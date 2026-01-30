Рекордные морозы на подходе: Житомирскую область сковывает арктический воздух

На дорогах ожидается гололедица.

https://glavred.info/synoptic/rekordnye-morozy-na-podhode-zhitomirskuyu-oblast-skovyvaet-arkticheskiy-vozduh-10736570.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: Мой Житомир/Telegram

Ключевое:

На Житомирскую область надвигается арктический воздух

Похолодание продлится с 30 января по 3 февраля, без осадков

На дорогах сохранится опасная гололедица

На Житомирскую область надвигается волна арктического холода, которая принесет резкое понижение температуры и опасные погодные условия. По данным областного центра по гидрометеорологии, похолодание продлится с 30 января по 3 февраля 2026 года, пишет Житомир.info.

После непродолжительной оттепели уже 30 января температура снизится до -12 в течение суток. Следующие дни станут еще более суровыми: 31 января ночью прогнозируют -14...-19, днем — до -13. 1 февраля ожидается до -25 ночью и -16 днем. Самые холодные ночи прогнозируют на 2 февраля, когда столбики термометров могут опуститься до -26...-28. 3 февраля морозы останутся сильными — до -25 ночью и -14 днем.

видео дня

В течение всего периода осадков не предвидится, однако на дорогах сохранится гололедица. Синоптики предупреждают об опасности для водителей и пешеходов из-за скользкого покрытия.

По историческим данным метеостанции Житомир, самая низкая температура в конце января была зафиксирована в 1967 году — тогда термометры показали -23,3. Самыми теплыми эти дни были в 1990 году, когда воздух прогрелся до +8,6.

Таким образом, арктическое вторжение может установить новые температурные рекорды для региона, а жителям стоит готовиться к нескольким дням настоящих зимних испытаний.

Погода в Украине — последние новости

Погода в Украине в феврале 2026 года, в целом, будет соответствовать норме. В большинстве регионов — на 1,5 градуса выше нормы.

Как писал Главред, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 30-31 января в Украину начнет заходить новая воздушная масса арктического происхождения с очередным похолоданием.

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду также пообещала похолодание. По ее словам, с 31 января уже в Украине будет более ощутимое снижение температуры, именно в западных областях, но кроме Закарпатья. Также похолодание ожидается в северных областях, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях. Уже ночью будет 12-17 мороза, именно в ночь на 31 число. На севере страны местами до -20 градусов опустятся столбики термометров. Днем 8-13 мороза. 1-2 февраля будут самыми морозными.

Также рекомендуем:

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Кроме текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред