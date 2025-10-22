Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Витамин С на подоконнике: как вырастить апельсиновое дерево у себя дома

Анна Ярославская
22 октября 2025, 03:36
5
Эксперты рассказали, как обеспечить "калифорнийский климат" для апельсинов в собственной квартире.
Апельсин
Как вырастить апельсиновое дерево / Коллаж: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какие условия ухода необходимы для успешного цветения и завязи апельсина в домашних условиях
  • Почему происходит опадение цветов и завязей у домашнего апельсина
  • Как правильно поливать и подкармливать апельсиновое дерево

Стакан апельсинового сока — идеальное начало дня, а в свежем виде он ещё вкуснее. Чтобы получить самые сочные плоды, лучше всего выращивать апельсины дома. Как правильно выращивать апельсин в домашних условиях - разобрался Главред.

К слову, осень - это время для осенних посадок плодовых и ягодных растений, в том числе и малины. Читайте - Одна ложка удобрения решает всё: как посадить малину осенью для богатого урожая.

видео дня

Как правильно выращивать апельсин в домашних условиях

Самостоятельно вырастить апельсин кажется сложным, если не невозможным, решением для тех, кто живёт в холодном климате или не имеет сада. Однако, при правильной технике, апельсиновые деревья можно выращивать даже в помещении.

Стандартные сорта апельсиновых деревьев могут достигать высоты от 6 до 9 метров, что, очевидно, не подходит для большинства домохозяйств. Вместо этого эксперты рекомендуют выращивать в помещении карликовые сорта , которые меньше по размеру, пишет Martha Stewart.

Апельсиновые деревья прекрасно себя чувствуют в тёплом, солнечном климате. Если вы выращиваете их в помещении, вам следует максимально имитировать эту среду.

1. Выбирая тип почвы, используйте хорошо дренированную почву со слегка кислым pH. В открытом грунте органическую почву поддерживают насекомые и листья, но дома этого добиться сложно. Горшечные деревья требуют тщательного ухода за грунтом. В частности, эксперты советуют вносить самодельный компост, органические удобрения и мульчу из древесной щепы два раза в год.

2. Частота полива апельсинового дерева будет зависеть от того, насколько хорошо оно освещённое.

Лучший подход — регулярно проверять почву и обильно поливать её, когда она начинает пересыхать. Небольшой цикл увлажнения/сухости полезен для здоровья корней.

3. При выращивании апельсиновых деревьев в помещении важнейшим фактором является освещение. Для плодоношения апельсиновому дереву требуется восемь часов прямого солнечного света, а в идеале — до 12.

Можно перемещать дерево по квартире и получать максимум солнца, а летом его можно даже выносить на улицу.

4. Обрезка — не самый важный шаг, но она облегчит уход за деревом. Ее рекомендуется проводить один-два раза в год, чтобы поддерживать размер кроны пропорционально размеру контейнера, в котором находится дерево.

5. Большинство апельсиновых деревьев самоопыляются, так что вам не придётся беспокоиться о том, что вы "будете пчелой". Однако опыление апельсиновым деревьям не повредит, а у многих сортов даже поможет улучшить завязывание плодов.

Если вы всё же решите все же самоопылить растение, то просто перенесите пыльцу с одного цветка на другой с помощью небольшой кисточки.

6. Созревание плода можно определить по цвету - он должен стать ярко-оранжевым и будет легко отделяться от ветки, когда вы его срываете.

Цветовод Инна Ратуш также поделилась на своем Youtube-канале, как ухаживать за апельсиновым деревом в горшке.

По словам девушки, ее апельсиновое дерево зацвело в январе.

"Цветы апельсина не только красивые на вид, но и имеют удивительно нежный и тонкий аромат, напоминающий запах жасмина. Цветы у апельсина самопыляющиеся и дополнительного опыления не требуют. Умеренный сброс цветов считается нормальным явлением. Опадают, как правило, все неопыленные цветы", - рассказала она.

Как цветет апельсиновое дерево
Как цветет апельсиновое дерево / скриншот

Опавшие цветы можно высушить и использовать как натуральную и полезную добавку к чаю. При обильном цветении цитрусовых, опадение части завязей считается нормальным явлением, так как цитрусы способны к саморегуляции, на растении остается столько завязей, сколько может вызреть. Но это при условии, если апельсин находится в хорошем и здоровом состоянии.

Если цветы очень сильно осыпаются, тогда нужно пересмотреть уход за растением и условия его содержания.

"Сухость воздуха, неправильный и нерегулярный полив, недостаточное освещение, отсутствие удобрения, резкая смена положения растения - все это самые частые причины, которые могут спровоцировать большую осыпаемость цветов и завязей", - рассказала Инна.

Апельсиновое дерево любит опрыскивание
Апельсиновое дерево любит опрыскивание / скриншот

Она посоветовала во время плодоношения опрыскивать листья апельсина утром и вечером. Это особенно важно, если в помещении сухой воздух.

Поливать апельсин, по ее словам, нужно исключительно после того, как хорошо подсохнет верхний слой грунта, используя отстоянную воду комнатной температуры.

Нельзя заливать и пересушивать земляной ком. При пересушивании отмирают активные корни, листья скручиваются, опадают цветы и плоды.

Избыточный полив ведет к загниванию корней и пожелтению листьев.

"Каждые две недели я подкармливаю апельсин комплексным минеральным удобрением для цитрусовых."Апельсин у меня находится на восточной стороне при максимальном количестве солнечного света. При таких условиях растение чувствует себя хорошо и проблем с ним не возникает", - добавила Инна.

Смотрите видео - Как вырастить апельсиновое дерево:

Ранее Главред разобрался, как вырастить ананас в домашних условиях из верхушки. Выращивать ананас можно в помещении, если соблюдать все необходимые правила и обеспечить надлежащий уход.

