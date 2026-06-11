Гигантский паук с десятками детенышей на спине: редкую находку заметили на Ровенщине

Представители семейства Lycosidae не плетут ловных сетей, а активно охотятся на добычу, поэтому их и называют "пауками-волками".

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Гигантского паука с десятками детенышей заметили в Ровенской области / Коллаж: Главред, фото: Freepik, Национальный природный парк "Пуща Радзивила"

Кратко:

В Ровенской области экологи заметили самку гигантского паука-волка

На спине самки расположились десятки маленьких паучат

Эти пауки не плетут ловчих сетей, а активно охотятся на добычу

В Ровенской области зафиксировали необычное природное явление — самку паука-волка, которая переносит на себе целую "колонию" только что родившихся детенышей.

Этих пауков можно спутать с тарантулом из-за больших размеров и густого волосатого тела. Об этом пишет Национальный природный парк "Пуща Радзивила".

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"На этом фото — настоящее чудо дикой природы! Самка паука-волка заботливо носит на себе десятки своих маленьких паучков. После рождения малыши еще некоторое время путешествуют на спине матери, где находят защиту и безопасность", — говорится в сообщении.

Самка паука-волка / Фото: Национальный природный парк "Пуща Радзивила"

Представители семейства Lycosidae не плетут ловчих сетей, а активно охотятся на добычу. Именно из-за такой манеры охоты они и получили название "пауки-волки", пишет "Телеграф".

Несмотря на то, что внешний вид этих пауков часто вызывает страх у людей, они играют важную роль в природных экосистемах. Пауки-волки являются хищниками и помогают естественным путем контролировать численность различных насекомых, поддерживая экологическое равновесие.

Сотрудники парка призвали бережно относиться к природе и помнить, что даже самые маленькие ее обитатели играют важную роль в природном балансе.

Животные - последние новости

Как писал Главред, во время тушения пожара сухой травы в Ровенской области спасатели спасли двух маленьких оленят. Животные оказались в огненной ловушке, из которой не могли выбраться самостоятельно.

Напомним, звездный олень Борис после длительного лечения впервые начал делать шаги, опираясь на травмированную ногу. Об этом сообщили в Центре спасения диких животных.

Ранее сообщалось, что в зоне Чернобыля зафиксировано необычное явление — у нескольких собак внезапно появилась синяя окраска шерсти. Это первый подобный случай, который заметили волонтеры организации Dogs of Chernobyl.

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Национальный природный парк "Пуща Радзивила" Национальный природный парк "Пуща Радзвила" расположен в северной части Ровенской области, в пределах Украинского Полесья, где сохранились обширные массивы лесов, болот и пойменных территорий. Парк создан в 2022 году для сохранения природных комплексов этого уникального региона, который отличается высоким уровнем биоразнообразия. Здесь сочетаются труднодоступные болотные экосистемы и лесные участки, которые являются средой обитания многих редких видов растений и животных, в частности занесенных в Красную книгу Украины.

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