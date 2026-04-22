"Ушли один за другим": от тяжелой болезни скончалась жена Сивохо

Татьяна Сивохо была известной телеведущей.

Жена Сергея Сивохо умерла

Умерла жена Сергея Сивохо

Причина смерти Татьяны Сивохо

В семью известного юмориста Сергея Сивохо снова постучалось горе — спустя всего 2 года после смерти звезды скончалась его жена Татьяна Сивохо. Об этом сообщила журналистка Леся Орлова в Facebook.

По ее словам, Сергей и Татьяна словно ушли один за другим. У пары остался сын Савва, о котором известно совсем немного.

"Сергей был очень живой, и до сих пор непонятно, что его на самом деле больше нет. И Таня была очень жива — и теперь тоже непонятно. Она казалась неуязвимой, непобедимой. А оказалось — совсем нет. Они ушли друг за другом. Сергей, потом его мама, теперь Таня. Остался сын, еще совсем молодой. Таня ушла в Киеве", — поделилась Леся Орлова.

Татьяна Сивохо - диагноз / фото: facebook.com, Татьяна Сивохо

Журналистка рассказала, что Татьяну подкосила тяжелая болезнь. Ведущей диагностировали онкологию. Болезнь развивалась очень быстро и практически незаметно. Несмотря на тяжелый диагноз, Сивохо до последнего дня сохраняла достоинство и не давала болезни сломить себя.

"Ее через несколько месяцев, как выяснилось, "съел" рак, ведь никто особо не знал. Насколько я знаю, она шла очень достойно, решительно, независимо и сильно. Она крутая", — заявила Леся Орлова.

Сергей и Татьяна Сивохо с друзьями / фото: facebook.com, Татьяна Сивохо

Татьяна Сивохо ранее работала ведущей новостей на ТРК "Украина" и была хорошо известна в Донецке. По ее словам, она обладала модельной внешностью в духе 1990-х, увлекалась модой, отлично разбиралась в трендах и смело экспериментировала с образами.

Напомним, что Сергей Сивохо умер 17 октября 2023 года в Германии. Ведущему было всего 55 лет. Причиной смерти стала хроническая болезнь легких, а похоронили его во временно оккупированном Донецке.

Про персону: Сергей Сивохо Сергей Анатольевич Сивохо (8 февраля 1969, Донецк - 17 октября 2023, Германия) - украинский игрок КВН, актер, телеведущий, продюсер, шоумен. Был творческим директором украинских телерадиокомпаний. Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на выборах 2019 года, но официально беспартийный. Креативный продюсер студии "Квартал 95", сообщает Википедия.

