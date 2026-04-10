"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

Актриса считает оплату своего труда несправедливой.

https://glavred.info/starnews/ne-predstavlyayu-kak-prozhit-liliya-rebrik-pozhalovalas-na-mizernuyu-zarplatu-10755716.html Ссылка скопирована

Сколько зарабатывает Лилия Ребрик / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Ребрик, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему Лилия Ребрик пожаловалась на зарплату

Как она зарабатывает на жизнь

Известная украинская актриса Лилия Ребрик рассказала о важной проблеме театральных деятелей. По словам звезды в проекте "Станция Театральная", ее зарплаты не хватает на нормальную жизнь.

Ребрик считает, что актеры сейчас не могут прожить за счет только работы в театре. Для достойного уровня жизни приходится искать проекты в кино и на телевидении и совмещать сразу несколько направлений деятельности.

видео дня

Лилия Ребрик и Андрей Дикий с дочерями / фото: instagram.com, Лилия Ребрик

"Я не представляю, как прожить на театральную зарплату. Это очень маленькие деньги. Неоправданно маленькие. Надо развиваться и искать себя еще где-то. Поэтому я и говорю, что если есть возможность, надо совмещать, потому что нашей профессией все же можно зарабатывать деньги", — считает Лилия.

Актриса также подчеркнула, что найти себя на новой стезе не так-то просто. В шоу-бизнесе приходится сталкиваться с постоянной критикой, которая подрывает самооценку.

Лилия Ребрик - актриса / фото: instagram.com, Лилия Ребрик

"До этих красных дорожек надо и "песиком" побегать, и синяки набить. Тебе расскажут, что ты неправильно ходишь, неправильно дышишь, неправильно разговариваешь – все делаешь не так. А это ломает", — заявила Ребрик.

Лилия Ребрик / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Елена Тополя поделилась новыми подробностями в деле о шантаже и утечке ее личного видео. По словам звезды, следствие продвинулось вперед, и выяснилось, что среди причастных есть публичное лицо, чье разоблачение станет громким событием.

Также актриса Мила Сивацкая продолжает радовать поклонников подробностями о своей первой беременности. Звезда уверенно демонстрирует перемены в фигуре, выбирая для новых фотосессий смелые и стильные образы, которые вызвали восторг украинских звезд.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Лилия Ребрик Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред