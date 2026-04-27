"Все разваливается": Том Харди отказывается играть в кино

Кратко:
- Харди перенес две операции на коленях
- Актеру не хватает времени на личную жизнь
Британский актер Том Харди приостановит карьеру на фоне проблем со здоровьем из-за серьезных физических нагрузок на съемках. Об этом пишет Daily Mail.
По словам Харди, он уже перенес две операции на коленях. Также актер страдает от поврежденного межпозвоночного диска и неврита седалищного нерва.
"У меня уже две операции на колене, грыжа межпозвоночного диска в спине. У меня также ишиас (воспаление седалищного нерва. - ред.). И еще подошвенный фасциит (воспаление связки, поддерживающей свод стопы и соединяющей пятку с пальцами ноги - ред.). Откуда это взялось? И почему? Почему?! А еще я потянул сухожилие в бедре. Сейчас все разваливается, и лучше уже не станет", - делился ранее Том с Esquire UK.
Инсайдеры предполагают, что решение артиста отказаться от съемок также связано с нехваткой времени на личную жизнь. Актер женат на актрисе Шарлотте Райли, пара воспитывает двоих детей, также у него есть 17-летний сын от прошлых отношений.
"Том - один из самых занятых людей в киноиндустрии. Шарлотта его почти не видит", - говорится в материале.
О персоне: Том Харди
Том Харди - знаменитый британский актер, продюсер и сценарист. Он известен своими физическими перевоплощениями, харизмой и способностью играть сложных, часто брутальных персонажей.
Начал карьеру с военных фильмов, дебютировав в сериале "Братья по оружию". Активно работает как в Голливуде, так и в британском кино.
Получил мировую славу благодаря ролям в фильмах "Начало", "Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Веном", "Безумный Макс: Дорога ярости" и сериалу "Табу".
Получил номинацию на Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Выживший" (2015).
Том серьезно занимается бразильским джиу-джитсу и даже выигрывал на любительских турнирах.
Женат на актрисе Шарлотте Райли, с которой познакомился на съемках "Грозового перевала". У пары двое сыновей.
