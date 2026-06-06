"Надо готовиться к худшему": в ГПСУ оценили угрозу наступления на Киев и западные области

Россия усиливает давление на Беларусь с целью втянуть ее в войну против Украины, что сохраняет риск новых угроз с севера, предупредили в ГПСУ.

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Наступление из Беларуси — в ГПСУ оценили угрозу для Киева и западных областей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны Беларуси

О чем сказал Андрей Демченко:

Признаков формирования крупной ударной группировки в РБ пока нет

РФ активно давит на Беларусь с целью ее прямого втягивания в войну

Возможны провокации возле Киева и на западе для отвлечения ВСУ

Россия и Беларусь регулярно проводят военные учения и проверки боеготовности, однако нынешняя активность на белорусской территории пока не свидетельствует о формировании масштабной ударной группировки у границ Украины. В то же время Беларусь может прибегнуть к провокациям в направлении Киева и западных регионов Украины, как это было в 2022 году. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

По словам спикера, военные учения и проверки боеготовности на территории Беларуси проходят настолько регулярно, что проще вспомнить периоды, когда их не проводили. Проверки подразделений белорусской армии, совместные маневры с Россией и другие военные мероприятия продолжаются практически непрерывно.

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"Фактически, только небольшие промежутки времени, когда есть какая-то пауза. На данный момент, если говорить о российских войсках, например, на территории Беларуси, их не так много. Россия не перебросила туда дополнительных подразделений, чтобы угрозу для нашей страны можно было оценивать как растущую. Но, опять же, растет угроза нашей стране из-за того, что Россия сейчас более активно давит на Беларусь, чтобы она собственными силами присоединилась к войне против нашей страны на стороне России", — предупредил он.

Демченко подчеркнул, что Украина не исключает ни возможности повторного вторжения с территории Беларуси в другом формате, ни провокаций на границе, целью которых может быть отвлечение украинских сил. Именно поэтому риски остаются актуальными. В то же время украинская разведка постоянно контролирует развитие ситуации вглубь белорусской территории, чтобы своевременно реагировать на любые потенциальные угрозы.

По его словам, главной задачей Украины остается укрепление оборонительных рубежей, о чем неоднократно говорил президент. Эта работа уже активно ведется по различным направлениям. Инженерные подразделения Государственной пограничной службы укрепляют пограничную инфраструктуру, к созданию фортификационных сооружений также привлечены органы местной власти и другие подразделения Сил обороны. Такие меры охватывают весь более чем тысячекилометровый участок украинско-белорусской границы, проходящий через Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую области.

"Каждое из этих направлений важно для нас. Ведь могут быть провокации и в направлении Киева, могут быть провокации на западном участке с целью перерезания логистических путей, это также наблюдалось и в 2022 году. Поэтому нужно, конечно, готовиться к чему-то худшему, но, конечно, быть сильнее того, что к нам может прийти", — подытожил он.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Для чего Россия давит на Беларусь - объяснение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Кремль рассматривает возможное участие белорусской армии как один из способов влияния на украинское военное руководство. По его словам, Москва использует саму вероятность вовлечения Минска в войну для формирования дополнительной угрозы на северном направлении.

Эксперт подчеркнул, что такие действия имеют четко определенную цель.

"Все это делается с целью растяжения наших ресурсов", — подчеркнул эксперт.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости по теме

Командующий Силами беспилотных Роберт Бровди "Мадяр" заявил, что Украина определила 500 объектов для ударов по Беларуси в случае наступления, и посоветовал Александру Лукашенко не угрожать Украине. Он подчеркнул, что Россия усиливает давление на Беларусь для привлечения ее в войну на стороне Кремля, создавая дополнительную угрозу на северном направлении.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль готовит опасный план атак через Беларусь с использованием ударных беспилотников, а не наземного вторжения. Заявления Минска о попытках украинских дронов пересечь границу могут служить основанием для нанесения ударов по логистическим маршрутам на западе страны.

Как ранее сообщал Главред, военно-политический обозреватель Александр Коваленко определил уровень угрозы со стороны Беларуси как "код желтый", подчеркивая важность подготовки обороны и постоянной бдительности. Он отметил, что в случае концентрации российских сил на территории Беларуси угроза возрастет до "кода красного".

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Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) — правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охране суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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