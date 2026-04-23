Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

"Я не буду говорить": украинский режиссер удивил зарплатами актеров в кино

Виталий Кирсанов
23 апреля 2026, 14:32
В Украине есть несколько актеров, которые за съемочный день получают до 2 тысяч долларов.
Комаровский удивил зарплатами актеров в кино
Комаровский удивил зарплатами актеров в кино

Кратко:

  • Профактеры получают от 10 до 40 тысяч грнза смену
  • Актеры массовых сцен получают меньше

Известный украинский режиссер и продюсер Алексей Комаровский шокировал киногромадскость, раскрыв точные суммы, которые получают актеры в украинском кинематографе за один съемочный день. В своем интервью для YouTube-проекта "Кейс" Комаровский поделился, что зарплаты могут колебаться в пределах от 10 тысяч до 40 тысяч грн за смену.

"Я не буду говорить о конкретном фильме и конкретных именах. Я скажу в диапазоне. Это может быть от 10 тысяч грн за смену до 40 тысяч грн за съемочный день. Мы говорим сейчас не об "эпизодниках" и не об актерах массовых сцен", - рассказал Алексей Комаровский в интервью.

видео дня

Это не единственный факт, который привлек внимание к финансовой стороне украинского кинематографа. Алексей Комаровский также отметил, что в Украине есть несколько актеров, которые за съемочный день получают до 2 тысяч долларов. Однако, как и в случае с другими звездами, их имена он не раскрыл.

"У нас есть такие актеры в наше время. Я не буду называть, кто они", - отметил Комаровский, намекая на значительные гонорары звезд, которые могут претендовать на такие огромные суммы.

Эти цифры вызвали бурную реакцию среди актеров и театральных деятелей. Известно, что недавно актриса театра и кино Лилия Ребрик выразила свое недовольство низкими заработками артистов в театральном секторе. Она отметила, что театральные зарплаты "неоправданно малы" и что многие артисты вынуждены искать дополнительные возможности для заработка, сочетая театральную деятельность с работой в кино и сериалах.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

О персоне: Алексей Комаровский

Алексей Комаровский - украинский кинопродюсер, режиссер, актер, сценарист. Основатель украинской кинокомпании Idea Films, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса новости кино
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

16:03Экономика
"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

15:49Украина
Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

15:20Украина
Популярное

Ещё
Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Последние новости

16:19

16:12

16:03

16:00

15:49

15:48

15:25

15:21

15:20

14:59

14:43

14:32

"Я не буду говорить": украинский режиссер удивил зарплатами актеров в кино

14:29

14:26

14:03

13:53

13:28

13:15

13:09

12:54

12:45

12:44

12:21

12:09

11:56

11:53

11:28

11:05

10:59

10:53

10:33

10:22

09:47

09:36

09:32

08:52

08:38

08:33

08:10

07:38

06:53

05:50

05:32

05:09

04:41

04:00

03:33

02:22

02:02

01:05

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять