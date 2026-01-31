Диетолог объяснил, почему нельзя чистить киви и картофель: об этом знают единицы

Вы узнаете:
- Почему нужно есть киви с кожурой
- Можно ли есть кожуру манго
- Можно ли есть киви с кожурой
Многие привыкли перед употреблением фруктов или овощей тщательно их чистить, считая, что именно так они становятся безопасными и полезными. Однако современные исследования доказывают обратное: в кожуре содержится значительная часть питательных веществ, которые мы теряем вместе с отходами.
Рекомендуем прочитать наш материал: Как вырастить киви дома на подоконнике: лучшие сорта и уход
Профессор и диетолог Тим Спектор в программе What Not to Eat на Channel 4 объясняет, что главная причина не спешить браться за нож - полифенолы. Это природные соединения, которые растения производят для защиты. Они концентрируются именно в кожуре и помогают нашему организму поддерживать баланс кишечной микрофлоры. А от этого зависит иммунитет, устойчивость к болезням и общее самочувствие.
Какие фрукты и овощи можно не чистить?
- Яблоки. Большинство людей привыкли их чистить, хотя именно в кожуре содержится почти в тридцать раз больше защитных веществ, чем в мякоти.
- Киви. Рекомендуем есть киви вместе с кожурой, ведь в ней содержится в два раза больше клетчатки.
- Картофель. В кожуре картофеля клетчатки в пять раз больше, чем в самом клубне. А также много железа и калия.
По данным медиков, клетчатка - это ключ к контролю уровня сахара в крови, здоровью сердца, снижению холестерина и поддержанию здорового веса.
Конечно, не все готовы есть картофель или киви с кожурой. В таком случае профессор советует использовать шелуху для приготовления полезных чипсов.
"Не переживайте, если не можете есть с кожурой. Просто не выбрасывайте кожуру. Положите ее на противень, добавьте немного оливкового масла, соли, запекайте - и вуаля! Вы получите фантастические, хрустящие и полезные чипсы", - советует Спектор.
Научные данные подтверждают: биоактивные соединения в кожуре действительно влияют на качество нашего питания. Поэтому стоит пересмотреть свои привычки и оставлять кожуру там, где это возможно.\
Перечень продуктов, которые можно есть с кожурой:
- Яблоки
- Киви
- Картофель
- Морковь
- Баклажаны
- Помидоры
- Огурцы
- Цитрусовые (если использовать цедру)
- Манго (некоторые сорта)
Читайте также:
- Сезонный фрукт в Украине бьет рекорды - цены летят вниз пятую неделю подряд
- Как вырастить "фрукт богов" на обычном подоконнике: пошаговая инструкция
- Недружелюбные соседи для моркови: какие овощи и фрукты делают ее горькой
Об источнике: What Not to Eat
Программа What Not to Eat выходит на британском телеканале Channel 4 и посвящена теме питания и влияния продуктов на здоровье. В первом сезоне профессор и диетолог Тим Спектор вместе с коллегой Канди исследуют состав популярных блюд и напитков, объясняют, какие ингредиенты скрывают ультраобработанные продукты, и показывают простые рецепты, которые могут стать полезной альтернативой. Формат сочетает научные объяснения с практическими советами для зрителей, помогая лучше понять, как выбор пищи влияет на организм и почему стоит отдавать предпочтение цельным продуктам.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред