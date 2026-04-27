"Все разваливается": Том Харди отказывается играть в кино

Актер страдает от поврежденного межпозвоночного диска и неврита седалищного нерва.

Кратко:

Харди перенес две операции на коленях

Актеру не хватает времени на личную жизнь

Британский актер Том Харди приостановит карьеру на фоне проблем со здоровьем из-за серьезных физических нагрузок на съемках. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Харди, он уже перенес две операции на коленях. Также актер страдает от поврежденного межпозвоночного диска и неврита седалищного нерва.

"У меня уже две операции на колене, грыжа межпозвоночного диска в спине. У меня также ишиас (воспаление седалищного нерва. - ред.). И еще подошвенный фасциит (воспаление связки, поддерживающей свод стопы и соединяющей пятку с пальцами ноги - ред.). Откуда это взялось? И почему? Почему?! А еще я потянул сухожилие в бедре. Сейчас все разваливается, и лучше уже не станет", - делился ранее Том с Esquire UK.

Инсайдеры предполагают, что решение артиста отказаться от съемок также связано с нехваткой времени на личную жизнь. Актер женат на актрисе Шарлотте Райли, пара воспитывает двоих детей, также у него есть 17-летний сын от прошлых отношений.

"Том - один из самых занятых людей в киноиндустрии. Шарлотта его почти не видит", - говорится в материале.

Ранее Главред сообщал, кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер нового экшн-фильма "Мятеж" (Mutiny), главную роль в котором исполнил один из самых узнаваемых актеров жанра - Джейсон Стейтем.

Также мини-сериал "Динозавры", исполнительным продюсером которого выступил Стивен Спилберг, стремительно покоряет зрителей платформы Netflix. Успех научно-популярного шоу стал неожиданным конкурентом для привычных хитов в жанре триллера и фантастики.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Том Харди Том Харди - знаменитый британский актер, продюсер и сценарист. Он известен своими физическими перевоплощениями, харизмой и способностью играть сложных, часто брутальных персонажей. Начал карьеру с военных фильмов, дебютировав в сериале "Братья по оружию". Активно работает как в Голливуде, так и в британском кино. Получил мировую славу благодаря ролям в фильмах "Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Веном", "Безумный Макс: Дорога ярости" и сериалу "Табу". Получил номинацию на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Выживший" (2015). Том серьезно занимается бразильским джиу-джитсу и даже выигрывал на любительских турнирах. Женат на актрисе Шарлотте Райли, с которой познакомился на съемках "Грозового перевала". У пары двое сыновей.