Вам также может быть интересно:

Про ресурс: Inna Ratush

На Youtube-канал Inna Ratush подписано более 12 тысяч человек. Автор делится советами по выращиванию экзотических растений в домашних условиях, а также рецептами приготовления вкусных и проверенных блюд.

"Мои основные увлечения - растения и кулинария", - говорит о себе Инна.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

апельсины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

04:45Война
Киев под атакой баллистических ракет: в городе прогремели взрывы, работает ПВО

Киев под атакой баллистических ракет: в городе прогремели взрывы, работает ПВО

01:21Война
Storm Shadow прорвал оборону РФ: ВСУ "отминусовали" важное звено ВПК России

Storm Shadow прорвал оборону РФ: ВСУ "отминусовали" важное звено ВПК России

23:59Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Китайский гороскоп на завтра 22 октября: Тиграм - стыд, Змеям - глупости

Китайский гороскоп на завтра 22 октября: Тиграм - стыд, Змеям - глупости

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

Последние новости

06:10

Чего ждать от новой встречи Трампа и Путина

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках шеф-повара на кухне за 19 секунд

05:00

Настоящие везунчики: четыре знака зодиака сегодня будут идти в ногу с фортуной

04:45

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условияВидео

04:36

Почему нельзя убирать в праздник 22 октября: строгие приметы в этот день

Последнее предупреждение США: Огрызко – о том, что Трамп будет делать с Путиным, и финале жизни РФПоследнее предупреждение США: Огрызко – о том, что Трамп будет делать с Путиным, и финале жизни РФ
04:14

Принц Уильям готов "объявить войну" Гарри и Меган - что произошло

03:53

Свеча будет гореть долго: трюк с картошкой, который спасет во время отключений света

03:36

Витамин С на подоконнике: как вырастить апельсиновое дерево у себя домаВидео

02:43

Три знака зодиака могут вытянуть "золотой билет" до конца октября: кто в списке

Реклама
01:30

Дженнифер Лопес обратилась к магии, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ

01:21

Киев под атакой баллистических ракет: в городе прогремели взрывы, работает ПВО

01:04

"Быть или не быть" саммиту Трампа и Путина: в Венгрии сделали заявление

21 октября, вторник
23:59

Storm Shadow прорвал оборону РФ: ВСУ "отминусовали" важное звено ВПК России

23:37

Криштиану Роналду зажег под хит Верки Сердючки - детали

23:05

Это не мелочь: эксперты раскрыли, что не стоит игнорировать при замене шины

22:41

"В течение 24-72 часов": украинцев предупредили об угрозе массированного удара

22:19

"Официальное сообщение": раскрыта истинная причина смерти Андрея Diezel Яценко

22:06

Полгода накапливали технику: полковник запаса раскрыл намерения врага на фронте

21:54

Забудете о "Селедке под шубой": этот салат из свеклы покорит с первой ложки

21:31

Без тонометра: ученые раскрыли новые правила измерения артериального давленияВидео

Реклама
20:53

"Игроки его слушают": кто имеет большее влияние на "Динамо", чем Шовковский

20:38

"Муж нигде не смог найти 95-й": в РФ бензиновый кризис набирает обороты

20:28

Ошибаются почти все: где хранить овощи, чтобы они оставались свежими дольше

20:21

Украинские бойцы отбили масштабный штурм РФ: где удалось "перемолоть" врага

20:21

Озера, по которым можно ходить: кипящие, асфальтовые и пятнистые чудеса Земли

20:15

12 шагов для мира - Украина и Европа готовят план окончания войны, его условия

20:06

Лук на перо без хлопот: простой осенний трюк и не только для огородаВидео

19:40

Придет внезапное похолодание и усилятся дожди: объявлено штормовое предупреждение

19:38

Завтрак из яйца совершенно по-новому: шикарный рецепт из четырех ингредиентов

19:21

Кремль сорвал переговоры с Трампом в Будапеште и выдвинул новые условия по Украине

19:12

Украина готова закончить войну: Зеленский вышел с решительным заявлением

19:10

РФ выбрала новый путь ударов по Украинемнение

19:07

Трамп резко отменил встречу с Путиным в Будапеште - первые подробности

19:03

Нацисты и Ковчег Завета: историки объяснили, зачем Гитлеру был нужен артефакт

18:51

Минус самолеты у врага: в СБУ раскрыли детали удара по российскому аэродромуВидео

18:38

Опытные хозяйки призвали поставить в шкаф каштаны - зачем это нужно

18:37

Сверхважный нюанс: что надо сделать перед посадкой озимых чеснока и лука

18:32

Путин и Трамп встретятся в Будапеште - известна дата

18:08

Культурное мародерство России: как веками грабят Украину

18:04

На концерте Бужинской в Николаеве подрались женщины: певица в шоке, в Сети спорят

Реклама
17:51

Мобилизация с 18 до 24 лет - в Украине заработали важные изменения

17:39

Почему канадцы зимой выходят на улицу в шортах: неожиданный ответ

17:33

Пенсия с минималки: на какую сумму могут рассчитывать украинцы

17:28

Женщина привела собаку в центр дрессировки: поведение пса на занятиях обескуражило

17:27

Времени осталось немного: когда в Украине начнет дорожать базовый продукт

17:16

Что на самом деле оставили ледники на Полесье - ученые удивлены

17:02

С приходом экс-детектива НАБУ Рыковцева в "Укрзалізницю" государству был нанесен ущерб на 77 млн грн, – эксперт

16:52

Как укоротить джинсы без подрезания: секретный способ от блогера

16:45

Трамп сказал Зеленскому не рассчитывать сейчас на поставки Томагавков – WSJ

16:43

Чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина: появился прогноз экс-министра

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Простые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять