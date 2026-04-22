Ступка-младший в монохроме показал свою возлюбленную

Сын известного украинского актера Остапа Ступки Дмитрий показался со своей возлюбленной.
Соответствующим фото актер, который уехал в США после полномасштабного вторжения России в Украину, он поделился на своей странице в Instagram.
"Без сценария, но как в кино", - подписал фото артист.
На черно-белой фотографии Ступка позирует со своей девушкой Юлией Барабановой, которая строит певческую карьеру.
К слову, Юлия также прокомментировала фото актера. "Я попала в кино – это 100%. Мне сцены мало. Но разница в том, что я не играю – я живу свою роль по-настоящему! Люблю актерские игрушки имею опыт. Love", - написала она в ответ на пост Ступки.
Личная жизнь Дмитрия Ступки
Отметим, что Дмитрий Ступка состоял в браке с Полиной Логуновой. Они поженились 11 марта 2016 года. В 2017 году у пары родилась дочь Богдана Ступка.
Логунова и Ступка сообщили о расставании в 2022 году. Оба сейчас живут в США.
Ранее Главред рассказывал, что в семью известного юмориста Сергея Сивохо снова постучалось горе — спустя всего 2 года после смерти звезды скончалась его жена Татьяна Сивохо.
Ранее также Меган Маркл снова оказалась в центре громкого скандала - ее обвиняют в неуважении к памяти Елизаветы II. Поводом для критики стала новая публикация в соцсетях бренда герцогини, которую пользователи сети сочли оскорбительной по отношению к покойной королеве.
Вас также может заинтересовать:
- "По рюмочке": Остап Ступка высказался о своем алкоголизме
- Три и восемь лет: Остапу Ступке огласили приговор за "пьяное" ДТП
- Как сейчас выглядит вдова Богдана Ступки: Остап посетил мать в замерзающей квартире
О персоне: Дмитрий Ступка
Дмитрий Остапович Ступка – украинский актер театра и кино. Актер киевского театра имени Ивана Франко (2009-2022). Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.
