'Эмили поправляла колготки': украинский ведущий снялся в 'Дьявол носит Prada-2'

Андрей Данилевич снялся в "Дьявол носит Prada-2"

Украинский телеведущий Андрей Данилевич вместе со своей женой Татьяной снялись в массовых сценах фильма "Дьявол носит Prada-2". Об этом Данилевич написал на своей странице в Instagram.

Ведущий с женой оказались единственными украинцами и единственной супружеской парой на съемочной площадке.

"Из более 30 000 кандидатов нас - Данилевичей - выбрали как единственную настоящую супружескую пару на съемках. Примерки, репетиции с утра до ночи, свет, дубли - все как в большом голливудском кино", - говорится в сообщении.

Кастинг они проходили онлайн: супруги прислали свое фото и необходимую информацию. Эпизоды, в которых участвовала семья Данилевичей, снимали в Милане - в бутике и ресторане.

Идея подать фото на кастинг принадлежала избраннице журналиста. По разным оценкам, на участие в массовых сценах было прислано от 30 до 50 тысяч заявок, а отобрали всего около 70 человек. И в том числе - супругов Данилевич.

Оказалось, кастинг-группам сейчас сложно найти новые лица классического европейского типажа.

"Рядом с Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Донателлой Версаче. В жизни они невероятно искренни и живы — мы стояли совсем рядом, болтали и даже видели, как Эмили поправляла колготки", - добавил Данилевич.

Несмотря на то, что у Андрея Данилевича большой опыт работы на телевидении - более 25 лет, это его первые съемки в полнометражном кино. И сразу в картине "Дьявол носит Prada-2".

"Дьявол носит Прада 2" - что важно знать

Фильм "Дьявол носит Прада 2" – продолжение культовой ленты о мире моды и глянца 2006 года. Первый фильм был снят по роману сотрудницы глянцевого журнала "Vogue" Лорен Вайсбергер.

Во второй части сюжет разворачивается спустя много лет после основных событий. Мир глянцевых журналов изменился: печатные издания приходят в упадок, а на смену им пришла эра цифровизации и соцсетей. Миранде, чья карьера находится под угрозой, приходится обратиться за помощью к бывшей ассистентке Энди, которая теперь стала влиятельным топ-менеджером.

О персоне: Андрей Данилевич Андрей Данилевич - известный украинский телеведущий и журналист, получивший широкую популярность благодаря работе на телеканале "Интер". На протяжении многих лет был лицом популярных проектов, таких как социальное ток-шоу "Касается каждого", талант-шоу "Круче всех", а также вел программы "Подробности недели" и "Один за всех". В марте 2024 года стало известно, что Данилевич официально уволился с телеканала (последним рабочим днем было 31 января 2024 года). После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину переехал с семьей в Великобританию. В настоящее время живет на две страны, периодически посещая родителей в Украине. Женат на Татьяне Данилевич, воспитывает троих сыновей. Является кандидатом в мастера спорта по триатлону.

