Том Харди в третий раз стал отцом и выбрал необычное имя для ребенка

Том Харди и его жена Шарлотта Райл / The Times

41-летний британский актер Том Харди во время новогодних праздников в третий раз стал отцом. В декабре супруга Шарлотта Райли родила ему сына, но пара тщательно скрывала этот факт.

Малыша Том и Шарлотта назвали Форрестом – в честь любимого киноперсонажа Харди Форреста Гампа, которого сыграл Том Хэнкс, сообщил инсайдер изданию The Sun.

"Пара на седьмом небе от счастья. Друзья говорят, что малыш выглядит точной копией Тома. Он всегда считал, что фильм Форрест Гамп очень вдохновляющий и думает, что имя очень подходит малышу", - отметил инсайдер.

Напомним, пара уже воспитывает общего 3-летнего сына, а также сына Харди от предыдущего брака по имени Луи.

Ранее Рики Мартин с мужем в третий раз стали родителями.