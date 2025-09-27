В террористической России не поверили, что у Симоньян диагностировали онкологию.

Маргарита Симоньян сообщила о болезни/ коллаж: Главред, фото: t.me/margaritasimonyan

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, который осудил нападение России на Украину и был госпитализирован в тяжелом состоянии из-за онкологии, усомнился в диагнозе путинистки Симоньян.

В частности, ранее пропагандистские СМИ написали о том, что Симоньян сообщила о том, что у нее рак груди и она перенесла операцию. Однако уже на следующий день оказалось, что путинистку выписали домой. Именно поэтому в РФ усомнились, настолько ли серьезный диагноз у Симоньян.

Вспоминая о своих мучениях, Кушанашвили также с трудом верит, что Симоньян могла так скоро выписаться из больницы.

Симоньян не поверили в РФ/ Скрин из видео: youtube.com

"Она выходит на публику и говорит: "Была операция, я уже дома". Я не знаю никакой онкологии, которая позволяла бы сразу быть дома. Меня держали 12 лет в онкоцентре. Я выбил себе право поехать домой, ну, 16 лет спустя. Я уже не узнавал никого. Я уже не знал, где я нахожусь. И то под расписку, что я беру на себя ответственность. Человек говорит: "Я уже ем шоколадку". Ну, если у нее такой крепкий организм, как у раннего Дольфа Лундгрена, если она халка несокрушимая, тогда я умываю руки, я в восхищении, я замираю. Но она болеет, я желаю ей здоровья", — удивляется Кушанашвили.

Напомним, Главред писал, что 26 сентября 2025 года стало известно о смерти путиниста, российского режиссера армянского происхождения Тиграна Кеосаяна. Он умер в террористической Москве не приходя в сознание. О смерти Кеосаяна сообщила его жена - пропагандистка Маргарита Симоньян.

Недавно стало известно, что Маргарите Симоньян диагностировали раки удалили грудь. Она рассказала об этом в программе украинофоба и одного из виновников военного вторжения России в Украину - Владимира Соловьева.

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

