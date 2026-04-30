"Может быть, это изменится": Шарлиз Терон отказалась жить с мужчинами

https://glavred.info/movies/mozhet-byt-eto-izmenitsya-sharliz-teron-otkazalas-zhit-s-muzhchinami-10760924.html Ссылка скопирована

Шарлиз Терон отказалась жить с мужчинами

Кратко:

Шарлиз Терон официально никогда не была замужем

Актриса воспитывает приемных детей

Голливудская актриса южноафриканского происхождения Шарлиз Терон заявила, что не готова снова жить в одном доме с мужчиной. Об этом она рассказала в YouTube-выпуске "Шоу Дрю Бэрримор".

50-летняя Терон подчеркнула, что сейчас для нее гораздо важнее воспитание детей. В то же время артистка призналась, что дети с энтузиазмом воспринимают ее романтические отношения и призывают ходить на свидания.

видео дня

"Я не думаю, что когда-либо смогу жить с кем-то вместе. Может быть, это изменится, когда дети вырастут и уедут", - сказала актриса.

Она добавила, что не возражала бы, если бы ее избранник купил дом неподалеку, чтобы чаще видеться.

Терон воспитывает приемных детей, которых усыновила в 2012-м и 2015 году. Известно, что звезда фильма "Монстр" официально никогда не была замужем.

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Шарлиз Терон Шарлиз Терон - американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения, продюсер. Стала известной в конце 1990-х годов благодаря ролям в фильмах "Два дня в долине" (1996), "Могучий Джо Янг" (1998), "Адвокат дьявола" (1997) и "Правила виноделов" (1999). В 2004 году получила "Оскар" за роль женщины - серийной убийцы в фильме "Монстр". Для съёмок фильма Терон набрала 14 килограммов, изуродовала лицо гримом, который сделал её неузнаваемой, и была вынуждена носить контактные линзы. "Оскар" помог ей в 2006 году войти в список самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде по версии журнала "The Hollywood Reporter". По размеру своих гонораров Терон занимала в 2006 году седьмое место после Холли Берри, Камерон Диаз, Дрю Бэрримор, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун, и Николь Кидман. При этом Терон заработала по $10 млн за свои роли в фильмах "Северная страна" и "Эон Флакс".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред