Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Диетолог объяснил, почему нельзя чистить киви и картофель: об этом знают единицы

Инна Ковенько
31 января 2026, 14:48
121
Часто именно в кожуре овощей и фруктов содержится больше всего клетчатки и полезных веществ.
Диетолог объяснил, почему нельзя чистить киви и картофель: об этом знают единицы
Почему нужно есть киви с кожурой - какие фрукты и овощи можно не чистить/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему нужно есть киви с кожурой
  • Можно ли есть кожуру манго
  • Можно ли есть киви с кожурой

Многие привыкли перед употреблением фруктов или овощей тщательно их чистить, считая, что именно так они становятся безопасными и полезными. Однако современные исследования доказывают обратное: в кожуре содержится значительная часть питательных веществ, которые мы теряем вместе с отходами.

Рекомендуем прочитать наш материал: Как вырастить киви дома на подоконнике: лучшие сорта и уход

видео дня

Профессор и диетолог Тим Спектор в программе What Not to Eat на Channel 4 объясняет, что главная причина не спешить браться за нож - полифенолы. Это природные соединения, которые растения производят для защиты. Они концентрируются именно в кожуре и помогают нашему организму поддерживать баланс кишечной микрофлоры. А от этого зависит иммунитет, устойчивость к болезням и общее самочувствие.

Какие фрукты и овощи можно не чистить?

  • Яблоки. Большинство людей привыкли их чистить, хотя именно в кожуре содержится почти в тридцать раз больше защитных веществ, чем в мякоти.
  • Киви. Рекомендуем есть киви вместе с кожурой, ведь в ней содержится в два раза больше клетчатки.
  • Картофель. В кожуре картофеля клетчатки в пять раз больше, чем в самом клубне. А также много железа и калия.

По данным медиков, клетчатка - это ключ к контролю уровня сахара в крови, здоровью сердца, снижению холестерина и поддержанию здорового веса.

Конечно, не все готовы есть картофель или киви с кожурой. В таком случае профессор советует использовать шелуху для приготовления полезных чипсов.

"Не переживайте, если не можете есть с кожурой. Просто не выбрасывайте кожуру. Положите ее на противень, добавьте немного оливкового масла, соли, запекайте - и вуаля! Вы получите фантастические, хрустящие и полезные чипсы", - советует Спектор.

Научные данные подтверждают: биоактивные соединения в кожуре действительно влияют на качество нашего питания. Поэтому стоит пересмотреть свои привычки и оставлять кожуру там, где это возможно.\

Перечень продуктов, которые можно есть с кожурой:

  • Яблоки
  • Киви
  • Картофель
  • Морковь
  • Баклажаны
  • Помидоры
  • Огурцы
  • Цитрусовые (если использовать цедру)
  • Манго (некоторые сорта)

Читайте также:

Об источнике: What Not to Eat

Программа What Not to Eat выходит на британском телеканале Channel 4 и посвящена теме питания и влияния продуктов на здоровье. В первом сезоне профессор и диетолог Тим Спектор вместе с коллегой Канди исследуют состав популярных блюд и напитков, объясняют, какие ингредиенты скрывают ультраобработанные продукты, и показывают простые рецепты, которые могут стать полезной альтернативой. Формат сочетает научные объяснения с практическими советами для зрителей, помогая лучше понять, как выбор пищи влияет на организм и почему стоит отдавать предпочтение цельным продуктам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

фрукты картофель овощи киви
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Есть ли угроза эвакуации: киевлянам объяснили, к чему готовиться из-за блэкаута

Есть ли угроза эвакуации: киевлянам объяснили, к чему готовиться из-за блэкаута

16:27Украина
Блэкаут и отключение метро: кому и где возвращают электроэнергию в Украине

Блэкаут и отключение метро: кому и где возвращают электроэнергию в Украине

14:59Украина
В мирных переговорах есть луч надежды, но прорыва до марта не будет - The Economist

В мирных переговорах есть луч надежды, но прорыва до марта не будет - The Economist

14:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Последние новости

16:27

Есть ли угроза эвакуации: киевлянам объяснили, к чему готовиться из-за блэкаута

16:22

Стала известна победительница Australian Open-2026Видео

16:12

Архитектурная загадка хрущевок: почему в СССР не было балконов на первом этаже

15:27

Белый хлеб опасен для уровня сахара в крови: диетологи назвали полезную альтернативу

15:22

"Хочу зарабатывать больше": известный украинский актер рассказал о своих доходах

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
15:11

Нация, которую невозможно сломить: откуда берется украинская свобода

14:59

Блэкаут и отключение метро: кому и где возвращают электроэнергию в Украине

14:48

Диетолог объяснил, почему нельзя чистить киви и картофель: об этом знают единицы

14:35

В мирных переговорах есть луч надежды, но прорыва до марта не будет - The Economist

Реклама
14:33

Новый паспорт: предательница Елка разорвала связь с Украиной

14:27

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминатьВидео

13:49

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всегоВидео

13:46

Тина Кароль сообщила, что ее "заказали": "Начали появляться материалы в России"

13:44

Самая дорогая еда в мире: за что на самом деле платят миллионеры

13:33

Будут необыкновенно вкусными: раскрыт главный секрет приготовления пышных оладий

13:13

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

12:45

Как отмыть мутные стаканы до блеска: простой лайфхак с уксусом

12:41

Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

12:40

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

12:33

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

Реклама
11:53

Силы обороны нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ: детали

11:40

Каким был первый мультфильм независимой Украины: его мало кто видел

11:38

Почему 1 февраля нельзя жаловаться на жизнь: какой церковный праздник

11:31

"Что же я за мать": Тодоренко бросила ребенка в опасной ситуации

11:26

В Киеве внезапно потух свет, метро остановилось, в Молдове - блэкаут: что случилось

11:04

Февраль покажет характер: Житомирскую область сковывают экстремальные морозы

11:00

Сами себе враги: три знака зодиака, которые мешают своему счастью

10:27

"Увидимся" Кевин из "Один Дома" простился с умершей Кэтрин О'Хара

10:00

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

09:59

Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

09:51

Топ-10 маленьких пород собак для квартиры: не шумят, не линяют и легко уживаются

08:59

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

08:54

Морозы до -30 скуют Ровенщину: когда ждать экстремальный холод "красного уровня"

08:14

Почему мужчины избегают серьезных отношений: объяснение психолога

08:10

Против России введено наибольшее в мире количество санкций, но есть нюансмнение

07:59

Двухдневная пауза в ударах по энергетике была имитацией: Чернев о настоящих планах РФ

06:40

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

06:10

Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие?мнение

06:07

Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода

05:34

Вероятная возлюбленная Цимбалюка появилась с обручальным кольцом — детали

Реклама
05:08

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

04:41

Превосходит Днепр: какая самая глубокая река Украины и чем она манит тысячи туристов

04:13

"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с грибами за 33 секунды

03:37

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

03:04

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

02:47

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:34

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

01:41

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять