"В шоке": известный украинский режиссер рассказал о "прилете" в его дом

Алексей Комаровский показал последствия агрессии оккупантов.

Атака на Украину 22 октября - пострадал дом Алексея Комаровского / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aleks_komarovskyi

22 октября Украина была атакована ракетами и дронами

От удара пострадал дом Алексея Комаровского

Украина приходит в себя после ужасной комбинированной атаки 22 октября. Людские жертвы, поврежденные дома, выбитые окна - страна-оккупант продолжает свой методичный террор мирного украинского населения.

Среди зданий, которые пострадали от атаки на Киев 22 октября, оказался дом, в котором живет известный украинский режиссер Алексей Комаровский. Об этом он сообщил в своем блоге в Instagram.

Он опубликовал фото разрушений. К счастью, сам Комаровский не пострадал, а вот его соседям с квартирой повезло меньше. "Родной Киев - тяжелая ночь. Пока я в командировке, ко мне в дом прилетело. Соседи в шоке. Слава Богу, все живы", - пишет режиссер.

Атака на Украину 22 октября - пострадал дом Алексея Комаровского / фото: instagram.com/aleks_komarovskyi

Атака на Украину 22 октября - пострадал дом Алексея Комаровского / фото: instagram.com/aleks_komarovskyi

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

О персоне: Алексей Комаровский Алексей Комаровский - украинский кинопродюсер, режиссер, актер, сценарист. Основатель украинской кинокомпании Idea Films, сообщает Википедия.

