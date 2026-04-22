Пропагандисту Соловьеву грозит уголовное наказание

Кратко:
- Что сказал Соловьев
- Что ему теперь грозит
Российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который является олицетворением российской пропаганды и "лицом" всех РосСМИ, может получить уголовное наказание.
Как пишут его коллеги из РФ, другая российская пропагандистка Собчак решила обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Владимира Соловьева в адрес Виктории Бони.
Отметим, ранее в эфире федерального канала, Соловьев оскорбил российскую блогершу Викторию Боню. Он назвал ее нецензурным словом, а также в своей хамской манере сказал, что ей нельзя "открывать свой рот и засорять пространство".
"Интересно, разделяет ли глава правоохранительного ведомства мое убеждение, что слова — не просто воздух, они имеют цену. Если общественное осуждение не учит ведущего хорошим манерам, может, Следственный комитет научит себя вести", — сказала Ксения Собчак, приложив к посту текст обращения.
Ранее Владимир Соловьев отказался извиняться перед Боней за неприятные слова, произнесенные в ее адрес и заявил, что они не являются матом.
Отметим, что несколько дней назад, Виктория Боня опубликовала обращение к Владимиру Путину: она заявила, что народ его боится, а чиновники скрывают от президента реальные проблемы. Несмотря на сдержанную реакцию Кремля, прокремлевские СМИ и блогеры начали атаковать Боню.
Ранее Главред рассказывал, известный украинский ведущий Андрей Бедняков вспомнил о работе с предательницей Оксаной Марченко.
Ранее также российский певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, появился на публике с новой блондинкой и это не его жена.
Вас также может заинтересовать:
- "Тварь ты, а не милый мальчик": у Соловьева снова сдали нервы из-за Моргенштерна и Милохина
- Путин в интервью "американскому Соловьеву" назвал свою цель в войне с Украиной
- Засыпает с Соловьевым: почему путинистка Успенская встала на сторону России
Кто такой Владимир Соловьев
Владимир Соловьев – русский пропагандист и рупор Кремля. Известный своими антиукраинскими высказываниями и пророссийской пропагандой, задолго до оккупации Крыма Россией угрожал оккупацией и вербализовывал намерения РФ по оккупации.
В августе 2014 года включен Украиной в список санкций за позицию относительно войны на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. Внесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Поддерживает путинский режим и войну России против Украины, пишет Википедия.
