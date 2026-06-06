Теперь сын: по Брэду Питту нанесли еще один удар

Дети один за другим отказываются от любого родства со своим отцом-актером.

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Брэд Питт с детьми, Анджелина Джоли / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Что сделал сын Джоли

Как это касается Брэда Питта

Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, Мэддокс Джоли-Питт, предпринял юридический шаг, чтобы отказаться от фамилии отца и официально называться Мэддокс Чиван Джоли.

Об этом впервые сообщило издание TMZ. Сообщается, что 24-летний актер подал документы с просьбой о формальной смене имени. В случае одобрения его официальное имя больше не будет включать "Питт", что будет означать дальнейшее изменение его публичной и профессиональной идентичности. На данном этапе запрос все еще находится на рассмотрении.

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Брэд Питт становится чужим / imdb.com

Решение Мэддокса последовало за более ранними признаками аналогичных изменений в его профессиональном послужном списке. Недавно он работал помощником режиссера на фильме своей матери "Кутюр", где был указан как Мэддокс Джоли вместо Мэддокс Джоли-Питт.

Анджелина Джоли - многодетная мать / ua.depositphotos.com

Фильм, в котором Анджелина Джоли играет режиссера, столкнувшегося с личным кризисом здоровья во время работы во Франции, премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2025 году, а затем он вышел во французских кинотеатрах в начале 2026 года.

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О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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