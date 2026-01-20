Укр
  Сад и огород

Как вырастить киви дома на подоконнике: лучшие сорта и уход

Анна Ярославская
20 января 2026, 03:31
3
Выращивание киви в помещении позволяет наслаждаться полезными фруктами прямо у себя дома.
Киви
Как вырастить киви из плода в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие сорта подойдут для выращивания дома
  • Как ухаживать за деревом киви
  • Через сколько лет начнет плодоносить киви

Киви - вкусный и полезный фрукт, который можно вырастить в домашних условиях, соблюдая определенные правила. Успех зависит от выбора правильного сорта и надлежащего ухода. Главред разобрался, как вырастить киви дома на подоконнике.

Если вы интересуетесь выращивание экзотических растенйи у себя дома, читайте материал: Как вырастить дома манго с роскошной листвой: полив, подкормки, борьба с болезнями.

Лучшие сорта для выращивания в помещении

Эксперт по ботанике Настя Васильчишина рекомендует для выращивания в помещении компактные виды киви, такие как Actinidia arguta или Actinidia kolomikta.

"Их плоды не похожи на типичные магазинные киви. Они меньше — примерно размером с крупный виноград — и имеют гладкую, съедобную кожуру. Они также сладкие, сочные и ароматные", - рассказала она изданию Martha Stewart.

Actinidia arguta – идеальный выбор для выращивания дома. Этот вид имеет множество сортов, но самоопыляющиеся разновидности, такие как Prolific или Issai, особенно хорошо подходят для выращивания в домашних условиях.

Хотя традиционную лиану киви технически можно выращивать в помещении как декоративное растение, некоторые эксперты считают, что получить значительное количество плодов в закрытых помещениях нереально. Типичная лиана киви может вырасти до 6-9 метров и более и не является от природы компактным растением. Для цветения и плодоношения ей требуется значительное пространство, очень большая корневая система и полное солнечное освещение. Даже при использовании фитоламп и ручного опыления плодоношение будет в лучшем случае нерегулярным.

Таким образом традиционные сорта киви лучше всего выращивать на открытом воздухе на прочной опоре, где они могут получать достаточно солнечного света, пространства и естественного опыления.

Как вырастить киви дома из саженца

Лучшее время для покупки и посадки выбранного сорта киви — ранняя весна, поскольку это позволяет растению в течение полного вегетационного периода укрепить корневую систему, а затем начать активный рост.

  1. Выберите подходящий горшок в зависимости от размера корневой системы саженца. Убедитесь, что в контейнере есть дренажные отверстия на дне для отвода излишков воды.
  2. Возьмите плодородный, слегка кислый субстрат с pH от 5 до 6,5 и смешайте его с перлитом или мелкими камешками в соотношении примерно 2:1.
  3. Добавьте несколько горстей компоста и тщательно перемешайте.
  4. Установите опору: поставьте шпалеру или аналогичную конструкцию, к которой вьющееся растение сможет прикрепляться по мере роста.
  5. Посадите саженец на ту же глубину, на которой он рос в горшке в питомнике, затем слегка уплотните почву, чтобы растение оставалось в вертикальном положении.
  6. Расположите побеги на шпалере и закрепите их так, чтобы они имели четкое направление роста.
  7. Равномерно полейте почву, пока вода не начнет вытекать из дренажных отверстий в поддон. Удалите излишки воды.
  8. Поставьте горшок в теплое, хорошо освещенное место.

Как вырастить киви из плода в домашних условиях - уход

Для здорового роста и обильного плодоношения киви требуется много света. Лучший вариант — выращивать растение в контейнере на балконе или разместить его возле самого светлого окна в доме, предпочтительно с южной или юго-восточной стороны. Если естественного света недостаточно, необходимо использовать фитолампы в течение дня.

Поддерживайте почву постоянно влажной, но не переувлажненной, по всей глубине контейнера. Поливайте, когда верхний слой почвы начнет подсыхать, используя достаточное количество воды, чтобы тщательно пропитать весь корневой ком, чтобы влага достигла всех корней, а не только поверхности. Избегайте переувлажнения, так как избыток влаги может привести к гниению корней.

В то же время не допускайте полного пересыхания почвы на длительное время, особенно во время цветения и плодоношения, так как это может привести к опадению листьев, высыханию цветков и плохому плодоношению.

В течение первых одного–двух лет достаточно контейнера объемом примерно 20–25 литров. По мере роста лианы увеличьте размер контейнера до 40–60 литров. Пересаживайте растение, не повреждая старый субстрат, чтобы избежать травмирования корневой системы, добавляя свежий грунт по бокам корневого кома.

Зимний период покоя необходим для последующего плодоношения. Даже если растение не находится на открытом воздухе, зимой его следует перенести в прохладное место с температурой около 2–4 °C. Летом растение предпочитает тепло, при этом оптимальная температура не должна превышать 30–32 °C.

Для здорового роста киви предпочитает уровень влажности от 45 до 60 процентов.

Поскольку для роста плодов требуется значительное количество энергии, регулярно подкармливайте киви с ранней весны до начала осени.

Примерно раз в месяц используйте комплексное, сбалансированное удобрение, предназначенное для плодоносящих растений, следуя инструкциям на этикетке, чтобы избежать ожогов. Также полезно добавить небольшое количество компоста ранней весной и слегка перемешать его с верхним слоем почвы.

Зимой проводите формирующую обрезку, удаляя более слабые боковые побеги, чтобы растение направило свою энергию на основной стебель. Летом слегка обрезайте излишки по мере необходимости, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и доступ света.

Дерево киви дома
Дерево киви дома / фото: скриншот

Как опылить растение киви?

Для получения плодов необходимо либо выбрать самоопыляющийся сорт, либо выращивать мужские и женские растения вместе. В закрытых помещениях обычно требуется ручное опыление, если растения не находятся на открытом балконе или не привлекают достаточное количество естественных опылителей. Самоопыляющиеся сорта упрощают этот процесс, поскольку на одном растении образуются как мужские, так и женские цветки, поэтому вам не нужно выращивать две отдельные лианы.

Для ручного опыления используйте мягкую кисточку или ватный тампон. Аккуратно соберите пыльцу с мужского цветка и перенесите ее на рыльце в центре женского цветка. Повторяйте этот процесс каждое утро для только что распустившихся цветков.

На какой год плодоносит киви

Не стоит ожидать урожая в первые несколько лет.

До первого сбора урожая нужно подождать как минимум три-четыре года. В зависимости от условий выращивания, уровня освещенности и удобрения, плодоношение может занять от пяти до восьми лет.

Собирать плоды нужно тогда, когда они приобретут типичный для этого сорта цвет кожуры и станут мягкими на ощупь.

Как писал Главред, выращивать дома можно не только киви, но и кофейное дерево. Детальнее читайте в материале: Кофейное дерево в квартире: как украинка выращивает собственный кофе уже 8 лет.

Если вам интересно, можно ли вырастить клубнику из семян, читайте материал: Вырастет ли клубника из семян: правда, о которой молчат садоводы.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

