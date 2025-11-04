"Меня что-то повело": Остап Ступка признался, с чего начался его роман с Маргаритой Ткач

Кратко:
- Остап Ступка И Маргарита Ткач вместе уже больше года
- Артист рассказал предысторию их романа
Украинский актер Остап Ступка состоит в отношениях с театроведом и арт-менеджером Маргаритой Ткач. Между влюбленными значительная разница в возрасте - 35 лет.
Тем не менее пара счастлива вместе уже больше года. Отношения между Ступкой и Ткач завязались, когда артист еще состоял в браке со своей четвертой женой. Об этом сам Остап рассказал в интервью Славе Демину.
При этом актер отметил - хоть он и был фактически женат, отношения между ним и женой к моменту встречи с Маргаритой уже давно не были супружескими. "Мы жили под одной крышей, но в разных комнатах квартиры. Это переросло в дружбу. Оно не могло долго длиться на самом деле, потому что не могут люди долго жить как соседи. Ну правда. С этим нужно что-то делать. Красиво заканчивать, поблагодарить друг друга за проведенные годы и начинать что-то новое. ... Тогда у меня был период определенного одиночества. И я очень не люблю это состояние. И чтобы сильно не прыгнуть в это одиночество, меня что-то повело (к Маргарите - прим. редактора)", - говорит артист.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что экс-ведущий "Орла и Решки", шоумен Евгений Синельников во второй раз станет отцом. Это будет первый общий ребенок для него и его второй жены Натальи.
Также украинский актер-воин Даниил Мирешкин сообщил о разводе с супругой - актрисой Ксенией Даниловой. Брак артистов начал рушиться еще до начала полномасштабной войны.
Читайте также:
- "Сколько можно плакать" звезда Женского квартала эмоционально ответила на хейт
- "Сам присоединился к морпехам": на фронте погиб известный украинский фотограф
- Губы в губы: жаркий поцелуй Могилевской и Козловского взбудоражил Сеть
О персоне: Остап Ступка
Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред