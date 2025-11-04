"Меня что-то повело": Остап Ступка признался, с чего начался его роман с Маргаритой Ткач

58-летний Ступка рассказал, от чего он пытался укрыться в объятиях подруги.

Остап Ступка супруга - актер раскрыл, когда начался его роман с Маргаритой Ткач / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ostap.stupka

Кратко:

Остап Ступка И Маргарита Ткач вместе уже больше года

Артист рассказал предысторию их романа

Украинский актер Остап Ступка состоит в отношениях с театроведом и арт-менеджером Маргаритой Ткач. Между влюбленными значительная разница в возрасте - 35 лет.

Тем не менее пара счастлива вместе уже больше года. Отношения между Ступкой и Ткач завязались, когда артист еще состоял в браке со своей четвертой женой. Об этом сам Остап рассказал в интервью Славе Демину.

При этом актер отметил - хоть он и был фактически женат, отношения между ним и женой к моменту встречи с Маргаритой уже давно не были супружескими. "Мы жили под одной крышей, но в разных комнатах квартиры. Это переросло в дружбу. Оно не могло долго длиться на самом деле, потому что не могут люди долго жить как соседи. Ну правда. С этим нужно что-то делать. Красиво заканчивать, поблагодарить друг друга за проведенные годы и начинать что-то новое. ... Тогда у меня был период определенного одиночества. И я очень не люблю это состояние. И чтобы сильно не прыгнуть в это одиночество, меня что-то повело (к Маргарите - прим. редактора)", - говорит артист.

Остап Ступка супруга - актер раскрыл, когда начался его роман с Маргаритой Ткач / Скриншот YouTube

О персоне: Остап Ступка Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".

