2026 году сохранится тенденция к подорожанию продуктов питания.
По его словам, отдельную роль в росте цен играют удары по критической и энергетической инфраструктуре, которые существенно повысили себестоимость производства продуктов для внутреннего рынка.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, на внутреннем рынке Украины повышаются цены на морковь из-за общего сокращения предложения корнеплодов местных производителей. Ее уже продают не дешевле 6-12 гривен за килограмм.
Экономист Владимир Чиж говорил, что хотя цены на гречку меняются довольно медленно, подорожание неизбежно. В течение следующих месяцев эта крупа может подорожать на 8-10%.
Кроме того, в Украине существенно выросла стоимость яблок. Сейчас они конкурируют по цене с цитрусовыми, бананами и другими импортными фруктами.
