Рики Мартин с мужем в третий раз стали родителями

Рики Мартин и Джван Йосеф стали папами очаровательной малышки / Reuters

Известный пуэрториканский певец Рики Мартин и его муж, шведский художник сирийского происхождения Джван Йосеф стали родителями в третий раз.

"Мы счастливы сообщить, что мы стали родителями красивой и здоровой девочки, Люсии Мартин-Йосеф", - написал исполнитель в Instagram.

Новость Мартин проиллюстрировал снимком маленькой девочки в розовом боди, которую два папы держали за крохотные ручки.

Как известно, у исполнителя уже есть двое сыновей - близнецы Матео и Валентино, которых в 2008 году родила суррогатная мать. Мартин сознался, что мальчики очень обрадовались появлению маленькой сестрички.

"Это особенное время для нашей семьи. Ее братья, и мы с Джваном просто без ума от Люсии", - сентиментально рассказал певец.

/ Фото: Instagram/ricky_martin

Напомним, Мартин и Йосеф узаконили свои отношения в 2016 году, но официальное заявление для прессы сделали только в 2018.

Как ранее сообщалось, Мартин впервые рассказал, как он познакомился с мужем, и почему ему пришлось так долго скрывать свою ориентацию.