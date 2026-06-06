Твое тело меняется: Кейт Миддлтон сделала откровенное признание о борьбе с раком

Любимица британцев Кейт Миддлтон поделилась очень личными вещами, которые она пережила.

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Кейт Миддлтон откровенно заговорила о себе/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Кратко:

О каких изменениях заговорила Кейт

На чем она сделала акцент

Принцесса Уэльская рассказала о физических, эмоциональных и психологических изменениях, которые могут произойти в результате лечения рака, во время своего визита в специализированный центр в четверг.

Как пишет Hello, 44-летняя Кейт неожиданно встретилась с пациентами в фонде NHS The Christie Foundation Trust в Манчестере, обсудив, как рак "меняет вашу перспективу".

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Кейт, мать троих детей, находящаяся в ремиссии от неуточненной формы рака, провела время в лечебном центре Oak Road с пациентами, проходящими химиотерапию, откровенно и открыто рассказав о своем собственном опыте.

Кейт Миддлтон всегда шикарна / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Когда один из пациентов сказал, что "не смог бы справиться без поддержки моей жены", Кейт ответила: "Я просто хотела сказать, что это тяжело для близких".

Она добавила: "Нужно поддерживать себя, несмотря на все то, что вы не можете контролировать. Ваше тело сильно меняется, не только физически и эмоционально, но и на более глубоком уровне. Однако жто помогает взглянуть на многое с другой стороны и сосредоточиться на том, что действительно важно".

Кейт Миддлтон - всегда прекрасна / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

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О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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