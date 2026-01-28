Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Ангелина Подвысоцкая
28 января 2026, 18:12
85
НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 29 января.
курс валют
Курс валют в Украине на 29 января / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 29 января
  • Изменился ли курс евро
  • Каким будет курс злотого 29 января

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 29 января 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На четверг, 29 января, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 42,76 грн/долл., что на 19 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

видео дня
Курс доллара
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро не изменился. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 51,22 грн/евро.

Курс злотого на 29 января

28 января НБУ установил курс польского злотого на уровне 12,18 грн/злотый. 29 января курс немного вырос - 12,19. Таким образом, гривна ослабила свои позиции по отношению к злотому на 1 копейку.

Что будет с гривной в 2026 году - мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны. Сорвать курс могут только плохие события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не худшем или даже лучшем, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривны в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", - отметил Новак.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 27 января НБУ снизил курс доллара до 43,13 грн. В то же время евро подорожал до рекордных 51,06 грн.

Также 26 января курс гривны к евро обновил рекорд в банках. Евро продавали в среднем по 51,41 грн.

Финансовые аналитики советуют украинцам не хранить все сбережения в долларах. Оптимально держать в валюте не более 50% средств, а остальное вкладывать в гривневые инструменты, в частности военные облигации, которые гарантирует государство.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс экономика курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс гривни курс НБУ курс злотого
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отключение света 29 января: как будут действовать графики в четверг

Отключение света 29 января: как будут действовать графики в четверг

18:43Энергетика
Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

18:12Экономика
Продвижение россиян на Харьковщине: в ВСУ ответили на заявления Герасимова

Продвижение россиян на Харьковщине: в ВСУ ответили на заявления Герасимова

17:54Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал Русь

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал Русь

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

Последние новости

19:10

Есть все признаки российской подготовки к агрессии в Балтии

18:55

Спустя 40 лет звезда фильма "Грязные танцы" вернется к своей роли

18:43

Отключение света 29 января: как будут действовать графики в четверг

18:38

Правовые вызовы подготовки к послевоенным выборам

18:33

Холод превращает украинцев в "монстров": что происходит с мозгом во время войныВидео

Отключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться УкраинеОтключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться Украине
18:29

Худшее – впереди: в Раде назвали сроки осложнения ситуации в энергетике

18:12

Доллар внезапно полетел вниз: новый курс валют на 29 января

17:54

Продвижение россиян на Харьковщине: в ВСУ ответили на заявления Герасимова

17:51

Эти знаки зодиака скоро сорвут джекпот: кто сказочно разбогатеет

Реклама
17:36

"Беспомощное ничтожество": раскрыт сценарий полного краха режима Путина

17:34

Мобилизация по-новому: как будут вручать повестки и останутся ли ТЦК на блокпостах

17:13

Сияет ярче папы: дочь Максима Галкина покорила переменами во внешности

17:10

Сильные морозы возвращаются: синоптик рассказала, когда и где в Украине будет до -26

16:59

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с тестом за 51 секунду

16:58

Будет по 135 гривен за пачку: цены на востребованный продукт резко подскочат

16:30

Навсегда забыть о накипи: супербыстрый и безопасный метод очистки чайникаВидео

16:25

"После консультации с ангелами": известный украинский ведущий женился в СШАФото

16:23

"Девочка плакала и звала маму": что известно о погибших на КиевщинеФотоВидео

16:07

Посевной календарь на февраль 2026: лучшие дни для посева рассады и цветов

15:57

Автогражданка для УБД в 2026 году: новые правила, штрафы с камер и льготное оформление новости компании

Реклама
15:40

"Ты не просто мой муж": Алена Омаргалиева публично обратилась к мужу-воину

15:33

Как открыть замерзшее авто и не сломать ручку: секрет, который должны знать всеВидео

15:29

"Это была самая страшная ночь": как погиб спасатель во время атаки на Киев

15:26

Встреча Зеленского и Путина в Москве - в Кремле сделали неожиданное заявлениеВидео

15:15

Легендарный жакет и внезапные вырезы: 5 трендов, которые стоит повторить в 2026

14:38

Ударит 24-градусный мороз: Украину накроет новая волна сильного похолодания

14:36

Туман, гололед и осадки: синоптики удивили прогнозом погоды на Полтавщине

14:25

"Потеряла желание жить": умерла известная украинская актриса

14:09

В GTA и Need For Speed нашли украинскую музыку: что за треки

13:52

В Тернополе отменили общие графики отключения света – в чем причина

13:52

Нужно добавить один секретный ингредиент: рецепт сочного фарша для начинки

13:35

Почему 29 января нужно избегать острых инструментов: какой церковный праздник

13:24

Лунный календарь на февраль 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:49

Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

12:49

Поражен склад дронов и нефтебаза: Силы обороны прицельно ударили по врагу

12:09

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подешевели два базовых продукта

12:09

Токсичное материнство: фразы, которые запрещают детям быть счастливыми

11:50

Отмена графиков отключений: эксперт сказал, когда украинцы смогут выдохнуть

11:35

Там холодно, шумно и неудобно: стюардесса назвала самые неудачные места в самолёте

11:24

4-летняя девочка потеряла маму и чуть не сгорела: последствия удара по КиевщинеФото

Реклама
11:00

После поджога пропал свет: партизаны провели успешную диверсию в Удмуртии

10:58

Донбасс – лишь первый шаг: в ISW назвали истинные стратегические цели Кремля

10:34

Пенсия в 50 лет и доплата в 1000 гривен: кто из украинцев получит "бонус"

10:26

Китайский гороскоп на завтра 29 января: Быкам - завал, Тиграм нужен отдых

10:10

Баклажка - неправильно: как 5-литровую бутылку называть на украинском

09:52

Не вывод войск из Донбасса: СМИ узнали, чего от Украины требуют США

09:49

Не только территории: более широкий контекст переговоров в Абу-Дабимнение

09:34

"Прилет" в 17-этажку, разбитые авто и жертвы: последствия ночной атаки на Киев и областьФото

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 января (обновляется)

09:05

Испытания позади: у трех знаков зодиака жизнь пойдёт в гору к концу февраля 2026

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять