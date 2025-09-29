"Горько осознавать": путинист Филипп Киркоров в трауре

Филипп Киркоров рассказал о своих переживаниях.

Филипп Киркоров - новости / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Филипп Киркоров высказался о смерти Тиграна Кеосаяна

Как он поддержал Маргариту Симоньян

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от нападения РФ на Украину, поддержал пропагандистку Маргариту Симоньян после смерти ее мужа Тиграна Кеосаяна.

Как сообщают российские пропагандисты, Киркоров обратился к путинистке после похорон Кеосаяна и пожелал, чтобы "душа Тиграна обрела покой".

"Сегодня простились с Тиграном… Большой специалист своего дела, муж и семьянин. Горько осознавать, что он ушел так рано. Это большая потеря для нашей страны. Он был рупором. Его слушали и уважали. Умный, благородный, добрый и талантливый. Свои строки я сейчас направляю близким большого, покинувшего нас мастера и в первую очередь к Маргарите Симоньян, супруге, матери детей и другу Тиграна. Пусть душа Тиграна обретет покой, а память о нем будет светлой и живет в наших воспоминаниях. С безмерным уважением и скорбью, Филипп Киркоров", — отметил Филипп.

Тигран Кеосаян / фото: t.me, Маргарита Симоньян

Напомним, Маргарита Симоньян все время плакала на похоронах мужа и еле держалась на ногах, ее буквально вели под руки двое мужчин.

Маргарита Симоньян / скрин видео: росСМИ

Смерть Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян умер в ночь с 25 на 26 сентября в возрасте 59 лет. Как известно, у режиссера были проблемы с сердцем - он перенес два инфаркта и даже пережил клиническую смерть. С конца декабря 2024 года Тигран находился в коме, из которой так и не вышел.

Напомним, недавно Главред сообщал, что 26 сентября 2025 года стало известно о смерти путиниста Тиграна Кеосаяна. Он умер в террористической Москве, не приходя в сознание. О смерти Кеосаяна сообщила его жена - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Также ранее стало известно о том, что Маргарите Симоньян диагностировали рак и удалили грудь. Она рассказала об этом в программе украинофоба Владимира Соловьева.

О персоне: Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян - советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист. Сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936—1994), режиссёра известного советского фильма "Неуловимые мстители". Автор и ведущий программы "Международная пилорама". В 2022 году, после вторжения России на Украину, Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Кеосаяна персональные санкции. В июне 2022 года МИД Казахстана включил Кеосаяна в список нежелательных персон. Кеосаян является мужем оголтелой пропагандистки и укаинофобки Маргариты Симоньян. Оба ненавидят Украину и поддерживают все преступные действия террориста Путина.

