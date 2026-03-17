Багряный, юхтовый, блаватный: что на самом деле означают эти цвета

Марина Иваненко
17 марта 2026, 12:09
Точные названия цветов в украинском языке описывают предметы и природу лучше, чем простые "красный" или "синий", делая общение богаче.
Какие есть оттенки цветов? / Коллаж: Главред, скриншоты

  • Как украинцы придумывали названия цветов
  • Откуда происходили названия цветов

Украинский язык имеет очень богатую систему названий цветов, которая выходит далеко за пределы радуги. Большинство этих слов возникли не случайно, а из-за сравнения с предметами, растениями или природными явлениями. Использование точных названий вместо общих слов, таких как "красный" или "синий", помогает лучше описать настроение, материал и даже происхождение предмета. Главред расскажет о том, каких названий цветов не было в учебниках.

Красные и коричневые оттенки

Вместо одного слова "красный" украинцы использовали несколько точных названий. Багряный описывает густой цвет вечернего неба или калины, а кармазиновый указывает на дорогую ткань, которую когда-то носили богатые слои населения. Также существуют цвета, связанные с бытовыми материалами. Например, юхтовый происходит от названия специально обработанной кожи, а циномоновый обозначает коричневый оттенок, похожий на цвет корицы.

Желтые, зеленые и синие краски

Украинские названия для светлых и естественных цветов часто имеют спокойный характер. Цвет пчелиного воска называют вощань, а оттенок высушенной солнцем травы — паливый.

В зеленой палитре выделяют миртовый (темно-зеленый) и бурый, который соответствует цвету почвы или коры дерева.

Синий цвет также имеет свои особенности. Ярко-синий, похожий на васильки, называют блаватным, а очень темный, насыщенный синий — кубовым. Эти названия помогают точнее представить глубину и насыщенность оттенка, ведь "украинский язык никогда не видел мир черно-белым, он всегда видел его по-настоящему цветным".

Видео о том, каких цветов не было в учебниках, можно посмотреть здесь:

Почему это важно для языка

Автор видео объясняет, что такие слова делают наше общение более точным. Когда мы используем названия типа "янтарный" вместо "желтый", мы сразу даем понять, что предмет полупрозрачный и теплый, как камень. Это делает язык богаче, а описание вещей — более точным. Изучение таких названий помогает вернуть в повседневную жизнь традиционные украинские слова, которые ранее были вытеснены упрощенными вариантами из учебников.

Об источнике: "Украинский для взрослых"

"Украинский для взрослых" — это украинский YouTube-канал, посвященный изучению и совершенствованию украинского языка. Авторы объясняют грамматические правила, ударения, фразеологизмы и интересные слова просто и с юмором, делая обучение легким и приятным. Канал имеет серию коротких видеоуроков, среди которых "Украинский для взрослых. Уроки 5–8" и "Общаемся на украинском правильно". Контент ориентирован на взрослую аудиторию, которая стремится говорить грамотно и современно. Среди тем также есть материалы о писателях, литературе и культуре украинской речи.

интересные новости радуга цвета
РФ требует не только территории: в Кремле выдвинули новый циничный ультиматум

Впервые в истории: Украина получила финальные условия для вступления в ЕС

Врежет 6-балльный шторм: дата сильной магнитной бури

Реклама

