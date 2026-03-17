"Он был жестким": внезапно умер звезда фильма "Назад в будущее"

Скончался американский актер Мэтт Кларк.

Мэтт Кларк - Назад в будущее 3 / коллаж: Главред, фото: imdb.com, pexels.com

Мэтт Кларк умер

Причина смерти актера

Известный американский актер и звезда фильма "Назад в будущее 3" Мэтт Кларк неожиданно скончался. О смерти знаменитости сообщило издание TMZ.

По информации издания, 89-летний актер ушел из жизни из-за осложнений после операции на спине. Несколько месяцев назад Кларк перенес хирургическое вмешательство из-за перелома позвоночника. К сожалению, организм актера не выдержал, и его сердце остановилось в воскресенье утром.

Мэтт Кларк - звезда вестернов / фото: imdb.com

О смерти звезды сообщила его дочь. Родные Мэтта подчеркнули, что актер был искренним и жестким человеком, который не стыдился работы.

"Он построил свой дом собственными руками. Он сохранял свои самые искренние дружеские отношения в течение шестидесяти лет. Он каждый раз появлялся на работе и на защите своих людей. Он был сложным. Он был жестким. Он мог быть грубым", — отметила семья актера.

Они также рассказали о том, какие приоритеты были у звезды в жизни и карьере.

Мэтт Кларк - известные роли / фото: imdb.com

"Он считал, что ему повезло с карьерой… и он умер так, как жил, на своих условиях", — заключили родные Мэтта Кларка.

Мэтт Кларк — фильмы и сериалы

Мэтт Кларк — легенда Голливуда, чье имя неразрывно связано с золотой эрой вестернов. Свою карьеру он начал еще в театре в 50-х годах, но настоящую славу обрел на киноэкранах, став незаменимым характерным актером. Зрители помнят его по культовым работам в фильмах "Назад в будущее 3", "Возвращение в страну Оз" и "Дисбат". Кларк также стал частым гостем популярных телесериалов, дважды появившись в проекте "Уокер, техасский рейнджер" и отметившись в "Новых приключениях Супермена". Даже в поздние годы он оставался востребованным, снявшись в комедийном вестерне "Миллион способов потерять голову".

Ранее Главред сообщал, что представительница Украины на "Евровидении-2026" LELEKA откровенно рассказала о трудностях подготовки к главной сцене Европы. Артистка призналась, что сложнее всего для нее — найти финансирование для номера.

Также Ани Лорак получила в РФ премию "Певица года", чем спровоцировала волну недовольства среди местных звезд. В частности, известная певица открыто заявила, что новоиспеченная гражданка страны-агрессора несправедливо забирает награды российских артистов.

Вас может заинтересовать:

