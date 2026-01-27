Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

Нацбанк поднял курс евро до очередного исторического максимума.

На среду, 28 января, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара. В то же время евро установил новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара США на 28 января установлен на уровне 42,96 грн/долл., что ниже показателя 27 января (43,13 грн/долл.). Гривня укрепилась примерно на 17 копеек.

В то же время евро подорожал до 51,23 грн/евро против 51,06 грн/евро днем ранее. Курс евро продолжает расти и установил новый исторический максимум.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к 16:00 зафиксировались на уровне 42,81-42,86 грн/долл., а евро - 51,05-51,09 грн/евро.

Курс злотого на 28 января

Курс польского злотого также вырос. НБУ установил его на уровне 12,19 грн/злотый, что примерно на 5 копеек выше, чем 27 января (12,13 грн/злотый).

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с долларом и евро в феврале - прогноз экономиста

Директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на курс доллара и евро в феврале может повлиять обострение торговых споров между США и ЕС.

По его прогнозу, в Украине доллар будет колебаться на уровне 42,6-43,5 грн, а евро - 49-51,5 грн. Лесовой добавил, что резких скачков валют ожидать не стоит, поскольку обе имеют статус мировых резервных.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 27 января НБУ снизил курс доллара до 43,13 грн. В то же время евро подорожал до рекордных 51,06 грн.

Также 26 января курс гривни к евро обновил рекорд в банках. Евро продавали в среднем по 51,41 грн.

Финансовые аналитики советуют украинцам не хранить все сбережения в долларах. Оптимально держать в валюте не более 50% средств, а остальное вкладывать в гривневые инструменты, в частности военные облигации, которые гарантирует государство.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

