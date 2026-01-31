Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

Погода в Чернигове будет одной из самых холодных 31 января. Там температура воздуха опустится до -16 градусов.

https://glavred.info/synoptic/moroz-30-i-silnye-snegopady-kogda-nachnetsya-nastoyashchiy-armageddon-10736813.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 31 января / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 31 января

Когда температура воздуха опустится до -28 градусов

Погода в Украине 31 января будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Там ожидается налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

видео дня

Прогноз погоды в Украине на 31 января / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 31 января теплее всего будет в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Там температура воздуха повысится до 1-5 градусов тепла.

Мощный антициклон с севера принесет морозную погоду. В большинстве областей температура воздуха будет держаться на уровне 6-10 градусов мороза. В этот день будет порывистый ветер. В центральных, южных и восточных областях будет мокрый снег. В Киеве ночью будет -14 градусов, а днем - 12 градусов мороза.

Ожидается, что начало февраля будет очень морозным. Температура воздуха может опуститься до 20-28 градусов тепла.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 31 января

В Украине 31 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют снег и дождь. В то же время на дорогах будет гололедица. Ветер будет северо-восточный и северный со скоростью 7-12 м/с. В северо-восточных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"В западных, северных и Винницкой областях без осадков; температура ночью 12-17° мороза, днем 9-14° мороза, на Закарпатье в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории снег, на юго-востоке страны с дождем, в южных, большинстве центральных и Харьковской областях гололед и налипание мокрого снега; температура в течение суток 5-10° мороза, в Приазовье и на Луганщине от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму 1-6° тепла, - говорится в сообщении.

В Украине ударит -16

По данным meteoprog, 31 января в Украине будет очень холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -1...+3 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -16...-11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 31 января / фото: meteoprog

Погода 31 января в Киеве

В Киеве 31 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 12-17° мороза, днем 9-14° мороза; в Киеве ночью 13-15° мороза, днем 10-12° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 31 января / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian. Ожидается постепенное повышение температурного фона.

Небольшое повышение температуры после периода сильных морозов в Днепре не принесет ощутимого облегчения для горожан. В течение среды, четверга и пятницы в городе сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.

Кроме того, до 23 января Житомирская область будет под влиянием мощного антициклона. Именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред