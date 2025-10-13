"Новый роман": известный режиссер рассекретил отношения с Наталкой Денисенко

Алексей Комаровский рассказал о связи с актрисой.

Наталке Денисенко приписывают еще один роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Комаровский прокомментировал слухи о романе с Денисенко

Что их связывает на самом деле

Украинский известный режиссер Алексей Комаровский отреагировал на слухи о том, что у него роман с актрисой Наталкой Денисенко, которая недавно развелась с мужем.

В проекте "Ближче до зірок" Алексей отметил, что с Наталкой его связывают только рабочие и дружеские отношения, а все разговоры о их романе всего лишь фантазия.

"У нас с ней творческий, профессиональный, дружеский роман только в создании фильмов. Поэтому, кто говорит, ну, привет. Я не знаю, ну, пофантазируйте еще что-то. Возможно, у нее будет новый роман, тоже пофантазируйте", - сказал Комаровский.

Наталка Денисенко с друзьями / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Личная жизнь Наталки Денисенко

Наталке Денисенко приписывают несколько романов: с Алексеем Комаровским и Юрием Савранским. Отметим, в Сеть недавно попали снимки с объятиями Наталки и Юрия, а также ее бывший муж Андрей Фединчик намекал, что Савранский является любовником знаменитости.

Денисенко и Савранский в ресторане / фото: скрин t.me/zlyvaaaaa/

Также Наталке долгое время приписывали роман с актером Тарасом Цымбалюком, но знаменитости отрицают слухи. Наталка даже называет Тараса братом, ведь они очень тесно дружат и часто снимаются вместе в разных проектах.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

