В настоящее время уровень смертельных потерь достиг уровня ежемесячного рекрутинга в РФ.

Рекордные потери РФ на фронте

Главное:

Потери российской армии резко возросли

Украина стремится увеличить ликвидацию оккупантов до 50 тысяч ежемесячно

Кремль оказался в политическом тупике из-за невозможности компенсировать потери без новой мобилизации

Количество погибших российских военных в войне против Украины резко увеличилось в течение последних недель. По оценкам европейских правительств и разведки, если такая динамика сохранится, Кремль не сможет компенсировать потери без новой волны мобилизации. Об этом сообщает Bloomberg.

Дроны как ключевой фактор

Европейские аналитики отмечают: главной причиной высокой "летальности" среди оккупантов стали украинские дроны. По данным службы безопасности Латвии, 70–80% всех потерь на фронте вызваны именно беспилотниками различных типов. Эксперт Carnegie Endowment Майкл Кофман подтверждает, что соотношение погибших к тяжелораненым в российской армии приблизилось к 1:1, что свидетельствует о резком росте безвозвратных потерь.

Украинская стратегия

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что только в декабре ВСУ ликвидировали 35 тысяч российских военных. Стратегическая цель — довести эту цифру до 50 тысяч ежемесячно уже к лету.

"Все декабрьские потери врага верифицированы на видео. Если мы достигнем показателя в 50 тысяч, мы увидим, что произойдет с врагом", — заявил он.

Политическое давление на Кремль

Уровень фатальных потерь в настоящее время равен ежемесячному рекрутингу в РФ. Это означает, что Москва больше не формирует резервы, а только будет латать пробелы на фронте. В то же время Владимир Путин опасается объявлять открытую мобилизацию, помня о массовых протестах и бегстве россиян осенью 2022 года. Такая ситуация подрывает нарратив Кремля о "неизбежной победе" и может ослабить позиции Путина на переговорах, которые должны состояться в ближайшие дни в ОАЭ.

Состояние фронта

Несмотря на массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, стратегических прорывов российская армия не достигла. Линия фронта длиной более 1000 км остается фактически замороженной. РФ пытается закрепиться вокруг Славянска, в то время как ВСУ сообщают об успехах вблизи Покровска.

Украина отвергает требования Москвы о передаче Донбасса, а президент Владимир Зеленский полагается на гарантии безопасности от США, которые должны предотвратить новое нападение после возможного прекращения огня.

По состоянию на 30 января общие потери российской армии достигли около 1 238 710 военных, причем только за последние сутки ликвидировано еще 1 310 оккупантов.

Экспертная оценка ситуации в России

Георгий Тука высказался о шансах на внутренние беспорядки в стране-агрессоре. По его словам, гипотетически протест со стороны правящих кругов не исключен, однако на практике за последние годы, особенно в недавний период, власть во главе с Владимиром Путиным системно и достаточно эффективно нейтрализовала любые очаги сопротивления. В результате, отметил Тука, в России фактически не осталось сил, способных сформировать реальную оппозицию.

Вопрос Донбасса - последние новости

Как сообщал Главред, гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение. Этот будущий документ предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

На закрытых переговорах в Абу-Даби представители Киева и Вашингтона обсуждали возможные механизмы стабилизации ситуации на востоке Украины. Среди предложений рассматривался вариант введения международного контингента на территории оккупированной части Донецкой области.

Пресс-секретарь российского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что Кремль требует вывода украинских военных из Донбасса, ведь это "важное условие российской стороны".

