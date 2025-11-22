Укр
Как вырастить "фрукт богов" на обычном подоконнике: пошаговая инструкция

Анна Ярославская
22 ноября 2025, 09:42
Мало кто знает, но гранат можно вырастить дома.
Как вырастить гранат на подоконнике / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие условия нужны для выращивания граната дома
  • Как долго ждать плодов
  • Какие сорта граната подходят для выращивания в помещении

Многие люди любят гранаты, ведь их называют "фруктом богов". Это богатый витаминами и антиоксидантами сочный плод имеет божественный вкус, а само дерево также цветёт потрясающими красными, жёлтыми и оранжевыми цветами.

Гранатовое дерево можно вырастить у себя дома. Однако поскольку для выживания этому растению требуется более высокая температура, жителям более холодного климата следует выращивать гранаты в помещении.

Главред разобрался, как вырастить гранат, чтобы он плодоносил.

Если вам интересно, какие условия ухода необходимы для успешного цветения и завязи апельсина в домашних условиях, читайте материал: Витамин С на подоконнике: как вырастить апельсиновое дерево у себя дома.

Как вырастить гранат из веточки

Итак, можно ли прорастить семена граната? Да, можно. Но лучше все же выращивать это дерево из черенка или саженца

Эксперты назвали изданию Martha Stewart лучшие сорта для проращивания.

Во-первых, выращивая гранат в помещении, важно учитывать, насколько высоким будет дерево. Многие сорта, выращиваемые на открытом воздухе, могут достигать высоты более 3-4 метров, поэтому они не подходят для выращивания в домашних условиях.

"Гранат Красный шелк" — отличный вариант, так как он даёт вкусные, сладкие плоды среднего и крупного размера и достигает высоты около 1,8 метра.

Высоту этого дерева можно поддерживать с помощью регулярной обрезки.

Карликовые сорта обычно дают менее вкусные плоды, поэтому "Красный шелк" — это хороший баланс между качеством плодов и размером дерева.

Некоторые садоводы предпочитает выращивать карликовые сорта, такие как "Нана". Это небольшое декоративное растение высотой около 60–120 см с ярко-красными цветками. Плоды съедобны, но меньше по размеру и менее сочные. Это хороший выбор, если вы предпочитаете более компактные растения, а вкус плодов не так важен.

Как вырастить гранат на подоконнике

Чтобы вырастить гранат дома, лучше всего использовать саженец или укоренить черенок. Выращивание из семян занимает гораздо больше времени и менее надёжно.

В конце зимы срежьте одревесневший стебель длиной около 25 см и толщиной от 0,5 до 1,5 см. Обмакните свежий срез в порошок стимулятора корнеобразования, чтобы стимулировать рост корней.

Возьмите горшок с дренажными отверстиями и наполните его рыхлой, хорошо дренируемой почвенной смесью. Равномерно увлажните её.

Сделайте карандашом углубление в центре почвы. Это поможет аккуратно вставить черенок, не стирая стимулятор корнеобразования. Поместите черенок примерно на две трети ниже уровня почвы, оставив над поверхностью две-три почки. Слегка утрамбуйте почву вокруг черенка, но не утрамбовывайте её слишком плотно.

Поддерживайте почву постоянно влажной, но не мокрой. Накройте черенок полиэтиленовой плёнкой или стеклянным колпаком для поддержания влажности и тепла. Периодически проветривайте, чтобы предотвратить появление плесени, и следите за тем, чтобы почва не пересыхала полностью. Во время укоренения избегайте попадания прямых солнечных лучей и обеспечьте растению мягкий рассеянный свет.

Как только корни сформируются, снимите укрытие, переставьте горшок в более светлое место и начните поливать немного чаще.

Инструкции по уходу за гранатовым деревом

Избегайте мест с очень высокой влажностью. Оптимальная влажность составляет около 50–55 процентов.

Лучше всего использовать питательную почвенную смесь, слегка кислую или нейтральную. Для улучшения дренажа добавьте в неё перлит и гальку.

Поливайте, когда верхний слой почвы высохнет, поддерживая почву в слегка влажном состоянии. Не допускайте переувлажнения и полного высыхания почвы в течение длительного времени.Гранатовым деревьям нужно не менее шести часов хорошего солнечного света, а ещё лучше — восемь-десять. Раз в пару недель слегка поворачивайте горшок в одну сторону, чтобы растение равномерно освещалось и не росло однобоко.

Если вы используете фитолампу, расположите её прямо над растением. В этом случае вам не придётся поворачивать горшок, так как лампа будет имитировать солнечный свет.

Удобряйте своё гранатовое дерево раз в месяц весной и летом. Это способствует цветению и плодоношению.

Легкая обрезка весной сохраняет гранатовое дерево компактным и здоровым.

При выращивании граната в помещении естественные опылители не смогут до него добраться, поэтому вам придется опылять цветы вручную. Для этого используйте мягкую кисточку или ватный тампон. Соберите пыльцу с тычинок мужского цветка. Мужские цветки часто немного меньше и имеют форму колокольчика. Найдите обоеполый цветок с заметным вздутием у основания и поместите пыльцу на рыльце в центре цветка. Повторяйте этот процесс каждое утро для всех вновь раскрывшихся обоеполых цветов.

Когда начинает плодоносить гранат

Продолжительность этого периода может варьироваться в зависимости от сорта и условий выращивания.

В среднем гранатовому дереву требуется не менее двух-трёх лет, а иногда и до пяти лет, чтобы начать плодоносить.

Гранат не дозревает после того, как его сорвали, поэтому не торопитесь. Плоды созрели, когда стали более угловатыми, ребристыми и тяжёлыми. При постукивании они издают металлический звук.

Смотрите видео - Как вырастить гранат из косточки дома:

Как писал Главред, выращивать дома можно не только гранат, но и кофейное дерево. Детальнее читайте в материале: Кофейное дерево в квартире: как украинка выращивает собственный кофе уже 8 лет.

Если вам интересно, можно ли вырастить клубнику из семян, читайте материал: Вырастет ли клубника из семян: правда, о которой молчат садоводы.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

гранат комнатные растения
