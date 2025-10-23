"В шоке": известный украинский режиссер рассказал о "прилете" в его дом

Кратко:
- 22 октября Украина была атакована ракетами и дронами
- От удара пострадал дом Алексея Комаровского
Украина приходит в себя после ужасной комбинированной атаки 22 октября. Людские жертвы, поврежденные дома, выбитые окна - страна-оккупант продолжает свой методичный террор мирного украинского населения.
Среди зданий, которые пострадали от атаки на Киев 22 октября, оказался дом, в котором живет известный украинский режиссер Алексей Комаровский. Об этом он сообщил в своем блоге в Instagram.
Он опубликовал фото разрушений. К счастью, сам Комаровский не пострадал, а вот его соседям с квартирой повезло меньше. "Родной Киев - тяжелая ночь. Пока я в командировке, ко мне в дом прилетело. Соседи в шоке. Слава Богу, все живы", - пишет режиссер.
О персоне: Алексей Комаровский
Алексей Комаровский - украинский кинопродюсер, режиссер, актер, сценарист. Основатель украинской кинокомпании Idea Films, сообщает Википедия.
