"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

Известная украинская актриса Лилия Ребрик рассказала о важной проблеме театральных деятелей. По словам звезды в проекте "Станция Театральная", ее зарплаты не хватает на нормальную жизнь.
Ребрик считает, что актеры сейчас не могут прожить за счет только работы в театре. Для достойного уровня жизни приходится искать проекты в кино и на телевидении и совмещать сразу несколько направлений деятельности.
"Я не представляю, как прожить на театральную зарплату. Это очень маленькие деньги. Неоправданно маленькие. Надо развиваться и искать себя еще где-то. Поэтому я и говорю, что если есть возможность, надо совмещать, потому что нашей профессией все же можно зарабатывать деньги", — считает Лилия.
Актриса также подчеркнула, что найти себя на новой стезе не так-то просто. В шоу-бизнесе приходится сталкиваться с постоянной критикой, которая подрывает самооценку.
"До этих красных дорожек надо и "песиком" побегать, и синяки набить. Тебе расскажут, что ты неправильно ходишь, неправильно дышишь, неправильно разговариваешь – все делаешь не так. А это ломает", — заявила Ребрик.
О персоне: Лилия Ребрик
Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
