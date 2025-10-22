Витамин С на подоконнике: как вырастить апельсиновое дерево у себя дома

Вы узнаете:
Стакан апельсинового сока — идеальное начало дня, а в свежем виде он ещё вкуснее. Чтобы получить самые сочные плоды, лучше всего выращивать апельсины дома. Как правильно выращивать апельсин в домашних условиях - разобрался Главред.
Как правильно выращивать апельсин в домашних условиях
Самостоятельно вырастить апельсин кажется сложным, если не невозможным, решением для тех, кто живёт в холодном климате или не имеет сада. Однако, при правильной технике, апельсиновые деревья можно выращивать даже в помещении.
Стандартные сорта апельсиновых деревьев могут достигать высоты от 6 до 9 метров, что, очевидно, не подходит для большинства домохозяйств. Вместо этого эксперты рекомендуют выращивать в помещении карликовые сорта , которые меньше по размеру, пишет Martha Stewart.
Апельсиновые деревья прекрасно себя чувствуют в тёплом, солнечном климате. Если вы выращиваете их в помещении, вам следует максимально имитировать эту среду.
1. Выбирая тип почвы, используйте хорошо дренированную почву со слегка кислым pH. В открытом грунте органическую почву поддерживают насекомые и листья, но дома этого добиться сложно. Горшечные деревья требуют тщательного ухода за грунтом. В частности, эксперты советуют вносить самодельный компост, органические удобрения и мульчу из древесной щепы два раза в год.
2. Частота полива апельсинового дерева будет зависеть от того, насколько хорошо оно освещённое.
Лучший подход — регулярно проверять почву и обильно поливать её, когда она начинает пересыхать. Небольшой цикл увлажнения/сухости полезен для здоровья корней.
3. При выращивании апельсиновых деревьев в помещении важнейшим фактором является освещение. Для плодоношения апельсиновому дереву требуется восемь часов прямого солнечного света, а в идеале — до 12.
Можно перемещать дерево по квартире и получать максимум солнца, а летом его можно даже выносить на улицу.
4. Обрезка — не самый важный шаг, но она облегчит уход за деревом. Ее рекомендуется проводить один-два раза в год, чтобы поддерживать размер кроны пропорционально размеру контейнера, в котором находится дерево.
5. Большинство апельсиновых деревьев самоопыляются, так что вам не придётся беспокоиться о том, что вы "будете пчелой". Однако опыление апельсиновым деревьям не повредит, а у многих сортов даже поможет улучшить завязывание плодов.
Если вы всё же решите все же самоопылить растение, то просто перенесите пыльцу с одного цветка на другой с помощью небольшой кисточки.
6. Созревание плода можно определить по цвету - он должен стать ярко-оранжевым и будет легко отделяться от ветки, когда вы его срываете.
Цветовод Инна Ратуш также поделилась на своем Youtube-канале, как ухаживать за апельсиновым деревом в горшке.
По словам девушки, ее апельсиновое дерево зацвело в январе.
"Цветы апельсина не только красивые на вид, но и имеют удивительно нежный и тонкий аромат, напоминающий запах жасмина. Цветы у апельсина самопыляющиеся и дополнительного опыления не требуют. Умеренный сброс цветов считается нормальным явлением. Опадают, как правило, все неопыленные цветы", - рассказала она.
Опавшие цветы можно высушить и использовать как натуральную и полезную добавку к чаю. При обильном цветении цитрусовых, опадение части завязей считается нормальным явлением, так как цитрусы способны к саморегуляции, на растении остается столько завязей, сколько может вызреть. Но это при условии, если апельсин находится в хорошем и здоровом состоянии.
Если цветы очень сильно осыпаются, тогда нужно пересмотреть уход за растением и условия его содержания.
"Сухость воздуха, неправильный и нерегулярный полив, недостаточное освещение, отсутствие удобрения, резкая смена положения растения - все это самые частые причины, которые могут спровоцировать большую осыпаемость цветов и завязей", - рассказала Инна.
Она посоветовала во время плодоношения опрыскивать листья апельсина утром и вечером. Это особенно важно, если в помещении сухой воздух.
Поливать апельсин, по ее словам, нужно исключительно после того, как хорошо подсохнет верхний слой грунта, используя отстоянную воду комнатной температуры.
Нельзя заливать и пересушивать земляной ком. При пересушивании отмирают активные корни, листья скручиваются, опадают цветы и плоды.
Избыточный полив ведет к загниванию корней и пожелтению листьев.
"Каждые две недели я подкармливаю апельсин комплексным минеральным удобрением для цитрусовых."Апельсин у меня находится на восточной стороне при максимальном количестве солнечного света. При таких условиях растение чувствует себя хорошо и проблем с ним не возникает", - добавила Инна.
Смотрите видео - Как вырастить апельсиновое дерево:
Ранее Главред разобрался, как вырастить ананас в домашних условиях из верхушки. Выращивать ананас можно в помещении, если соблюдать все необходимые правила и обеспечить надлежащий уход.
