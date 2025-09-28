Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужа

Смертельно больная пропагандистка потеряла рассудок на отпевании Тиграна Кеосаяна.

https://glavred.info/starnews/vzvyla-u-groba-simonyan-vpala-v-isteriku-na-pohoronah-muzha-10702004.html Ссылка скопирована

Маргарита Симоньян на похоронах Тиграна Кеосаяна / коллаж: Главред, фото: росСМИ

Вы узнаете:

Маргарита Симоньян впала в истерику у гроба путиниста Тиграна Кеосаяна

Кто из элиты террористической РФ пришел проститься с мужем Симоньян

Сегодня в Москве проходит отпевание российского пропагандиста и мужа Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна, известного своей поддержкой кремлевского режима и ненавистью к Украине. Путинистка появилась на отпевании мужа в армянской церкви и потеряла рассудок от горя, сообщают росСМИ.

Пропагандисты сообщают, что на Симоньян было невозможно смотреть: она громко рыдала и вела себя неадекватно. Периодически она замирала смотря в потолок, но иногда предпринимала попытки прорваться ко гробу мужа. Присутствующим на похоронах пришлось удерживать Маргариту силой и успокаивать ее доступными средствами.

видео дня

Маргарита Симоньян закатила истерику на похоронах / Скрин видео: росСМИ

После отпевания Маргариту Симоньян решил успокоить священнослужитель и она разрыдалась у него на плече. Пропагандистка ослабла настолько, что не могла идти самостоятельно — ей пришлось помогать передвигаться нескольким крупным мужчинам.

На похороны Тиграна Кеосаяна слетелся весь кремлевский бомонд. Возле церкви были замечены Филипп Киркоров, Федор Добронравов, Лолита, Лариса Долина, Тина Канделаки, Константин Эрнст, Мария Захарова, Владимир Машков, Николай Цискаридзе и Владимир Мединский. Пропандист был настолько важен для Кремля, что венок отправил даже диктатор Владимир Путин.

Маргарита Симоньян на отпевании Тиграна Кеосаяна / Скрин видео: росСМИ

Тигран Кеосаян умер - как скончался пропагандист

Тигран Кеосаян умер в ночь на 26 октября. Муж Маргариты Симоньян пережил два обширных инфаркта миокарда — в 2008 и 2010 годах. В конце декабря 2024 года его госпитализировали в отделение интенсивной терапии одной из московских кардиологических клиник, где Тигран перенес клиническую смерть.

@umka.novosti Маргарита Симоньян не может сдержать слёз. Супругу Тиграна Кеосаяна ведут под руки к Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что пропагандистку Маргариту Симоньян уличили во вранье по поводу серьезного заболевания. Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, который осудил нападение России на Украину и был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за онкологии, усомнился в диагнозе путинистки.

Также бывшая жена российского пропутинского режиссера Тиграна Кеосаяна Алена Хмельницкая высказалась о смерти своего бывшего супруга. Она написала, что для нее лично, смерть путиниста - большое горе, и она призывает всех оставаться людьми.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тигран Кеосаян Тигран Кеосаян - советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист. Сын советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Гарегиновича Кеосаяна (1936—1994), режиссёра известного советского фильма "Неуловимые мстители". Автор и ведущий программы "Международная пилорама". В 2022 году, после вторжения России на Украину, Европейский союз, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели против Кеосаяна персональные санкции. В июне 2022 года МИД Казахстана включил Кеосаяна в список нежелательных персон. Кеосаян является мужем оголтелой пропагандистки и укаинофобки Маргариты Симоньян. Оба ненавидят Украину и поддерживают все преступные действия террориста Путина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред