В Украину надвигаются сильные морозы: где и когда ударит -25 °С

Марина Фурман
30 января 2026, 11:56
Резкое похолодание охватит Украину уже в ближайшие дни.
Прогноз погоды на выходные / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине на выходные
  • В каких регионах будет холоднее всего

В субботу и воскресенье, 31 января - 1 февраля, по всей территории Украины ожидается резкое понижение температуры. В части регионов также возможны осадки в виде дождя с переходом в снег. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Погода 31 января

В западных регионах 31 января будет холодно, местами возможен даже снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -12...-17 °С, днем -9...-14 °С.

В северной части страны завтра также прогнозируется снег, на Сумщине местами значительный. На дорогах гололедица и слабая метель. Ветер северный, 7 – 12, местами порывы, 15 – 20 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать -10...-16 °С, днем -8...-14 °С.

В центре страны погода будет переменчивой: дождь будет сменяться снегом, местами возможны туман и гололед. На дорогах — скользко, ночью местами прогнозируют интенсивные осадки. Ветер северный, 5 - 10 м/с, днем усилится до 9 - 14 м/с. Температура воздуха в течение суток будет снижаться от -3 ... +2 °С ночью до -2 ... -7 °С днем.

В южных регионах ожидается дождь с переходом днем в снег. Кибальчич предупреждает об обледенении на дорогах. Ветер северный / северо-западный, 7 - 12 м/с, местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -6...+1 °С, в Крыму +5...+7 °С.

На востоке будет снег, гололед и туман. На дорогах: снежный накат и гололед. Ветер ночью переменных направлений, днем северный, 5 - 10 м/с. В течение суток температура будет колебаться от -3 до +2 °С, а в Харьковской области днем похолодает до -2...-7 °С.

В Украину надвигаются сильные морозы: где и когда ударит -25 °С
Прогноз погоды на 31 января / фото: meteoprog

Погода 1 февраля

В воскресенье, 1 февраля, западные регионы скует сильный мороз, осадков не прогнозируется. Температура ночью составит -20...-25 °С, днем -10...-16 °С. На Закарпатье ночью -3...-8 °С, днем около 0 °С.

В северной части страны осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -18...-23 °С, днем -12...-17 °С.

В центральных регионах в ночные часы местами пройдет слабый снег, днем осадков не прогнозируют. Температура ночью снизится до -14...-21 °С, днем ожидается -9...-16 °С.

В южных областях ночью местами пройдет небольшой снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью -10...-16 °С, днем -7...-13 °С. В Крыму в течение суток -1...-6 °С.

В восточных регионах ночью снег, днем осадков не прогнозируется. Столбики термометров ночью будут показывать -14...-19 °С, днем -12...-17 °С.

В Украину надвигаются сильные морозы: где и когда ударит -25 °С
Прогноз погоды на 1 февраля / фото: meteoprog

Какую погоду ждать украинцам в феврале 2026 года - прогноз

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что погода в Украине в феврале 2026 года, в целом, будет соответствовать норме. В большинстве регионов — на 1,5° выше нормы.

Средняя месячная температура ожидается от 4° мороза до 2° тепла в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях, что в пределах нормы. На остальной территории страны — температура воздуха будет на 1,5° выше нормы.

Напомним, как ранее писал Главред, в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий. В ГСЧС предупреждают, что в большинстве областей прогнозируют сильные морозы, которые могут стать опасными. В связи с этим спасатели объявили красный уровень угрозы.

Синоптик Наталья Диденко тоже предупредила, что после непродолжительной оттепели в Украину возвращаются лютые морозы, которые местами будут достигать отметки -28 градусов.

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду также пообещала похолодание. В ночь на 31 января ожидается 12-17 градусов мороза. На севере страны местами до -20 градусов опустятся столбики термометров. Днем 8-13 мороза. 1-2 февраля будут самыми морозными.

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра погода завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
