Диетолог объяснил, почему нельзя чистить киви и картофель: об этом знают единицы

Часто именно в кожуре овощей и фруктов содержится больше всего клетчатки и полезных веществ.

Многие привыкли перед употреблением фруктов или овощей тщательно их чистить, считая, что именно так они становятся безопасными и полезными. Однако современные исследования доказывают обратное: в кожуре содержится значительная часть питательных веществ, которые мы теряем вместе с отходами.

Профессор и диетолог Тим Спектор в программе What Not to Eat на Channel 4 объясняет, что главная причина не спешить браться за нож - полифенолы. Это природные соединения, которые растения производят для защиты. Они концентрируются именно в кожуре и помогают нашему организму поддерживать баланс кишечной микрофлоры. А от этого зависит иммунитет, устойчивость к болезням и общее самочувствие.

Какие фрукты и овощи можно не чистить?

Яблоки . Большинство людей привыкли их чистить, хотя именно в кожуре содержится почти в тридцать раз больше защитных веществ, чем в мякоти.

. Большинство людей привыкли их чистить, хотя именно в кожуре содержится почти в тридцать раз больше защитных веществ, чем в мякоти. Киви . Рекомендуем есть киви вместе с кожурой, ведь в ней содержится в два раза больше клетчатки.

. Рекомендуем есть киви вместе с кожурой, ведь в ней содержится в два раза больше клетчатки. Картофель. В кожуре картофеля клетчатки в пять раз больше, чем в самом клубне. А также много железа и калия.

По данным медиков, клетчатка - это ключ к контролю уровня сахара в крови, здоровью сердца, снижению холестерина и поддержанию здорового веса.

Конечно, не все готовы есть картофель или киви с кожурой. В таком случае профессор советует использовать шелуху для приготовления полезных чипсов.

"Не переживайте, если не можете есть с кожурой. Просто не выбрасывайте кожуру. Положите ее на противень, добавьте немного оливкового масла, соли, запекайте - и вуаля! Вы получите фантастические, хрустящие и полезные чипсы", - советует Спектор.

Научные данные подтверждают: биоактивные соединения в кожуре действительно влияют на качество нашего питания. Поэтому стоит пересмотреть свои привычки и оставлять кожуру там, где это возможно.\

Перечень продуктов, которые можно есть с кожурой:

Яблоки

Киви

Картофель

Морковь

Баклажаны

Помидоры

Огурцы

Цитрусовые (если использовать цедру)

Манго (некоторые сорта)

Об источнике: What Not to Eat Программа What Not to Eat выходит на британском телеканале Channel 4 и посвящена теме питания и влияния продуктов на здоровье. В первом сезоне профессор и диетолог Тим Спектор вместе с коллегой Канди исследуют состав популярных блюд и напитков, объясняют, какие ингредиенты скрывают ультраобработанные продукты, и показывают простые рецепты, которые могут стать полезной альтернативой. Формат сочетает научные объяснения с практическими советами для зрителей, помогая лучше понять, как выбор пищи влияет на организм и почему стоит отдавать предпочтение цельным продуктам.

