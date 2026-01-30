Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Потери РФ бьют рекорды: Bloomberg назвал варианты, которые остались у Путина

Дарья Пшеничник
30 января 2026, 13:56
147
В настоящее время уровень смертельных потерь достиг уровня ежемесячного рекрутинга в РФ.
Путин война
Рекордные потери РФ на фронте / Коллаж: Главред, фото: Wikipedia, скриншот

Главное:

  • Потери российской армии резко возросли
  • Украина стремится увеличить ликвидацию оккупантов до 50 тысяч ежемесячно
  • Кремль оказался в политическом тупике из-за невозможности компенсировать потери без новой мобилизации

Количество погибших российских военных в войне против Украины резко увеличилось в течение последних недель. По оценкам европейских правительств и разведки, если такая динамика сохранится, Кремль не сможет компенсировать потери без новой волны мобилизации. Об этом сообщает Bloomberg.

Дроны как ключевой фактор

Европейские аналитики отмечают: главной причиной высокой "летальности" среди оккупантов стали украинские дроны. По данным службы безопасности Латвии, 70–80% всех потерь на фронте вызваны именно беспилотниками различных типов. Эксперт Carnegie Endowment Майкл Кофман подтверждает, что соотношение погибших к тяжелораненым в российской армии приблизилось к 1:1, что свидетельствует о резком росте безвозвратных потерь.

видео дня

Украинская стратегия

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что только в декабре ВСУ ликвидировали 35 тысяч российских военных. Стратегическая цель — довести эту цифру до 50 тысяч ежемесячно уже к лету.

"Все декабрьские потери врага верифицированы на видео. Если мы достигнем показателя в 50 тысяч, мы увидим, что произойдет с врагом", — заявил он.

Политическое давление на Кремль

Уровень фатальных потерь в настоящее время равен ежемесячному рекрутингу в РФ. Это означает, что Москва больше не формирует резервы, а только будет латать пробелы на фронте. В то же время Владимир Путин опасается объявлять открытую мобилизацию, помня о массовых протестах и бегстве россиян осенью 2022 года. Такая ситуация подрывает нарратив Кремля о "неизбежной победе" и может ослабить позиции Путина на переговорах, которые должны состояться в ближайшие дни в ОАЭ.

Состояние фронта

Несмотря на массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, стратегических прорывов российская армия не достигла. Линия фронта длиной более 1000 км остается фактически замороженной. РФ пытается закрепиться вокруг Славянска, в то время как ВСУ сообщают об успехах вблизи Покровска.

Украина отвергает требования Москвы о передаче Донбасса, а президент Владимир Зеленский полагается на гарантии безопасности от США, которые должны предотвратить новое нападение после возможного прекращения огня.

По состоянию на 30 января общие потери российской армии достигли около 1 238 710 военных, причем только за последние сутки ликвидировано еще 1 310 оккупантов.

Экспертная оценка ситуации в России

Георгий Тука высказался о шансах на внутренние беспорядки в стране-агрессоре. По его словам, гипотетически протест со стороны правящих кругов не исключен, однако на практике за последние годы, особенно в недавний период, власть во главе с Владимиром Путиным системно и достаточно эффективно нейтрализовала любые очаги сопротивления. В результате, отметил Тука, в России фактически не осталось сил, способных сформировать реальную оппозицию.

Вопрос Донбасса - последние новости

Как сообщал Главред, гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение. Этот будущий документ предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

На закрытых переговорах в Абу-Даби представители Киева и Вашингтона обсуждали возможные механизмы стабилизации ситуации на востоке Украины. Среди предложений рассматривался вариант введения международного контингента на территории оккупированной части Донецкой области.

Пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Кремль требует вывода украинских военных из Донбасса, ведь это "важное условие российской стороны".

Также стоит прочитать:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg — американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине российские военные Владимир Путин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Готовьтесь к сюрпризам: какими будут первые дни февраля в Украине

Готовьтесь к сюрпризам: какими будут первые дни февраля в Украине

14:02Синоптик
Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина

13:57Интервью
Потери РФ бьют рекорды: Bloomberg назвал варианты, которые остались у Путина

Потери РФ бьют рекорды: Bloomberg назвал варианты, которые остались у Путина

13:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

Доллар внезапно взлетел: новый курс валют на 30 января

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

Свет больше не будут отключать: для какой категории граждан отменят ограничения

Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег

Когда Черкасскую область накроет мороз -27 градусов - на улицах будет каток и выпадет снег

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 30 января

Графики изменились - когда не будет света в Черкасской области 30 января

Последние новости

15:07

Тесто замешивать не нужно: рецепт пиццы по-новому, которая готовится за 15 минут

14:59

Двухдневная овсяная диета дала неожиданный результат: что произошло с организмом

14:36

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

14:35

Уплетут за обе щеки: рецепт салата с крабовыми палочками по-новому

14:03

Не искусство, а ненависть: российские фильмы как фабрика войны против Украины

Изменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронированияИзменения с 1 февраля в Украине: отпуска военным, доплаты и новые правила бронирования
14:02

Готовьтесь к сюрпризам: какими будут первые дни февраля в Украине

13:57

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина

13:56

Потери РФ бьют рекорды: Bloomberg назвал варианты, которые остались у Путина

13:51

Украинцам стоит готовиться к аварийным отключениям: эксперт назвал причину

Реклама
13:16

Половина страны "заминирована": полиция массово получает тревожные сообщения

13:07

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

13:04

Температура до -19°С и снег возвращаются: когда мороз ударит по Полтавщине

12:48

Листья монстеры желтеют и сохнут: что нужно срочно сделать, чтобы спасти растениеВидео

12:44

Российские Z-военкоры в полной растерянности от слов Трампамнение

12:44

"Стала бабушкой": 40-летняя Саливанчук сделала заявление о пополнении

12:22

P. Diddy признался в причастности к убийству Тупака Шакура - NYP

12:19

В Кремле согласились не бить по Украине до 1 февраля - заявление Пескова

12:12

Существовала или нет: история о цветке, который никто не видел

11:56

В Украину надвигаются сильные морозы: где и когда ударит -25 °С

11:54

Укрзализныця ограничила движение поездов между двумя крупными городами Украины

Реклама
11:53

Закрытие неба, "бусификация" и не только: Зеленский обозначил главные задачи Минобороны

11:39

Участник "Зважених та щасливих" вступил в ряды ВСУ — как он выглядит сейчас

11:22

"Уже не просто группа судей": объявлен состав жюри Нацтбора на Евровидение-2026

11:06

РФ подала запрос на самоопределение наций Крыма и Донбасса: в ООН четко ответили

10:59

Рекордные морозы на подходе: Житомирскую область сковывает арктический воздух

10:56

Россияне извинились: в NYT раскрыли детали энергетического перемирия РФ и Украины

10:26

На Харьков надвигается ледяной дождь: синоптики предупреждают о лютой непогоде

10:24

Предательница Елка вышла замуж за украинского "Холостяка" - деталиВидео

10:24

Зеленский публично пригласил Путина приехать в Киев

10:23

Прямых договоренностей с РФ не было: Зеленский сделал заявление об энергетическом перемирии

10:05

Что будет с курсом доллара и евро в Украине до конца зимы: экономист оценил риски

09:58

Захват Донбасса откладывается: Палиса объяснил, почему РФ не может выполнить свои планы

09:26

Почему 31 января нельзя ссориться и выяснять отношения: какой церковный праздник

09:17

Тайная переписка с Путиным: Мелания Трамп раскрыла детали общения с Кремлем

09:13

Битва трех див: прогноз на победителя Нацотбора на Евровидение-2026

09:10

"РФ не прилагает усилий для мира": ЕС готовит срочное ответное решение

08:57

Пока москвичи не ощущают на себе бремя войны, война будет продолжатьсямнение

08:40

Энергетическое перемирие в Украине очень выгодно для РФ - ISW

08:09

Может стать горячим направлением: в ISW заявили об опасном продвижении врага

07:56

Армия РФ захватила село на Днепропетровщине: в DeepState показали свежие карты

Реклама
07:11

РФ ударила по Запорожью: вспыхнул пожар, пострадали люди - что известноФотоВидео

06:10

Логика переговоров: что важно знать об измененияхмнение

05:37

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

05:05

Ученые раскрыли тайного убийцу океанов: названа причина массовых вымираний

04:40

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в саду за 59 секунд

03:40

Повезет с деньгами: в дверь трех знаков зодиака "постучится" финансовая фортуна

03:16

Зацветут через день: рецепт мощной подкормки для всех цветов из двух ингредиентов

02:32

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называлиВидео

01:23

РФ пошла на прорыв границы: в ГПСУ назвали два опасных направления

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять