Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Уже на 16% дороже: стоимость одного продукта неожиданно выросла в январе

Мария Николишин
27 января 2026, 14:50
64
Цены начали стремительно расти с середины января.
Уже на 16% дороже: стоимость одного продукта неожиданно выросла в январе
Цены на картофель в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Украине начал дорожать картофель
  • Сейчас его уже продают по 7–13 гривен за килограмм
  • Это произошло из-за сокращения предложения картофеля на внутреннем рынке

Цены на картофель в Украине начали расти, хотя стоимость этого продукта оставалась неизменной с середины декабря прошлого года. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что в осенние месяцы 2025 года продавцы снижали отпускные цены на имеющиеся партии картофеля, особенно на тот, который уже не подлежал длительному хранению. Но ценовая ситуация начала меняться с середины января.

видео дня

Так, опираясь на стабильный спрос и заметное сокращение предложения, продавцы повысили отпускные цены на имеющиеся объемы картофеля до уровня 7–13 грн/кг, что в среднем на 16% дороже, чем в конце первой декады января.

Аналитики считают, что главной причиной нынешнего подорожания в этом сегменте стало общее сокращение предложения картофеля на внутреннем рынке.

"Дело в том, что производители, не имеющие мощностей для длительного хранения, завершили продажи картофеля еще до наступления морозов в начале текущего года. С другой стороны, владельцы качественного картофеля продолжают удерживать основные запасы продукции в хранилищах, рассчитывая на более высокие цены уже в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что несмотря на последнее подорожание, цены на картофель в Украине сегодня в среднем на 60-65% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Аналитики также убеждены, что нынешние ценовые тенденции в этом сегменте рынка усилятся - если не в ближайшие недели, то в начале весны.

Что влияет на стоимость продуктов

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что в Украине в 2026 году сохранится тенденция к подорожанию продуктов питания.

По его словам, отдельную роль в росте цен играют удары по критической и энергетической инфраструктуре, которые существенно повысили себестоимость производства продуктов для внутреннего рынка.

Уже на 16% дороже: стоимость одного продукта неожиданно выросла в январе
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, на внутреннем рынке Украины повышаются цены на морковь из-за общего сокращения предложения корнеплодов местных производителей. Ее уже продают не дешевле 6-12 гривен за килограмм.

Экономист Владимир Чиж говорил, что хотя цены на гречку меняются довольно медленно, подорожание неизбежно. В течение следующих месяцев эта крупа может подорожать на 8-10%.

Кроме того, в Украине существенно выросла стоимость яблок. Сейчас они конкурируют по цене с цитрусовыми, бананами и другими импортными фруктами.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картофель цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

13:40Фронт
Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

13:10Регионы
РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

12:38Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Последние новости

15:24

На Ровенщину придет резкое потепление, но ненадолго: когда ожидать новых морозов

15:18

Пригреет до +4 градусов: на Тернопольщину надвигается значительное потепление

14:50

Уже на 16% дороже: стоимость одного продукта неожиданно выросла в январе

14:40

Поздравления со Сретением Господним 2026 - теплые пожелания и картинки

14:28

"Люди в Украине замерзают": российская актриса публично поддержала украинцев

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина
14:26

Миф о советском образовании: бесплатное только в учебниках

14:20

Потребление больше на 20%: что сделать с морозилкой, чтобы не переплачивать

13:49

"Вынуждена была уйти": предательниц Повалий и Лорак оправдал известный певец

13:40

Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

Реклама
13:39

Гороскоп на завтра 28 января: Водолеям - сюрприз, Девам - новый поворот

13:26

Возле Чернобыля заметили стадо одичавших коров: как выживают в зимних условияхФото

13:10

Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

12:54

Почему опытные водители держат в авто уксус: хитрость, которая спасает зимой

12:38

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

12:34

Станет легче платить: эксперт оценила, когда зарядка электрокаров подешевеет

12:30

"Там все отказало": Иво Бобул раскрыл, что привело Степана Гигу к смерти

12:14

Что не так с легендарной "Докторской" колбасой: правда из архивов

12:10

Почему 28 января нельзя убивать пауков и тараканов: какой церковный праздник

11:46

Тепло до +2°С надвигается на Полтаву: когда холод покинет область

11:45

Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

Реклама
11:33

"Как я люблю": Галкин пошел на перевоплощение ради Пугачевой

11:33

Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по ОдессеФото

11:22

Почему в Одессе нет света: РФ атаковала энергообъект ДТЭК, разрушения колоссальные

11:15

РФ собирает силы для наступления: военный назвал два города, которые под угрозой

11:09

Когда учителя получат повышенную зарплату: министр образования назвал срок

10:31

Мужчина заказал iPhone на Temu и был готов к худшему — результат сильно удивилВидео

10:25

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

10:24

"Не хотел детей с ней": Иво Бобул эмоционально высказался о браке с Сандулесой

10:09

Гарантии безопасности в обмен на Донбасс: СМИ узнали об условиях США для Украины

10:05

Франция блокирует закупку: страны ЕС борются за передачу Украине Storm Shadow

09:09

Пять знаков зодиака, которые не могут жить без сада и огорода

09:06

Новый график отключений для Одессы и области: когда не будет света 27 январяФото

08:59

РФ атаковала Львовскую область: под удар попала инфраструктура, что известно

08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 января (обновляется)

08:45

Свидание с Тиной: Кароль заинтриговала признанием о личной жизни

08:38

Германия не будет передавать Украине Patriot: Писториус объяснил позицию по ПВО

08:29

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

В Украине введены аварийные отключения: как отключают свет 27 января

08:10

Как РФ завязла в войне против Украинымнение

08:08

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Реклама
08:00

Прогремели десятки взрывов: беспилотники атаковали Краснодарский край и Курск

07:56

Из мальчика в юношу: сын Максима Галкина превращается в мини-копию отца

06:52

Дроны ударили по Одессе, разрушен жилой дом, под завалами могут быть людиФотоВидео

06:10

Чего хочет добиться Путинмнение

05:55

Вслед за Анджелиной Джоли: звезда "Сумерек" покидает Голливуд

05:23

Гора вкусного печенья без муки за 25 минут: рецепт из четырех ингредиентов

04:55

5 очень строгих запретов: что нельзя делать в праздник 27 января

04:30

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке суриката в шляпе за 49 секунд

03:30

Как выбрать качественный диван: пять главных признаков надежной мебели

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять