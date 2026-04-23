"Я не буду говорить": украинский режиссер удивил зарплатами актеров в кино

В Украине есть несколько актеров, которые за съемочный день получают до 2 тысяч долларов.

https://glavred.info/movies/ya-ne-budu-govorit-ukrainskiy-rezhisser-udivil-zarplatami-akterov-v-kino-10758977.html Ссылка скопирована

Комаровский удивил зарплатами актеров в кино



Профактеры получают от 10 до 40 тысяч грн за смену

Актеры массовых сцен получают меньше

Известный украинский режиссер и продюсер Алексей Комаровский шокировал киногромадскость, раскрыв точные суммы, которые получают актеры в украинском кинематографе за один съемочный день. В своем интервью для YouTube-проекта "Кейс" Комаровский поделился, что зарплаты могут колебаться в пределах от 10 тысяч до 40 тысяч грн за смену.

"Я не буду говорить о конкретном фильме и конкретных именах. Я скажу в диапазоне. Это может быть от 10 тысяч грн за смену до 40 тысяч грн за съемочный день. Мы говорим сейчас не об "эпизодниках" и не об актерах массовых сцен", - рассказал Алексей Комаровский в интервью. видео дня

Это не единственный факт, который привлек внимание к финансовой стороне украинского кинематографа. Алексей Комаровский также отметил, что в Украине есть несколько актеров, которые за съемочный день получают до 2 тысяч долларов. Однако, как и в случае с другими звездами, их имена он не раскрыл.

"У нас есть такие актеры в наше время. Я не буду называть, кто они", - отметил Комаровский, намекая на значительные гонорары звезд, которые могут претендовать на такие огромные суммы.

Эти цифры вызвали бурную реакцию среди актеров и театральных деятелей. Известно, что недавно актриса театра и кино Лилия Ребрик выразила свое недовольство низкими заработками артистов в театральном секторе. Она отметила, что театральные зарплаты "неоправданно малы" и что многие артисты вынуждены искать дополнительные возможности для заработка, сочетая театральную деятельность с работой в кино и сериалах.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

О персоне: Алексей Комаровский Алексей Комаровский - украинский кинопродюсер, режиссер, актер, сценарист. Основатель украинской кинокомпании Idea Films, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред