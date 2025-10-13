"Новый роман": известный режиссер рассекретил отношения с Наталкой Денисенко

Вы узнаете:
- Комаровский прокомментировал слухи о романе с Денисенко
- Что их связывает на самом деле
Украинский известный режиссер Алексей Комаровский отреагировал на слухи о том, что у него роман с актрисой Наталкой Денисенко, которая недавно развелась с мужем.
В проекте "Ближче до зірок" Алексей отметил, что с Наталкой его связывают только рабочие и дружеские отношения, а все разговоры о их романе всего лишь фантазия.
"У нас с ней творческий, профессиональный, дружеский роман только в создании фильмов. Поэтому, кто говорит, ну, привет. Я не знаю, ну, пофантазируйте еще что-то. Возможно, у нее будет новый роман, тоже пофантазируйте", - сказал Комаровский.
Личная жизнь Наталки Денисенко
Наталке Денисенко приписывают несколько романов: с Алексеем Комаровским и Юрием Савранским. Отметим, в Сеть недавно попали снимки с объятиями Наталки и Юрия, а также ее бывший муж Андрей Фединчик намекал, что Савранский является любовником знаменитости.
Также Наталке долгое время приписывали роман с актером Тарасом Цымбалюком, но знаменитости отрицают слухи. Наталка даже называет Тараса братом, ведь они очень тесно дружат и часто снимаются вместе в разных проектах.
Смотрите видео интервью Алексея Комаровского:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.
А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают разные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.
Вас может заинтересовать:
- "На столе": что невестка Наташи Королевой вытворяла на людях
- Дмитрий Комаров "спалился" с известной ведущей - детали
- В РФ "взялись" за детей Аллы Пугачевой - что произошло
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред