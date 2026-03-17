Трансгендерный сын Шер женился: какой была свадьба 57-летнего Чеза Боно

8 марта американский актер и старший сын певицы Шер Чез Боно (в прошлом - Честити Боно) впервые женился. Его избранницей стала активистка и бывшая актриса Шара Блю Мэйтс.
Чез и Шара знакомы 40 лет, из них девять они состоят в романтических отношениях. О своей свадьбе, которая состоялась в гостинице the Hollywood Roosevelt, новобрачные рассказали в социальных сетях.
Там же появились первые фото с церемонии. Боно опубликовал портретное фото на террасе гостиницы и сообщил краткие сведения о свадьбе. Мэйтс была более многословной: она показала несколько ярких кадров из "сказки наяву", и поделилась эмоциями.
"В минувшие выходные я окунулась в настоящую сказку и вышла замуж за своего давнего возлюбленного! Это была самая счастливая и волшебная свадьба, о которой только может мечтать невеста. Я не могу выразить всю свою благодарность моей семье и моему замечательному кругу друзей! Видеть, как мои друзья становятся друзьями моих друзей, — это настоящий подарок. Я просто в восторге от того, что мы создали. Сказка продолжается…", - написала Шара.
О персоне: Шер
Шер (имя при рождении - Шерилин Саркисян) - американская певица, актриса, режиссер и мкзыкальный продюсер. Прославилась в средине 60-ых, как часть дуэта "Сонни и Шер", позже стала выступать сольно. Песни Шер были в топ-10 Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е). За свою карьеру артистка выпустила 28 студийных альбомов, сыграла в 74 кинопроектах. Обладательница "Эмми" (2003), "Грэмми" (2000), "Оскара" (1988) и трех "Золотых глобусов" (1974, 1984, 1988).
