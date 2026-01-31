"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

По ее словам, сейчас регионы РФ ненавидят Москву, как никогда раньше.

https://glavred.info/world/predpochtut-evropeyskiy-put-maksakova-sdelala-neozhidannyy-prognoz-o-budushchem-rf-10736807.html Ссылка скопирована

Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Что ждет Россию в обозримом будущем

Сейчас градус внутренней ненависти в РФ явно возрос

Российская Федерация может повторить судьбу СССР и развалиться, но есть и другие варианты развития событий.

В чате на Главреде оперная певица, общественный деятель, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова заявила, что возможно, какие-то территории окажутся под влиянием Китая.

видео дня

"Может быть, какие-то территории к этому просто исторически склонны. А, может быть, так и не случится. Может, наоборот, к власти придут такие элиты, которые предпочтут европейский путь развития. Никто заранее не скажет, как оно будет, и на какое количество частей Россия распадется", - говорит Максакова.

По ее словам, сейчас регионы РФ ненавидят Москву, как никогда раньше. Москву ненавидели и раньше, причем справедливо, но сейчас градус явно возрос.

"Другой момент. Представьте, что будет, если Россию заставить воевать на несколько фронтов. Например, Финляндия – страна, которая очень пострадала от России и в результате Русско-финской войны лишилась своих прекрасных территорий. Финляндия стала членом НАТО. И подлетное время от Финляндии до какого-нибудь Мурманска, аэропорта Оленья составляет, наверное, минуту, а, может, и того меньше. К этому времени уже можно было разнести российскую стратегическую и другую авиацию. Но нет, надо Украине осуществлять сложнейшие филигранные операции (я о "Паутине"), которые приводят не к полному уничтожению воздушного флота, но наносят существенный ущерб. А представьте, если бы Финляндия принимала участие в этом и поддержала с неба.

Смотрите полное видео чата с Марией Максаковой:

Война в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны написали, что Путин не хочет идти на мир с Украиной. Москва придерживается своих так называемых целей, направленных на капитуляцию украинского государства.

США блокируют удары Украины по России, считают журналисты The Wall Street Journal. Это связывают с желанием Вашингтона вести переговоры с Москвой.

У Путина два сценария против Украины, его готовность к уступкам остается под вопросом, пишет The Times. Москва выдвигает Киеву заведомо нереалистичные "требования" для завершения войны.

Вам может быть интересно:

О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРН) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественный деятель, бывший депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016-го проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред